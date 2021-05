Le Président et ses bouffons. Allo, l’Elysée ? J’ai une anecdote bientôt exacte : vous allez être viré !

« Sainte Vierge Macumba, arrêtez les machines ! » Jack Nicholson, The Joker, Batman, Tim Burton (1989) « Si tu es capable de passer un après-midi sans rien faire, de façon totalement futile, alors tu auras appris à vivre » Lin Yutang, La Sagesse de Confucius, Picquier (2008)

Le président feat & fun et les deux minus habens.

Pendant que le chef de l'Etat s'amuse en une opération de communication électorale dont l'idée même comme la consistance constituent une insulte à l'intelligence d'une population excédée par l'incompétence et la suffisance de dirigeants animés par le dur désir de durer le plus longtemps possible, voilà que le pays s'effrite littéralement par pans entiers, comme dans les images oniriques du film Inception ou tout le littoral d'une ville s'effondre et se désagrège dans la mer.

Il y a en effet de quoi être atterré en voyant deux mondes vivre en parallèle pendant que la France s'enlise dans des difficultés qui relèvent de l'incurie caractérisée.

I- Voilà en effet que d'un côté la Présidence de la République nous offre (déconfinement oblige avec le retour des Happy Days, sans doute) la représentation de Guignol, en matinée, à la maison, dans un joli salon ouvrant sur le parc, (comme chez Bon-Papa et Bonne-Maman), avec un individu (l’animateur invitant, une sorte de Ronald McDonald très élégamment habillé) -, qui drague de manière éhontée un électorat « jeune » en faisant risette à un duo de youtubeurs "influenceurs" invités pour le goûter musical[i] :

A voir ici la descente au sous-sol du « chef de l’Etat » avec ses deux sympathiques nouveaux amis, pas de danger qu’il fasse signe à d'autres contradicteurs…ce en quoi il aurait tort car c'est là nous priver d'une corrida du tonnerre à côté de laquelle Manolete ne serait qu’un amateur. Imaginons en effet la même invitation avec d’autres pointures telles que Papacito, Baptiste Marchais (Bench & Cigars), Stéphane Edouard ou encore Raptor Dissident…spectacle garanti.

Se pose en effet une question majeure : que se passe-t-il donc dans le cerveau présidentiel pour disjoncter à ce point ? Ou bien l'intéressé et les "conseillers communication" qui l'entourent se croient très forts en pensant ramener à eux une jeunesse qu'ils prennent peut-être pour une bande de demeurés vibrionnants dans la société de l'éphémère et de l'instant, nourrie à Tik-Tok, Instagram et Tweeter, ou encore ils ne se rendent même plus compte de ce qu'ils font en n'ayant aucune conscience du retour de flamme qu'ils se préparent de la part d'une population qui risque fort de leur faire payer très cher ce comportement désastreux.

Cette vidéo d’anthologie qui mérite amplement le détour est à la fois stupéfiante et pour le moins déroutante au point que j’imagine malgré tout que dans les équipes du Cabinet du Président de la République [ii] , comme dans celles du service de presse du Kremlin[iii] où il est probable que chacun se sera demandé jusqu’à quelle extrémité ira la France, plusieurs personnes auront , je l'espère, été consternées par le spectacle ainsi offert par l'exhibition de M. Macron avec ses deux bouffons.

Le fait est que deux mondes se rencontrent avec les traditions élyséennes d'un côté et les codes décalés de YouTube, de l'autre. On retrouve ainsi M. Emmanuel Macron vêtu d'un costume présidentiel de très bonne coupe face à un McFly en t-shirt et un Carlito (mais qui sont donc ces gens ?) bonnet sur la tête et fringués à la mode du "venez comme vous êtes", selon les règles désormais en usage pour se rendre à l'invitation du président de la République. A quand les chemises hawaïennes, les tongs Tahitian Move®, le short déstructuré et les gourmettes en or, (quoique en la matière la transformation de la cour d'honneur de l'Elysée en dance-floor lors de la "Féte de la Musique" avec les biatches en bas résille se tortillant sur le perron n'a pas été dépassée : https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/macron-interpelle-par-le-dj-kiddy-smile-et-son-t-shirt-fils-d-immigre-noir-et-pede-7793841573) ?

