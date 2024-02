Le post-capitalisme promu par des réformateurs

Il est très frustrant de voir que le peu de personnes qui osent parler de postcapitalisme et de décroissance, est fait par des personnes qui n'ont que des analyses dépassées (genre Marxisme), et qui au final ne conçoivent qu'un "capitalisme light". Alors, comment peut-on s'en sortir ?

Ce mercredi 31 janvier 2024 j'ai assisté à une conférence d’Hervé Kempf à Lyon sur le thème « le post-capitalisme ».

Très très déçu même si je soutiens pleinement ces « rencontres inspirantes » organisées par l’école Ecologica.

1 – Je n’ai rien appris, discours habituel.

2 – citation d’auteurs, ok. Mais discours qui tourne en rond : « c’est la faute des riches ».

Cette focalisation démagogique sur « c’est la faute des riches » est pitoyable parce que les pauvres n’aspirent souvent qu’à une chose : devenir riche. Et que ça n’explique rien des mécaniques qui mènent aux problèmes de notre société.

3 – utilisation démagogique des personnalités du gouvernement (je parle de démagogie parce que ça n’amène strictement rien au débat d’idées que de se foutre de la gueule de sans cervelle ou d’hypocrites au pouvoir)

4 – Après des plombes pour rappeler les méfaits d’un monde monétaire, ses idées pour être dans le « post-capitalisme » ? Les voies habituelles : Scoop, décroissance. Donc en gros, rester dans le capitalisme mais « light » avec toujours la guerre commerciale, car il a précisé plusieurs fois que « le marché, c’est bien ».

5 – il devait laisser 40 minutes au débat, il n’en est resté que 20 minutes dont 5 consacrées au journal Reporterre et à des stages éventuels (c'était la motivation de certaines personnes présentes dans la salle).

6 – lorsque je lui ai demandé « comment il compte solutionner le problème de la croissance obligatoire lorsqu’on est dans un monde monétaire afin de payer les intérêts bancaires et les marges commerciales », sa réponse a été « en contrôlant la banque centrale et l’émission monétaire ». Donc en gros sa recette est celle de toutes les banques centrales : ajuster les taux et faire tourner la planche à billets ! :D Ouha… quel « post-capitaliste » !

Sa solution est d’être calife à la place du calife. Il ne comprend donc strictement rien aux mécaniques monétaires comme par exemple la notion de "rareté relative de la monnaie", la notion de "croissance mortièfe mais obligatoire tant qu'on utilise de la monnaie", et ce qu'implique "la vitesse de rotation monétaire" (gaspillages etc).

Son vide dans ces domaines est démoralisant.

7 – plusieurs fois il a parlé de « commencer à imaginer autre chose », et lorsqu’il a compris que j’étais postmonétaire, sa réaction a été « je n’arrive pas à concevoir »…

Ben oui, c’est le problème : vous prônez d’imaginer autre chose mais vous en êtes incapable. Notons qu’en être incapable n’est pas un problème, mais censurer cet « imaginaire » en lui interdisant le débat dans son journal, en ne parlant pas des candidats postmonétaires aux dernières législatives, etc, c’est vraiment… destructeur de sa part.

Au final, on a eu droit à un super titre : « post-capitalisme » mais on a eu droit à un défenseur du système en place.

Pourquoi ne comprennent-ils pas que tant qu’il y aura de la monnaie en circulation, on sera dans un système capitaliste et on sera soumis aux mêmes problèmes, tout simplement parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets ?

Pourquoi ces "rebelles" ne comprennent-ils pas que leurs "solutions" ne sont que des soupages de sécurités au système hégémonique, soupapes qui permettent à ce système (monétiste) de continuer de plus belle toutes ses destructions ?

Pour info, s’il reste quelques lecteurs à ces lignes perdues dans l’immensité du web et que personne ne retweet, voici la conf que j’ai donnée dernièrement et qui explique pourquoi on ne s’en sortira pas en restant dans une société monétaire, et sur quoi peut reposer une économie post-monétaire.

PS/ Monsieur @KempfHerve, à force d’être entouré par des gens qui pensent comme vous, vous êtes « intellectuellement fini ». Et c'est vraiment triste pour l'avenir de l'écologie politique vu votre pouvoir avec le média Reporterre.

M. Chinal