Le port du voile facial est une coutume ancienne d’avant l’islam. Le Prophète ne l’a jamais prescrit. Relisez le Coran !

@Géronimo howakhan

« il y aurait plusieurs niveaux de lectures de ce Coran »



Oui, mais pas seulement. Il y a aussi DES corans ! Comme la Thora qui fut lestée du plus récent Talmud (compilation assez intolérante et agressive envers les goys) et la Bible (ancien et nouveau testament), ces Livres religieux ont été moult fois réécrits et plus ennuyeux interprétés selon les idéologies du moment.

Dernier avatar de l’islam en occident : à l’époque d’un Ramadan très médiatisé et soutenu par les médias d’une certaine façon, l’objectif, via cet intellectuel aujourd’hui déchu, était de fabriquer un islam « modéré »... en clair, faire avec l’islam ce que les mêmes firent avec le christianisme, le fondre dans le droit-l’hommisme et en faire même un promoteur de la culture « woke », « cancel » afin d’accoucher in fine d’une religion du Neutre, de l’indifférenciation et surtout... bien ancrée dans le matérialisme.

L’obsession du « voile » pour certaine musulmane est un habile moyen d’éviter de regarder plus largement ce qui se trame dans les pays d’Europe... pourquoi ne dit-on rien sur les quartiers ghettos intégralement sinisés, casherisés ou animisés ?

D’aucuns affirment que dans les trois getthos sus mentionnés les femmes ne seraient pas rabaissées, ni voilées, ni contrôlées ! C’est pourquoi le cas, sauf... que le contrôle des femmes dans ces getthos, soit disant républico-compatibles, ont bel et bien trouvé une sacré martingale pour faire croire à l’émancipation des femmes... le néoféminisme !

Le néo féminisme ne libère les femmes de rien du tout, il les assigne purement et simplement à se comporter comme des hommes. Autant dire que la soit disant liberté des femmes n’est qu’une autre aliénation consistant en l’imitation de comportements et valeurs largement masculines.