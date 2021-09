Le procès historique du plus grand attentat terroriste a débuté à Paris

L'ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015 a débuté à Paris avec les personnes accusées d'avoir préparé et perpétré l'attentat terroriste le plus monstrueux de toute l'histoire de la France d'après-guerre. Une série d'attentats le 13 novembre 2015 a fait 130 morts et 350 blessés.

La procédure se déroule au Palais de justice de Paris. Comme l'indiquent de nombreux média français, il s'agit d'un procès historique qui devrait durer plus de 8 mois, donc 9 mois au moins. Salah Abdeslam, le seul des 14 suspects à avoir survécu à l'attaque et qui n'est pas en fuite, a pris sa place sur le banc des accusés. Il a été escorté de la prison de Fleury-Mérogis. D'entrée, il s'est livré à une première provocation en dénonçant ses conditions de détention et de celles des accusés et il a affirmé qu'il n'y avait « pas de divinité à part Allah ». Lorsqu'on lui a demandé de nommer sa profession, Salah Abdeslam a déclaré : « J'ai abandonné toutes les professions pour devenir un combattant de l'Etat islamique (EI).

Une attaque la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Le samedi soir du 13 novembre, alors que les bars, cafés, restaurants et théâtres de la capitale française étaient remplis de visiteurs et que le Stade de France vivait un match entre les équipes nationales de France et d'Allemagne, un groupe de djihadistes, dont des kamikazes, a effectué une série d'explosions et d'attaques. Cette attaque à Paris a été la plus importante en termes de victimes depuis la Seconde Guerre mondiale. L'attaque est devenue la plus importante d'Europe en termes de nombre de morts depuis les attentats de Madrid en 2004.

9 mois de procès. Le procès, qui devait commencer en janvier 2021 mais qui a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus, devrait durer au moins 9 mois jusqu'en mai 2022. Près de 1 800 parties civiles, plus de 300 avocats pour les représenter, des centaines de journalistes et 20 accusés sont dans ce procès. On y compte un participant direct à l'attentat pour avoir préparé l'attentat terroriste. Les prévenus, qui sont toujours en fuite, seront jugés par contumace.

Le principal accusé, le seul survivant du massacre serait le citoyen français d'origine belge Salah Abdeslam. Après l'attentat terroriste, il a réussi à éviter l’arrestation et il s'est longtemps caché chez des amis dans le quartier de Molenbeek à Bruxelles en Belgique. L'appartement où il se trouvait a été pris par la police et bien que Salah Abdeslam ait ensuite également réussi à s'échapper, après trois jours, il a néanmoins été capturé.

Le tribunal correctionnel belge a reconnu Salah Abdeslam coupable de résistance armée contre la police, de tentative de meurtre de policiers et l'a condamné à 20 ans de prison, mais il se trouve désormais dans une prison française. Tous les autres participants directs à l'attaque terroriste, y compris son principal organisateur et cerveau, le citoyen belge Abdelamid Abaaoud, sont morts alors qu'ils résistaient à la police. Plus tard, des djihadistes de l'Etat islamique ont revendiqué l'attentat bien que le lien exact entre l'EI et les assaillants n'ait pas encore été établi.

Les attentats à Paris ont commencé à neuf heures et demie du soir par une explosion au Stade de France. Presque immédiatement, les terroristes ont ouvert le feu dans plusieurs bars, cafés et restaurants remplis de visiteurs, car cette période est considérée comme l'une des plus fréquentées.

Après cela, deux autres explosions ont retenti au Stade de France et une explosion a, également, eu lieu sur le boulevard Voltaire, près de la salle de concert du Bataclan. C'est au Bataclan que le plus grand nombre de personnes sont mortes. Le groupe de rock américain, Eagles of Death Metal, y a joué ce soir-là et il n'y avait pas de sièges vides dans la salle. Un terroriste armé a ouvert le feu sur des spectateurs, tirant et blessant plus d'une centaine de personnes. Le lendemain, le groupe djihadiste de l'Etat islamique a publié une déclaration affirmant que les attaques étaient une réponse à l'implication de la France dans le bombardement des positions de l'Etat islamique en Syrie et en Irak.

« A titre personnel, je n'attends rien des accusés. J'attends uniquement que la justice fasse son travail. Qu'elle tente d'établir les responsabilités. Et qu'elle explique le process, depuis le recrutement de ces terroristes en Syrie », a expliqué Gaétan Honoré, survivant du Bataclan à France Bleu Auxerre. Quelqu'un d'assez imposant est tombé sur lui et lui a sauvé la vie. « Ils l'ont exécuté. Il s'est vidé de son sang sur moi », a-t il indiqué.

Claude-Emmanuel Triomphe, une victime grièvement blessée au ventre et à la jambe, a déclaré à France Info : « La seule personne importante qui est là, c'est le fameux Salah Abdeslam (...) je souhaite lui parler ».

Le procès durera jusqu'en mai de l'année prochaine. Avec les 330 avocats impliqués et les témoins, figure l'ancien président français, François Hollande. Le ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, a qualifié le procès de marathon juridique sans précédent. Le dossier contient environ un million de pages, écrit La Presse.

Les mesures de sécurité ont été renforcées mercredi autour du Palais de justice de Paris. Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a souligné qu’« à Paris comme partout sur le territoire national, la menace d’attentat est très élevée et encore plus pendant les mois de ce procès ». Un millier de policiers vont s’occuper de la sécurité du procès et de la protection des magistrats. « Un effort gigantesque », a commenté Gérald Darmanin.

Enfin, ce procès historique sera filmé pour l’Histoire.

