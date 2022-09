Le populisme radical mène au chaos de l’apocalypse

Les élections italiennes ont créé à nouveau un "bordello". Il y a bien sûr les techniques modernes de propagation des idées qui ont évoluées pour affiner le passage des informations souvent avec des idées préconçues ou prémâchées. "D’où vient le populisme, qui a conduit au chaos américain ?" Le Point écrit "Le populisme ou la colère sous algorithme". Le mot populisme désigne une approche politique qui a tendance à opposer le peuple aux élites politiques, économiques ou médiatiques. Le peuple a le sentiment d'être exclu de l'exercice d'un pouvoir par ailleurs coupé des réalités. La démocratie représentative émane d'élections démocratiques. Mais il y a, à l'origine le populisme de gauche, avec sa variante ouvriériste et la rhétorique du populisme de droite qui combine les valeurs de la droite, avec les mêmes buts de se faire élire. Depuis 1990, plusieurs partis populistes de droite et de gauche entrent dans les parlements nationaux au Canada, au Chili, en France, en Israël, en Norvège, en Pologne, en Russie, en Roumanie ou intègrent des coalitions gouvernementales de droite en Suisse, en Autriche, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède ou en Italie. Aujourd'hui comme hier, le mal-être semble général. Il s'agit de ne pas passer de Charybde en Scylla pour cause de mal-être.

Ce n'est pas uniquement en Italie que, sur les réseaux sociaux, l'esprit populiste de droite intime la conviction aux citoyens qu'il faut voter et élire des partis d'extrême-droite ou d'extrême-gauche comme dernier ressort à leurs problèmes personnels de mal-être en société.

L'analyse comparative de la journaliste Anne Capelle en témoigne



Non, tout ne va pas bien en Europe en manque de tout et de rien même en Belgique.

Le jeudi 29 septembre, Bertrand Henne dans les "Coulisses du pouvoir" révélait que l'extrême-droite gagne du terrain et l'invité, Michael Dantine, criminologue, en donnait quelques idées et raisons.

J'étais fâché dans mon coin quand j'ai lu le billet "La Suède et l’Italie nous montrent la voie à suivre" du rédacteur moderatus qui d'après son identification est un Directeur Général de concessions automobiles à la retraite et qui a une préférence pour la formule "L'ennui naquit un jour de l'uniformité.".

Bien sûr que l'uniformité est la source de l'ennui mais encore faut-il que l'excitation non réfléchie appuyée par l'expérience, ne vaut guère mieux.

A sa suite, j'ai trouvé 436 commentaires plus que rebelles mais qui n'apportaient aucune solution pour remédier à la situation chacun de son côté auxquels moderatus de manière très xénophobe et d'extrême-droite répondait en parlant de l'Italie.

- Mais nous (Français), on n’a pas leur courage.

- En Italie, ce n’est pas la caste, ce sont les souverainistes qui ont gagné selon leur programme. C’est exactement ce qu’il faudrait appliquer en France. Une économie libérale, la centralité de la famille. Protection de frontières contre l’immigration incontrôlée. Défense de l’identité nationale italienne. Certaines valeurs morales, réintroduisant l’intérêt général, prévalant les revendications individuelles. Précaution contre et vis à vis de minorités agissantes, comme les LGBT. Défense des valeurs chrétiennes qui ont fondé notre civilisation. Oui à l’identité sexuelle, non à l’idéologie du genre.

- Balayez devant votre porte gauchère. L’humanité pleure Staline.. En 1953, le jour des funérailles de Staline, Etienne Fajon loue un « homme de génie ».

- La France n’est ni raciste, ni xénophobe. Personne n’est contre l’immigration, à condition qu’elle soit choisie et contrôlée. L’immigration de masse incontrôlée est ingérables c’est un enfer honteux pour ceux qui arrivent et pour ceux qui les accueillent. Il suffit de vouloir voir ce qu’on voit. Que pour des raisons électorales vous fassiez semblant de défendre l’escrologie. La France est responsable à moins de 1% du CO2. Adressez vous à la Chine, à l’Inde et aux Etats unis. Je ne parle jamais de couleur de peau ou de race , c’est votre lot. Je n’attaque pas les religions, mais les islamistes avec qui vous vous compromettez et réfléchissez avant d’agresser, normalement c’est ainsi que fonctionnent les auteurs dont vous faites partie. Faites en sorte que votre idéologie ne devienne pas une prison mentale. Protégez-vous.

