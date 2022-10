Le prix Nobel de la Paix attribué à l’ONG russe Memorial...

@roman_garev

Laure Adler , une journaliste de haut vol , Notre histoire comme le reste des autres matières sont si bien enseignées que beaucoup d élèves n ont qu une connaissance partielle de notre histoire .

Quant à notre douloureuse période , celle de 40 , il a fallu que le temps fasse son oeuvre et que de nombreux essais viennent recadrer les faits .

J ai en mémoire les personnes de droite obtuses accuser Leon Blum de toutes les déconvenues de cette guerre .

Je me souviens de l enseignement de la guerre en Algérie , c etait assez simple , elle se resumait à l OAS ou presque Rien sur G MOLLET et Mitterrand !

Dans les livres scolaires japonais, il me semble que l intervention en Chine n est pas mentionnée et que le massacre de Nankin et gentiment éludé .

Je doute que les livres d histoire turc insiste au pesamment sur le « génocide arménien » contrairement aux nôtres concernant la SHOAH