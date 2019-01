Le portable en classe : encore des problèmes...

C’est pourtant simple : dépôt des telephones ETEINTS dans une boîte qu’on dépose sous le bureau du prof et restitution après le cours. Pour les récalcitrants, expulsion justifiée par le fait que les portables sont interdits dans les établissements. Et voilà, plus de sonneries, plus de messages, plus de photos… mais pour ça il faut un minimum de personnalité et d’autorité, denrées rares dans le corps enseignant !