Le point sur le Brexit

Brexit : des chiffres à contre-courant et des bâtons dans les roues

Si le Brexit amène son lot de difficultés au Royaume, l’industrie britannique engrange ses plus fortes commandes depuis 1988. À l’image de l’actuelle politique intérieure américaine, le pays veut miser sur une réindustrialisation. Ce point n’a pas échappé à la 1re puissance économique mondiale, la Chine (dette publique et privée en 2015 : 27 000 milliards de dollars, soit un endettement de 250 % à 300 %, selon Géoéconomie n° 82, juin-juillet 2017, p.62), qui privilégie des investissements sur place plutôt que dans les pays membres de l’ Union européenne . Un fond d’investissement bilatéral de plusieurs milliards de dollars serait notamment prévu. L’Express confirme également que la fuite massive des capitaux de la City suite au référendum sur le Brexit est « une légende », en s’appuyant sur une étude récente du Financial Times.

Le Brexit va d’ailleurs priver l’ UE de 10 Mds € de recettes par an et rapporter autant aux Britanniques selon Le Monde (28 novembre 2017). Quant au coût du retrait de la Grande-Bretagne de l’ UE , il s’élèverait de 45 à 55 Mds € par an selon la presse britannique, jusqu’à 60 milliards d’euros par an selon l’institut allemand Ifo . Ce dernier a d’ailleurs produit une étude qui révèle que les États membres pourraient devoir débourser jusqu’à 44 Mds € supplémentaires par an pour combler l’absence des Anglais, qui étaient contributeurs nets de l’ UE . Les pays membres contributeurs nets restant, comme la France, vont probablement pâtir de cette situation. Le Brexit implique également une réduction de 14,8 % du budget Fonds européen de dévelop pement (aide au développement à l’Afrique), Londres étant l’un de ses plus généreux contributeurs (409 M£). À partir de 2019, les intérêts britanniques se concentreront vers son ancien empire du Commonwealth. Ces chiffres toujours provisoires fluctueront selon les aléas des pourparlers.

Selon les dernières négociations, il n’y aura pas de frontière physique entre l’Irlande et la province britannique d’Irlande du Nord et les droits des 3 millions d’Européens habitant outre-Manche et du million d’expatriés britanniques dans l’ UE seront conservés. Pour la suite, il est certain que tout sera fait pour que la GB soit sanctionnée durement pour sa sortie de l’ UE , car dans le cas contraire, d’autres pays très eurosceptiques comme l’Italie pourraient se pencher vers un exit.

Le Royaume-Uni a atteint des records dans de nombreux secteurs économiques

L’article 50 du Traité sur l’Union européenne prévoit une durée de deux ans après la notification pour conclure l’accord de retrait entre le Royaume-Uni et l’ UE . Avec ou sans accord, le repli interviendrait le 29 mars 2019 avec des effets immédiats.