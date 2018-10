Le point de vue du gouvernement italien sur la migration

L'immigration crée des défis et des opportunités pour l'Europe. La manière dont l'UE gère la crise des réfugiés et de l'immigration et les questions d'immigration et d'asile devient de plus en plus importante pour l'Italie. Hier, le ministre italien des Affaires étrangères, Enzo Moavero Milanesi, a fait une déclaration concernant la question de l'immigration lors d'une conférence de presse en marge d'une réunion bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères de la Norvège Ine Marie Eriksen Søreide https://www.youtube.com/watch?v=-LgCkRBsaDQ

L'augmentation de l'immigration vers l'Europe nécessite des réponses européennes dans plusieurs domaines. Celles-ci comprennent des mesures et une législation visant à lutter contre l'immigration illégale et, deuxièmement, des règles communes en matière d'asile à l'échelle de l'UE. L'Italie veut dépasser les règles dites de Dublin. Le règlement Dublin III définit quel État membre est compétent pour traiter les demandes d'asile au sein de l'UE. À l'heure actuelle, le système d'asile ne prend pas en compte la forte pression migratoire.

La crise récente des réfugiés et des migrants a également montré que des réformes et des mesures extraordinaires sont nécessaires pour préserver la sécurité des frontières et une répartition plus équitable des demandeurs d’asile entre les États membres de l’UE. La politique d'immigration de l'UE traite de l'immigration légale et illégale. En ce qui concerne l'immigration légale, l'UE détermine les conditions d'entrée et de séjour légal des ressortissants de pays tiers. Les États membres ont toujours le droit de déterminer le nombre de ressortissants de pays tiers autorisés à entrer sur leur territoire pour y chercher du travail. L'UE cherche à prévenir ou à réduire l'immigration clandestine dans le respect des droits fondamentaux, notamment par le biais d'une politique de retour efficace. En ce qui concerne l'intégration, aucune harmonisation des lois et des règles nationales n'est prévue. Cependant, l'UE a la possibilité de jouer un rôle de soutien, en particulier sur le plan financier.

L'approche globale en matière de migration et de mobilité adoptée par la Commission en 2011 définit un cadre général pour les relations entre l'Union européenne en matière de migration et les pays tiers. Le paquet repose sur quatre piliers : l’immigration légale et la mobilité, la lutte contre l’immigration clandestine et le trafic, la protection internationale et les politiques d’asile et la maximisation de l’impact de la migration et de la mobilité sur le développement.

La question des droits de l'homme des migrants est une question transversale dans cette approche.