La rencontre enregistrée dans la vidéo vire parfois à la caricature lorsque l’intéressant McFly tire la langue au président ou fait des roulades dans le jardin de l’Elysée. « Vous faites pas mal les roulades, vous », observe alors le chef de l'État (le sourire légèrement "crispé-détendu", car la scène est filmée) qui tente tant bien que mal de jouer le jeu devant ses deux sympathiques invités qui foulent la pelouse élyséenne avec l'humeur heureuse des labradors gambadant en liberté.

Il est dommage que le Président ne se soit pas proposé de leur montrer de quelle manière il pouvait à son tour faire la roue, grimper aux arbres ou jouer à saute-mouton en attendant d’aller boire avec ses deux invités une grenadine ou un verre de Champomy offerts par la Maison.

Quant aux concours d'anecdotes, M.Macron (alias le chef de l’Etat, président de la République dont la fonction symbolique est une fois de plus passée au laminoir) et les deux Youtubeurs devaient "se raconter des histoires et démêler le vrai du faux".

Où l'on voit que le monde change et qu'Intervilles, Guy Lux et Simone Garnier, sont définitivement enfoncés...Histoire de tenir l'électorat "djeune" en alerte, donc, le président a même tenté un coup de bluff en affirmant que « Kylian MBappé (dont on apprend que le chef de l’Etat s’occupe de la carrière footballistique) allait quitter le PSG dans les prochaines semaines pour l'Olympique de Marseille ». Sans déc' ?Naaaan !Cépavrai !J'te crois pas ! etc.

« Coach Macron » a ensuite joué l'effet de surprise ("Tu bluffes, Martoni !") pour donner crédit à son scoop en téléphonant au jeune prodige de l'équipe de France, qui a toutefois démenti. Un coup de fil là encore stratégique puisque l’on apprend que Kylian MBappé reste - le croirez-vous ?-, parmi les personnalités préférées des jeunes Français. Super ! Mais alors, que deviennent Omar Sy et Thomas Pesquet ?

Très attentif au rythme de sa petite partie-jardin et passant très professionnellement à la « séquence jeux » - celle des « anecdotes exactes », M. Macron (dont l’agenda et les rendez-vous ont sans doute été mis en suspension), a ensuite raconté à ses deux amis avoir participé à une série de télévision lors d'un voyage officiel au Nigeria. Il leur a également confié avoir joué contre l'OM avec son équipe de sécurité. « Je n’ai pas gagné, mais j'ai mis quelques béquilles à Steve Mandanda », a-t-il déclaré devant ses hôtes incrédules. Trop fort, le mec ! La vidéo se termine au fond du jardin de l'Elysée par un mini-concert « surprise » du groupe de métal humoristique UltraVomit (…) qui a repris la Marseillaise avant d'enchaîner sur la chanson... « une souris verte ».

Ne manquaient que le drageoir à Smarties®, les Fraises Tagada® et les ballons multicolores. Sinon, Wesh ! les Amis, quel bel après-midi !

II- De l’autre côté, avec une toute autre réalité, il semblerait que les deux idiots utiles ne se soient jamais posé aucune question ni même n'aient envisagé de le faire avec le président. Rien sur la vie politique, économique et sociale du pays. Rien à propos de la sujétion économique et financière dont les deux crétins et la « jeunesse » qui les suit n’ont aucune idée. Rien sur le cadenassage policier et sanitaire mis en place. Rien sur le fait que le chef de la Federal Reserve Bank of Dallas (Robert S.Kaplan), le chef de la Federal Reserve Bank of Minneapolis (Neel Kashkari), le secrétaire au Trésor américain (Steve Mnuchin), le président de la Banque centrale européenne (Mario Draghi) et le chef de la Banque d'Angleterre (Mark Carney) ont tous deux choses en commun : ils sont assis sur de vastes sommes d'argent et ils sont tous les anciens de Goldman Sachs[iv].

Que dire encore du reste de la vie politique en France, ou de la vie tout court, sinon que nous voyons le spectacle du bazar intégral ?

E la nave va !

Sainte Vierge Macumba, arrêtez les machines !

Puisque nous en sommes aux devinettes et anecdotes, je prends la liberté en m'adressant au chef de l'Etat (dont l'avenir professionnel commence à beaucoup intéresser ses compatriotes), de lui poser une question et de lui transmettre une information susceptible de devenir une anecdote exacte :

"Qui croyez-vous réellement tromper en agissant de la sorte et en continuant à prendre les gens pour des demeurés ?

"Vous allez être prochainement remercié, Monsieur le Président."