Le président Macron, le grand soldat Pétain et les gogos de service

Enfin ! Il aura fallu attendre une vingtaine d'années après la mort de François Mitterrand pour entendre quelques propos lucides d'un président de la république sur la première guerre mondiale. Après les années repentance, réhabilitation des déserteurs (ceux qui ont fui pour laisser les autres se battre à leur place), et piétinement des sépultures de Verdun par de jeunes joggeurs, Emmanuel Macron a fait le choix du retour à la raison, ou simplement à celui de la réalité historique :

"Il y a un maréchal Pétain qui a été un des acteurs et un des grands soldats de 14-18, et ça vous ne pouvez l'effacer (...) J'ai simplement dit on n'efface pas l'histoire, on n'est pas les procureurs de l'histoire..."

Merci monsieur le président pour ce commentaire à l'occasion de la journée des Invalides, et c'est un néo-gaulliste qui vous le dit. Merci d'avoir rappelé que dans la vie d'un homme, on peut être un héros à un moment, et une crapule à un autre. Merci d'avoir rappelé que dans le contexte de la grande guerre, si Pétain n'avait pas repris en main les armées alliées, les forces de l'axe l'auraient emporté à Verdun et vaincu nos troupes. Du coup, la république française et ses nobles principes humanistes auraient disparu dès 1916, nos régions seraient devenues indépendantes et disloquées, notre empire colonial démembré... La démocratie aurait sans doute disparu du paysage occidental pour longtemps, car l'Allemagne du Kaiser était autoritaire et antisociale.

Pétain a sauvé la république en gagnant à Verdun. Engagé en politique alors que son âge avancé ne lui permettait pas de raisonner en toute lucidité (Qui confirait ses intérêts à un homme de quatre-vingt-cinq ans ?), il a permis aux vaincus de 1940 de trouver un échappatoire en lui votant les pleins pouvoirs à Vichy (une bonne partie de l'assemblée était issue du front populaire !). On connait la suite : collaboration, répression des résistants, déportation des juifs étrangers etc. des actes orchestrés par sa suite d'arrivistes et d'opportunistes (Pierre Laval...) vaincus du suffrage universel.

Frappé d'indignité nationale à la libération, gracié par le général De Gaulle suite... à ses actes héroiques durant la première guerre, il a fini ses jours sur l'île d'Yeu où certains président allaient fleurir sa tombe tous les ans, en sa qualité d'ex-maréchal de France (Mitterrand...). Voilà pour l'histoire.

Alors où est la polémique ? Elle émane de tous les tartuffes de service, bien-pensants et moralisateurs de "gauche". L'ex-président Hollande, choqué par l'antisémitisme de Pétain, qui ignore par inculture que la "haine des juifs" touchait autant les milieux de gauche que de droite avant-guerre. Le grand orient de France, car Pétain n'aimait pas la république, qu'il a pourtant sauvé en 1915-1916. Le très conformiste et sectaire Jean-Michel Apathie, car notre journaliste n'aime pas les traitres (on se demande ce que lui aurait fait en 1940 ?). La CGT, car Pétain n'aimait pas, parait-il, les ouvriers. D'ailleurs nos syndicalistes de choc associent Macron à Pétain pour la lutte contre les droits du prolétariat. Ce qui donne ceci :

Sauf que Pétain et Vichy avaient adopté des lois contre les licenciements économiques et pour les droits des vieux travailleurs retraités, quand nos élus actuels sont convertis à l'ultra-libéralisme anglo-saxon. De plus, il y a belle lurette que les ouvriers ne votent plus pour les amis de la CGT, mais pour d'autres mouvances marquées très à droite...

Tous ces moralisateurs oublient donc une chose primordiale : sans le Pétain de la grande guerre, ils ne seraient pas là aujourd'hui. De plus, qui a combattu le "fascisme" en France dès 1940 ? Les gaullistes, la vraie droite des valeurs, les monarchistes ainsi que des communistes ouvriers qui dénonçaient le pacte germano-soviétique. Certainement pas les bobos parisiens, les journalistes raffinés, politiciens de salon et autres franc-maçons bons teints occupés à flirter avec l'occupant pour sauver leurs meubles.

Entre un militaire de terrain et un politicien, il y a souvent un gouffre. En l'occurence, celui dans lequel Pétain est tombé pour s'être mêlé de ce qui ne le regardait plus, au vu de son âge avancé. Merci au président Macron d'avoir énoncé cette réalité, n'en déplaise aux gogos sans culture ni jugeotte.