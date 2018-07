Si l’on peut tromper les gens un certain temps, on ne peut le faire tout le temps !!

Il n’est plus de secret pour personne, la gouvernance de notre pays repose aujourd’hui entre les mains de quelques initiés dirigés en sous mains par les monstres du Capital.

Sa majesté se voulait moderne, nouveau en politique, empressé de faire des réformes, donner l’image d’un populiste pour accrocher les gogos. En matière de réformes nous avons surtout remarqué l’empressement avec lequel ce sire a voulu d’abord rassurer ses amis du Capital en réduisant considérablement L’ISF tout en augmentant les charges et taxes sur le peuple. De même, sans perte de temps réformer le droit du travail en redonnant au patronat tous les droits en matière d’emplois et de libertés dans les entreprises.

A grand coup de lois votées par ordonnances, ce gouvernement entendait réduire le débat démocratique afin de gagner du temps. « On ne change pas de cap » disaient-ils !!

En ce qui concerne les manifestations « Ces fainéants qui osent manifester feraient mieux de travailler » A travers ces propos il est aisé de mesurer avec quel mépris ce personnage traite ceux qui souffrent, et tente à montrer combien le peuple compte peu à ses yeux.

Le pouvoir personnel a ses limites, à tout vouloir diriger sans partage il arrive un moment donné ou seul on trébuche. Il est important d’écouter et d’entendre. Nul ne détient la vérité absolue, il est donc important de savoir s’entourer non pas de simples exécutants mais de personnages capables de proposer et d’argumenter lors de décisions à prendre.

Il est spectaculaire avec quelle promptitude, dans cette affaire, les officiers de seconds rangs dégagent leurs responsabilités sur le collègue d’à coté ! Quel courage ! Quelle honnêteté !

Comme l’a dit un personnage illustre en d’autres temps « Paris vaut bien une messe » aujourd’hui ils disent « pour sauver notre paye on peut bien mentir »

Depuis tous les temps, il y a eu des personnages sans fois ni lois qui ont offert leurs services aux plus offrants. Qu’ils soient des hommes de mains, des barbouzes, ou autres, leur seule motivation c’est le fric. Dans le cas de cet individu il faut avouer qu’en peu de temps il s’est fait une sacrée réputation ?? Bénéficier d’une promotion rapide (lieutenant colonel), d’un logement de fonction, d’un véhicule de fonction avec chauffeur et d’un salaire autour de 10 000 € ce n’est pas si mal.

Que nous réserve l’enquête ?? Peut être faudrait-il chercher du coté des polices parallèles, des milices qui pourraient se substituer à la police nationale. Ce qui est évident, au regard des vidéos sur les violences du 1er mai, ces soi-disant observateurs semblaient plutôt faire le coup de mains que d’observer, se substituant au rôle des policiers qui semblaient en retrait. Tout comme si ces observateurs voulaient faire une « démonstration d’efficacité » ?

Pour le moment, le ministre de l’intérieur, le préfet de Paris, le chef de cabinet, se renvoient la patate chaude, et pour couronner le tout, l’intervention de Macron se fait attendre s’estimant au dessus de la mêlée tel un souverain qui détiendrait son pouvoir du divin ???

24/07/2018