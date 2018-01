Le premier des « fake news », c’est le « fake news »

Bonsoir,

Oui, on peut dire que cette histoire de Fake_News, c’est du total n’importe quoi... mais fakera bien qui fakera le dernier.

Du coup je reposte ici un com sur ce sujet hautement mystificateur ;

Pour revenir juste sur ce projet d’interdiction des fake-news, ça me rappelle un peu l’histoire du type qui scie la branche sur laquelle il est assis. Il est clair que le système actuel dit démocratique ou progressiste n’existe que et par les fake-news.





Tous ces cloportes journaleux agrégés es-info bidonnée, qui portent aux nues des menteurs ataviques, tous ces politocs mafieux biberonnés au discours Ena.nique ; consistant à raconter simplement n’importe quoi, mais d’un air convaincu ; vivent sur un énorme tronc d’arbre virtuel, fait de mensonges grossiers enchevêtrés les uns dans les autres.





Ils sont arrivés à un point de surenchère tel que des spécialistes en sémantique perverse, officiels ou officieux travaillent jour & nuit à inventer des phrases magiques qui pensent-ils vont les sauver ; C’est ainsi que naissent des proto-types de larverie étonnants ; du de la Housse à Reluire,à pompes vernies sur-mesure très onéreuses au troll anonyme et besogneux chaussé darty-tong, qu’on croise souvent par ici, au fait.





Tout le problème étant que des gens simples croient encore ces médias dominants, de moins en moins certes, mais quand même... Si vous parlez à un français dit profond, çad représentant la France dite profonde, il vous répétera les phrases du jité faisandé comme si c’était son opinion. Je le sais car j’en ai vu des exemplaires encore vivants.





Cette espèce, ce ciment crétin fondateur de la situation actuelle par assentiment in-conscient, est heureusement en voie de disparition, les jeunes regardant et écoutant de moins en moins les vecteurs de l’insane enregistré ou direct que sont les médias dits mainstream.





Alors, sachant que la concurrence du Web prend de plus en plus de parts de marché sur l’opinion écrite ou parlée, et surtout pensée. Sachant que les fake-newzeurs professionnels le savent très bien, ils espèrent donc supprimer tout simplement, interdire, condamner, prohiber toute opinion différente de celle qui les arrange, & qu’ils infligent depuis la nuit des temps à la masse égarée au sens large.





Ceci ou cela me paraît toutefois non seulement prétentieux mais surtout, dans les faits ; impossible. L’Union Européenne (Soviétique ?) commence à perdre beaucoup de sa crédibilité aux yeux des foules austérisées malgré elles. Brexit, marche arrière toute pour mère Kel, reste plus que le dieu-roi-empereur de ce qui reste de cette association délétère et ses sbires pour y croire encore...





Optimisme béat de ma part, c’est bien possible.