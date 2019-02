Le problème, ce ne sont pas les inégalités, c’est la pauvreté !

Tant que les « forces de progrès » n’auront qu’à la bouche vouloir réduire les inégalités, la société ne changera pas. L’égalitarisme, je le répète à longueur d’articles, est une chimère. Comme le dit mon maitre à penser, Raymond Aron, « L'égalitarisme doctrinaire s'efforce vainement de contraindre la nature, biologique et sociale, et il ne parvient pas à l'égalité mais à la tyrannie. » (« Postface (novembre 1976) », dans Essai sur les libertés (1965), Raymond Aron, éd. Livre de Poche, coll. Pluriel, 1976, p. 240).

Le sujet essentiel est d’éliminer la pauvreté, la misère, dans le monde entier. On ne peut nier, sauf à être ignorant ou de mauvaise foi, c’est la liberté d’entreprendre et la liberté de commercer qui ont réduit la pauvreté dans le monde. Les expériences soviétiques ou chinoises ont montré qu’elles ne créaient de l’égalité que vers le bas : « tous égaux mais tous pauvres ».

L’élimination de la pauvreté dans un monde libéral est mécanique. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas des entrepreneurs ou des salariés plus riches que les autres. Il s’agit même d’une inégalité induite par le jeu de la compétitivité. Cette inégalité tiendra d’une part aux éléments de la nature :

- On peut être atteint d’une infirmité de naissance, d’un handicap lié à un accident de la vie, d’une maladie… ;

- Einstein, Steve Jobs, et beaucoup d’autres étaient ou sont plus brillants et plus visionnaires que votre serviteur… c’est comme ça ! (mes contradicteurs n’auront qu’à lire ces lignes pour s’en convaincre).

D’autre part, en faisant l’exercice de leur liberté fondamentale de choisir sa vie, mais choisir c’est toujours renoncer : je veux privilégier ma vie pro sur ma vie familiale, je préfère une vie publique au détriment de la vie privée, etc).

Quelques chiffres :

En France, le taux de mortalité infantile (moins de 5 ans) est passé de 28,50 à 4,20 pour 1000 entre 1960 et 2017. Ce n’est pas la réduction des inégalités qui est à l’origine de cette réussite, c’est bien la diminution du nombre de pauvres en France.

Source : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/sh.dyn.mort?view=map&year=2017.

L’espérance de vie des Françaises et des Français est passé de 69,87 ans en 1960 à 82,27 ans en 2017. C’est bien parce que, la misère ayant diminué, plus de nos concitoyens ont eu accès aux soins entraînant une hausse de l’espérance de vie.

Source : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/sp.dyn.le00.in.

La Liberté seule peut venir à bout de la pauvreté.