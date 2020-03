Le Président a parlé ! Français ! Réveillez-vous pendant que vous le pouvez encore !

ET par-dessus tout, a-t-il enfin annoncé la suppression de cette indignité nommée « numerus clausus » qui limite volontairement le nombre des médecins opérationnels alors qu’il est de plus en plus difficile de joindre un médecin généraliste en dehors des heures ouvrables !

Le président a parlé !

Le président a parlé d'une pandémie qui parvient jour après jour à terroriser toute la planète au point de mettre son économie à mal en quelques semaines. En ce qui concerne la France, cela ne fait compléter l'œuvre de destruction entreprise par les tuteurs du président, j'ai nommé le capitalisme exclusivement financier et son « management » le N. O. M.

Cette pandémie n'est donc pas une petite affaire, en dehors même du fait qu'elle tue !

Or, qu'a dit le président d’important ? Il a parlé grosso-modo d’un réexamen des insuffisances de la mondialisation !!! Est-ce que ce propos de personnalité euro-mondialiste, à travers son micro et ses relais mondialisés a vraiment de quoi nous mettre en confiance et nous rassurer !!! Non !!!

A-t-il analysé de manière neutre et perspicace les causes réelles de la pandémie et l'usage qui est en est fait par certains ? Non !!!

A-t-il annoncé l’acquisition ou la production en France de combinaisons étanches permettant de sécuriser les services de santé et autres lors des interventions en milieu contaminés ? Non !!!

A-t-il annoncé l’acquisition ou la production en France des appareils médicaux (par exemple, et en l’occurrence les appareils d’assistance respiratoire) permettant de soulager en plus grand nombe les malades atteints par le virus ? Non !!!

A-t-il annoncé la reprise en France de la production des médicaments désormais confiée à des officines étrangères, hypothéquant ainsi la qualité et la pérennité de nos produits pharmaceutiques ? Non !!!

A-t-il annoncé la remise en service définitive des hôpitaux de proximité et des lits supprimés, permettant au moins d’augmenter le nombre des malades qui justifient une hospitalisation ? Non !!!

ET par-dessus tout, a-t-il enfin annoncé la suppression de cette indignité nommée « numerus clausus » qui limite volontairement le nombre des médecins opérationnels alors qu’il est de plus en plus difficile de joindre un généraliste en dehors des heures ouvrables ! Et alors que les services de médecine d’urgence (mobiles et/ou hospitaliers -et Sapeurs Pompiers) sont débordés ??? Là encore Non, non et non !!!

Conséquence : Si cette épidémie/pandémie (on ne sait même plus la définir !) continue à se développer, ce qu’à Dieu ne plaise, des personnes âgées, (mais pas seulement) vont mourir comme en Italie, seules dans leur logis interdit alors que ce sont précisément ces personnes qui ont le plus besoin d’assistance... du moins dans les sociétés humainement, socialement et moralement développées…

Français ! Réveillez-vous pendant que vous le pouvez encore !