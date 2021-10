Le Pr.Raoult chez Morandini évoque son bouquin sur la chloroquine, en février j'évoquais déjà les futurs "bénéfs et magouilles" des labos !

Contre le Coronavirus, un vieux médicament la « Chloroquine » de 3 francs 6 sous , serait très efficace, la « tronche » des grands labos !

Le 20/10/21 sur Cnews le Professeur Didier Raoult était invité chez Morandini, il en a profité pour évoquer son livre :

Au-delà de l'affaire de la chloroquine : Comment l'industrie pharmaceutique pervertit nos systèmes de santé et met le nôtre en péril. Le replay de l'émission.



Résumé du bouquin !



Ne vous y trompez pas : ce livre, certes inspiré par l'affaire de la chloroquine, qui a valu au Pr Raoult des attaques d'une violence inouïe, va beaucoup plus loin dans la description des dérives de notre gestion sanitaire. On le sait, malgré un succès spectaculaire dans le traitement de la Covid-19 à l'IHU de Marseille et une innocuité prouvée depuis longtemps, la chloroquine a fini par être interdite au profit du Remdesivir, (*) pourtant pas dénué de dangers, mais qui présentait un avantage certain : contrairement à sa concurrente, médicament générique donc pas cher, il n'était pas tombé dans le domaine public, et sa distribution internationale a permis au laboratoire qui le produit de réaliser des bénéfices astronomiques.

Et ce n'est pas une exception ! Des centaines de vieux remèdes efficaces et sans réactions dommageables disparaissent en faveur de nouveaux produits qui n'ont pas toujours fait l'objet de tous les contrôles nécessaires. Ce livre dénonce dans le détail les procédés douteux qui assurent le " lancement " des nouveautés pharmaceutiques. Journalistes scientifiques achetés pour en faire la promotion, médecins "financés" pour les prescrire, médias " incités "

à démolir un produit concurrent. Et, en matière de contrôle, des études parfois faussées par des liens d'intérêt (financiers, culturels ou relevant de toute autre dépendance), des essais cliniques imparfaits ou tronqués... Sans compter les responsables des instituts de recherche et de médecine, corrompus, eux, par leur ego ou leurs haines personnelles, qui distribuent leurs faveurs ou leurs condamnations comme des ukases sans appel. source.

(*)Les dangers du Remdesivir !

En consultant des résultats des recherches Google sur ce sujet, les résultats que l'on obtient sont effarants ! : sources

Conclusion !

Comme dit un vieil adage, "Ce n'est pas aux vieux singes que l'on apprend à faire la grimace",... et le vieux P@py en début d'année sur cette histoire de chloroquine avait vu juste, ben oui, la ficelle était tellement grosse, il fallait être vraiment naïf pour pas s'en apercevoir,... ou éventuellement "acheté" pour porter ce médicament aux nues un médicament dangereux comme le Remdésivir !

Encore une preuve que notre société est bien pourrie jusqu’à la moelle, autre exemple en Chine en 2008, le scandale du lait de vache frelaté dont des lots de lait infantile : Wikipédia . En 2010 en France, n'oublions pas l'Affaire du Médiator ce médicament accusé d’avoir causé la mort de 1 500 à 2 100 personnes, sans compter celles qui souffrent des conséquences des effets secondaires.Wikipédia.

Pour résumer nous pouvons dire sans nous tromper depuis la nuit des temps des humains deviennent fous à cause de l'argent !

Liens en annexes !

Liste des scandales sanitaires à travers le monde.

Les scandales sanitaires en France.

