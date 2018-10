Le problème climatique, c’est-à-dire La Fatalité humaine

Le problème climatique est façonné en un faux problème puisqu'on ne pose pas les bonnes questions. La pollution, ce n'est ni vous ni moi. C'est nous. En revanche, la pollution (l'autre) est de votre ressort. Or elle ne ressort, bien évidemment, pas du ressort de la pollution comme on l'entend d'ordinaire : malheureuse confusion du bien et du Bien, c'est-à-dire de l'Etat et de l'individu.

La température monte. Enfin, vous souhaiteriez ardemment que la température monte. Et ce n'est pas quant à savoir si la température monte réellement, or néanmoins je sais que vous voudriez qu'elle monte, précisément parce que vous déplorez une telle augmentation.

Partant, ce n'est pas si grave, si c'est intérieurement désiré. Non ?

À quoi s'ajoute, en plus, le fait que le climat ne dépend pas (comme on a tendance à la croire) de Monsieur X, du quidam ou du badaud... En effet, l'attitude écologique ne dépend pas de la morale, puisqu'elle est une nécessité urgente, et que c'est des façons dont sont organisés les pays que la pollution dépend en général. L'Etat, les entreprises dans l'Etat (mais qui ne lui appartiennent pas forcément), sont les premiers pollueurs, et les seules entités avec la capacité de réduire véritablement la pollution. Non pas l'individu. Il faut distinguer, incessamment, l'écologisme moral – lequel existe – de l'écologisme politique.

Car imposer l'écologisme nuit à la morale ! L'écologisme politique est purement indexé à la dépollution de la planète afin que la consommation prospère. L'écologisme moral, lui, ne repose sur aucun principes mous, mais sur des principes solides (parmi lesquels l'idée que la valeur de la vie ne peut pas être valorisée en terme de valeur).

C'est pourquoi ceux qui demandent à l'Etat d'imposer l'écologisme sont idiots, puisque : (1) ça ne marchera évidemment pas, (2) c'est profondément immoral, à rebours de l'écologisme qu'ils veulent instaurer – lequel fonctionne avant tout par spontanéité individuelle.

Au fond, l'écologiste politique qui confond public et privé a dans l'idée de justifier, discrètement, son envie de mourir.

Pour ce faire, rien de plus simple : il suffit de substituer l'écologisme public à l'écologisme individuel, comme il sait (secrètement) que l'écologisme public est voué à l'échec. Ceci donne à l'écologiste, d'une part, une raison de vivre (en critiquant l'ici et le maintenant ad infinitum) et un moyen par lequel précipiter la fin de toutes choses.

À preuve le fait que l'écologiste vit de l'idée écologiste. Et comment se substanter de cette opinion-là si, très malheureusement, l'écologisme arrivait à son terme par le sauvetage réussi de la Terre ? Par conséquent, l'écologiste public tend à maintenir la pollution.

La grande différence avec l'écologiste individuel, c'est que l'écologiste individuel ne fait pas de son écologisme le tout, mais une partie du tout. Car le problème, ce n'est pas la pollution, mais c'est nos gestes qui, en soi problématiques, amènent de proche en proche la pollution. Certains comportements favorisent la destruction de l'environnement. Pour empêcher cette destruction-ci, il faut conscientiser entre celui qui, d'une part, fait de l'écologisme son pain, et celui qui, de l'autre, entend l'écologisme comme une conséquence naturelle d'une attitude particulière. L'écologiste public polluera dès qu'il en aura l'occasion, puisqu'il veut faire en sorte que l'humanité consomme mais « proprement » – comme si l'idée de propreté pouvait être le corollaire de la consommation.

Par conséquent, Nicolas Hulot est très mal placé.

Nicolas Hulot représente en dépit de ses bonnes intentions l'idée que l'homme doit consommer, mais qu'il faut d'abord qu'il consomme sans les conséquences qu'induisent, d'ordinaire, la consommation. Mais si cela peut (approximativement) marcher avec le pétrole ou l'électricité, si la consommation en tant que telle n'est pas bridée, alors là où le problème de la consommation sera réglé permettra, en sourdine, l'ouverture et l'amorce d'un nouveau problème. Ce faisant, la partialité de l'écologisme politique ne règle pas le tout, précisément parce qu'il ne touche qu'un fragment des mœurs.

Mais il est bien évident qu'on ne peut pas arrêter la consommation. Je ne propose pas d'idéal politique.

Je constate seulement que c'est avec une certaine idiosyncrasie, une certaine attitude, rendue possible pas les conditions d'existence, qu'on arrêtera « définitivement » la pollution.

Et les civilisations qui partagent une telle idée (que l'écosystème planétaire doit être défendu) partagent d'autres idées, entre lesquelles cette défense est purement secondaire.