Non peut-être, dirait-on chez nous.

Il faut appeler un chat, un chat, qu'il soit noir, blanc ou gris..

J'arrête ici.

A mon avis, moderatus ne mérite pas son pseudo de modéré.

Dans la même phrase, il se contredit en permanence en en comprenant pas les mots qu'il utilise comme "xénophobe" ou "racisme".

Un "point positif", j'ai appris un néologisme "l'escrologie".

Je dirais même plus au sujet de la France et d'un réseau social français comme agoravox.fr que je connais depuis longtemps : "on n'aime pas ce qui n'est pas français, bien bleu-blanc-rouge et ceux qui ne parlent pas leur langue ; le français".

J'ose dire sans vergogne que je suis européiste.

On ne se rend plus compte du rôle de l'Europe que lorsque celle-ci apporte des compensations financières aux crises de la pandémie ou quand elle est attaquée dans ses fondements pour défendre la démocratie.

On me souffle:pendant la modération : "L'Union Européenne ne verse aucun fonds aux Français. L'argent versé par l'UE, c'est l'argent des contribuables français. La contribution annuelle nette de la France au fonctionnement de l'Union Européenne est de dix milliards d'euros environ, après déduction de toutes les subventions et de tous les fonds reversés à l'état français à tel ou tel titre".

Exact. j'ajouterais que ce sont des prêts qu'il faudra rembourser d'une faôn ou d'un autre dans le temps. Mais bon, en attendant....

En 2011, j'écrivais "Gauche, droite, gauche..." voulant marteler le sol avec les bottes dans un mouvement militariste.

Dans ce billet, je rappelais le passé "glorieux" de Henri de Man qui commença sa carrière comme dirigeant du Parti ouvrier belge (POB), devint l'un des théoriciens en vue du planisme et du néo-socialisme durant la dépression des années 1930. Il muta sa carrière politique en tant que leader de son aile droite en faisant dissoudre le POB. En donnant trop de concessions au capitalisme, il a versé dans l'opposition et l'extrême-droite et s'est éloigné en finale de la démocratie. Condamné en 1946 par un tribunal militaire belge, il vivra en exil en Suisse jusqu'à son décès.

Cette situation n'a pas évolué.

Amusant, le temps a passé depuis 2011, et on a l'impression qu'en France, on a fait du surplace.

Le sketch du douanier de Fernand Raynaud est encore bien présent dans l'esprit français.

Ce sketch a 50 ans...

Sans vouloir exagérer la controverse, pas à dire mais ce n'est pas l'autodérision qui étouffera jamais un Français.

Notre autodérision est un produit de notre belgitude.

Je ne suis pas raciste, mais, désolé, souvent allergique aux cons qui ne comprennent pas notre monde. Et il est grand, celui-là. Bien plus que la France.

Comme je l'ai écrit précédemment, je suis libertaire sans verser dans le libertarianisme.

Je suis mécréant et laïc.

Je n'ai qu'une conviction, celle de ne pas en avoir.

J'ai déjà voté pour tous les partis non-extrémistes.

Pour qu'un vote soit valable, nous pouvons voter panacher nos listes électorales, mais, malheureusement, sur une seule liste.

Dans les partis, on trouve de tout.

Il n'y a pas d'examen d'entrée, mais il faut de la motivation et faire preuve de capacité.

Les participant aux gouvernements parviennent difficilement à terminer leur mandat sans recevoir des bois verts sous formes verbales et scripturales.

Tout évolue tellement vite qu'il faut suivre de près cette évolution sans tergiverser en refusant les opportunités qui se présentent mais sans nuire les idées.

J'ai récemment lancé un billet "Ma vision de la situation" en réponse à un interlocuteur qui, comme on dit, "me voulait du bien".

Quand on considère que les mots "nationalisme" et "patriotisme" et "chauvinisme" sont des synonymes sans aucune distinction, il y a un problème.

J'ai l'habitude de conclure en disant qu'il y a trois éléments qui mènent le monde.

Les deux premiers sont le pouvoir et le sexe qui existaient avant nous chez les êtres vivants.

Le troisième, c'est l'argent qui a été inventé par l'homme pour son bonheur ou son malheur.

