Le positionnement de la Chine sur l’accord nucléaire iranien

Une question importante sur la scène internationale aujourd’hui est la position des grandes puissances comme la Chine sur l’issue de l’accord sur le nucléaire iranien et si Pékin est intéressé par la conclusion d’un accord pour reprendre l’accord ou s’il préfère l’échec des négociations en cours, qui atteindront bientôt la ligne d’arrivée quel que soit le résultat.

Certes, une analyse de la position chinoise semble être imprégnée de calculs stratégiques complexes. On peut envisager ici deux scénarios. Le premier concerne une situation de non-changement, l’échec des négociations, le maintien des sanctions américaines et éventuellement leur escalade contre l’Iran.

Ce scénario correspond aux intérêts stratégiques relativement plus forts de Pékin, tant en termes de pétrole que de stratégie. Le fait que l’Iran reste isolé de l’Occident signifie qu’il est davantage intégré dans une alliance avec la Chine et la Russie et embrassé par les rivaux stratégiques des États-Unis. C’est une situation idéale pour Pékin et Moscou.

Cela explique pourquoi l’Iran est devenu membre à part entière de l’Organisation de coopération de Shanghai lors du récent sommet de Samarkand et cherche à devenir membre du groupe BRICS, qui comprend le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Téhéran a soumis sa candidature en juin dernier et devrait y accéder.

Ainsi, le fait que l’Iran reste un paria américain signifie que Téhéran poursuivra une politique de regard vers l’Est et de renforcement de son partenariat stratégique avec Pékin.

Les deux parties ont signé un accord de partenariat de 35 ans qui garantit l’afflux d’investissements chinois dans des projets iraniens dans tous les domaines, ainsi qu’un accord sur les exercices militaires conjoints, la coopération en matière de développement d’armes, le partage de renseignements, etc.

Le maintien des sanctions américaines contre l’Iran signifie également que la Chine continue d’importer du pétrole iranien à des prix préférentiels et de renforcer ses stocks stratégiques. Le pétrole iranien représente environ 6 % des importations totales de pétrole de la Chine.

Pékin est le seul pays capable de continuer à acheter du pétrole iranien malgré les sanctions américaines, ce qui constitue un intérêt commun pour l’Iran et la Chine. Cela consolide l’influence de la Chine dans la région du Golfe et garantit également un rôle iranien dans la région indo-pacifique, mais uniquement en tant que partenaire chinois.

Les exercices navals conjoints chinois et iraniens dans l’océan Indien au début de l’année sont à noter. Les deux pays ont également participé à des exercices trilatéraux avec la Russie dans l’océan Indien. Ce scénario, qui est dans l’intérêt des deux parties, l’Iran et la Chine, pourrait même se heurter un peu aux intérêts de la Chine dans ses relations avec les pays du Golfe.

Ce sont des intérêts majeurs que Pékin aura du mal à réaménager. Ces intérêts peuvent donc mettre un frein à l’implication de la Chine dans le soutien de tout projet d’expansion iranien qui mettrait en colère les pays du CCG. Pékin devrait envisager les conséquences de la négligence des États-Unis à l’égard des droits de ses partenaires du Golfe.

La Chine ne répétera certainement pas l’erreur stratégique des États-Unis qui ignorent les intérêts de leurs alliés du Golfe et cherchent à se rapprocher de Téhéran même aux dépens de ces alliés. Pékin devrait continuer à faire valoir ses intérêts stratégiques dans les relations avec l’Iran sans que cela ait un impact négatif sur les liens croissants avec les partenaires du CCG.

Téhéran cherchera par tous les moyens à tirer parti de son partenariat avec la Chine pour étendre son influence régionale. Cela est particulièrement vrai pour le transfert de technologie et les applications militaires. Le deuxième scénario concerne un accord dans les dernières heures pour prolonger l’accord nucléaire.

Cela pourrait s’annoncer mal pour Pékin. Mais il n’est pas sans avantages stratégiques importants, car la Chine est convaincue que les Iraniens ne modifieront pas leur alignement stratégique avec l’Occident, du moins pas dans un avenir prévisible. Ils n’oseront pas se jeter dans les bras de Washington et sacrifier tous leurs intérêts à la Chine et à la Russie.

En effet, dans ce scénario, la levée des sanctions contre l’Iran entraînerait un afflux massif d’entreprises chinoises sur le marché iranien. C’est quelque chose qui ne se produit pas actuellement par crainte d’être frappé par les sanctions américaines.

En revanche, l’ouverture de l’Iran à l’Occident et la diversité de ses options stratégiques pourraient même contribuer à un changement relatif dans son calcul d’intérêts, de sorte qu’il chercherait à limiter son élan vers la Chine et la Russie afin de préserver ses intérêts prospectifs envers l’Occident, qui n’hésiterait alors pas à attirer Téhéran hors de l’orbite russo-chinoise par tous les moyens nécessaires.

Bien que ce scénario soit peu probable compte tenu de l’équilibre actuel des forces, il pourrait déjà devenir un enjeu en fonction de l’évolution de l’action militaire de la Russie en Ukraine. En d’autres termes, une résolution du conflit sur le terrain en faveur du président Poutine a des implications pour l’Iran et vice versa.

Ce qui se passe actuellement en Ukraine est l’une des jonctions qui déterminera la structure du prochain ordre mondial. Une autre question importante dans ce scénario est la position d’Israël, qui reste un facteur délicat dans le calcul de la Chine envers l’Iran. Israël n’acceptera pas une coopération sino-iranienne croissante compte tenu des tensions existantes avec Téhéran.

Je pense que la Chine privilégiera ses intérêts avec l’Iran par rapport à ses intérêts avec Israël, surtout si un dialogue trans-golfe est établi et que Téhéran améliore ses relations avec ses voisins.

Les intérêts de la Chine vis-à-vis de la région du Golfe auraient alors un poids relatif plus important que ceux vis-à-vis d’Israël, surtout si les tensions entre Pékin et Washington se poursuivent et que les relations internationales se polarisent de manière aiguë, rendant difficile la construction d’un équilibre conciliant, comme c’est le cas actuellement.