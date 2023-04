Le prochain Président et le grand retour en arrière vers la retraite à 60 ans ?

Du sang-froid citoyens, pourquoi cette poussée de fièvre de cheval pour une réforme des retraites qui de toute façon sera abrogée dans 4 ans par le remplaçant d'Emmanuel Macron, élu par la majorité du peuple - Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon - Qui d'autre, les Français ne seront tout de même pas assez stupide pour élire encore un clone de Macron ?

Cela ne fait ou ne devrait faire aucun doute pour personne, rien à voir avec une promesse populiste et électoraliste, promis juré craché, le retour à l'âge légal de la retraite reviendra à 60 ans, c'est dit ! Le grand retour en arrière est gravé dans les programmes des deux volontaires pour exercer la fonction président de la République. Juste un petit détail, vous entendez parler du financement de la retraite à 60 ans ? Bah, si Mitterrand l'a fait ! Un autre peut y arriver, par la solution miracle de la taxe et l'impôt ou en creusant encore plus la dette. Ce qui ne veut pas dire qu'une autre réforme plus juste en la laissant à 62 ans et en suprimant plus vite les régimes spéciaux, n'était pas possible.

Bien sûr, à l'instant présent, le bon sens exige de prendre quelques précautions de langage. Ce texte contient une bonne dose de politique fiction. L'auteur hypermétrope de cet article sait pertinemment bien que beaucoup d'eau coulera sous les ponts avant le moment Tant attendu de l'élection, et que bien des choses peuvent encore chambouler tous les pronostics dans les années qui viennent. Heureusement, le souvenir de ce papier aura disparu bien avant.

Comme toujours, le vainqueur se revendiquera le président de tous les Français, mais sera élu par défaut, tout comme Macron et les autres présidents avant lui sous la cinquième République. Sans autres alternatives au deuxième tour, une partie des électeurs en pleurs de Wauquiez se déplaceront aux urnes pour éliminer plutôt que choisir ! Les anciens fidèles marcheurs les semelles usées jusqu'à la corde n'ayant rien vu venir à l'Horizon, auront toujours la solution du bulletin blanc ? Sans pour autant avoir la force de regarder la passation de pouvoir entre Macron son successeur.

Qui pourrait douter que le retour à la retraite à 60 ans sera la promesse phare des deux leaders politiques d'extrême droite et d'extrême gauche lors de leur campagne présidentielle respective. Même s'il reste un léger doute, mais alors infime, quant au renoncement possible de l'un des deux fers de lance du Rassemblement national ou de La France Insoumise ; voire des deux, remplacés pas de nouvelles têtes. Comment pourrait-on comprendre le refus d'une Le Pen ou d'un Mélenchon de se présenter ? Alors qu'ils ont une opportunité unique de réaliser le rêve de toute une vie consacrée à la politique. Prendre enfin le pouvoir.

Quoi ! Le fondateur de la FI laisse entendre qu'il pourrait laisser la place à François Ruffin et le pousserait même à s'engager dans sa marche vers le sommet de l'Etat, coup de vieux ou ruse ?

Comment s'appellera celui ou celle qui remplacera Emmanuel Macron dans 4 ans ? Qui après la défaite ira se consoler dans une mairie ou attendra des jours meilleurs dans ses pantoufles ? Peu importe finalement, le parti du vaincu aux élections présidentielles ne pourra compter que sur une représentation squelettique à l'Assemblée Nationale en attendant le retour de "l'alien" en 2032 !