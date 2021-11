Dans le monde du cyclisme international, l’expression « pot belge » est bien connue. J’ai toujours soupçonné quelque chose de pas très .... clean (comme on dit chez nous). Et comme je ne suis pas précisément futé dans ce domaine, j’ai demandé ce que cela voulait bien vouloir dire à mon correspondant à Bruxelles (Belgique), Joop M., (pseudo d’emprunt pour respecter la vie privée de mon informateur – « Pegasus » oblige !) .... J’ai, de nouveau, dû subir les assauts d’une logorrhée[1] digne de son célèbre compatriote, le Capitaine Haddock .... Je croyais qu’il allait me citer les noms des Odile, Philippe, Firmin, Léon, Maurice, Romain, Sylvère et Eddy, last but not least, Merckx. Je pensais qu’il allait me démontrer que ces derniers candidats aux lauriers des lauréats aux nues .... étaient immunes. Non, il m’a « entretenu » de quelques sorties des 18 derniers ministres (en 4 ans) de la maladie publique belge (suite aux virus Sars-Cov2, sous-variants francophones wallons et flamands néerlandophones confondus, itou des Bruxellois et Germanophones....). ... Ce qui est intéressant à ce sujet c’est ce que mon correspondant, à cette occasion, en a profité pour m’expliquer non pas le « pot belge » mais bien le « modèle » belge .... « C’est à la fois très simple et très compliqué » me dit-il, de prime abord. A la fin de son exposé, il m’a demandé si j’avais compris ... j’ai fait poliment semblant d’avoir saisis, en lui répondant « Oui, Oui ». Il m’a dit alors « Alors j’ai dû faire une erreur.... ». Car ce pays, petit par sa surface ... mais grand par ces gloires nationales[2] et autres braves[3] est évidemment comme un modèle réduit en soufflerie ou une maquette d’urbanisme...on peut presque tout saisir d’un seul coup d’œil ...

Par exemple qu’il existe des espèces les potions magiques belges pour coureurs(euses) cyclistes qui ont été améliorées pour les footballeurs(euses) et tennismen(women). Il en est de même pour une autre potion magique pour le(a) « blanc(che), bleu(e), belge », bœuf(ve) proche de la race « cul de poulain(iche) », pour leur faire prendre quelques kilos, en eau, juste avant l’abattage .... Et si un certain vétérinaire enquêtant sur l’utilisation d’hormones dans certains domaines de l’élevage industriel aurait été abattu, ce n’est pas le cas dans le domaine sportif ... mais qu’en est-il, alors, dans le domaine de la maladie belge ....

Maggie De Block, avant-dernière Ministre de la maladie publique, déclare au début de La Grippe (mars 2020) qu’il s’agit d’une « gripette » et que, de toutes les façons, les masques ne sont pas nécessaires. La raison pour laquelle elle aurait fait détruire 30.000.000 de masques était que la date limite de consommation avait été dépassée. Les budgets de remplacement ont été oubliés depuis 2009 .... gouverner ce n’était donc déjà plus prévoir à l’époque ... Mais effectivement des marchés juteux allaient devoir être négociés, en entente directe, vu l’urgence » ... suivez mon regard ... !!!! (Mais non je n’ai pas dit Agnès Buzyn).

M. Franck Vandenbroucke actuel ministre de la maladie publique mérite d’être présenté, pour ceux qui comme moi, ne connaisse pas tout de la complexité du système politique belge. Il a été « impliqué jusqu’au cou », en 1988-1995, dans une affaire de recel de « rétro-commissions » dans une affaire qui porte le joli nom d’ « Agusta Dassault »[4]. Il n’a pas été plus ennuyé que cela, immunisé contre la corruption qu’il était depuis belle lurette, il lui a suffi de faire un pas de côté. Et bien que, même en Belgique, le receleur est pire que le voleur .... il revient en 2020 .... (A quand le retour de Cahuzac ?). Il aurait dit récemment, prônant une extension du pass sanitaire : "Les vaccinés auront une vie plus sûre et plus libre". (Autrement dit les non-vaccinés auront une vie moins sure et moins libre » - logique .... non ?).

Mais il semble que la palme revient à un certain Monsieur Di Rupo, Elio de son prénom, Ministre de la région wallonne : "Je suis le plus grand défenseur des libertés individuelles. Mais mourir libre, c'est mourir". Et personne ne lui a demandé si vivre à genoux c’était aussi vivre ? Comme nous l’ont appris les rescapés de la Shoa, du goulag et de la résistance ????

Mais pour ne pas terminer sur une note négative, mon correspondant bruxellois m’a donné le lien vers une chaine de télévision indépendante (libre) belge assez intéressant :

