Le professeur Samuel PATY, le sacrifié de la République ...

C’est la phobie du communisme qui a fait le lit de l'islamisme, cet islam politique. Les EU & l'UE ont favorisé l'expansion du wahhabisme qui le fonde pour faire barrage au communisme. Or le wahhabisme est l'ennemi de la République, de la Laïcité, de la Démocratie, de la Liberté d'expression, de la Liberté de conscience, des Droits de l'homme ... Toutes ces valeurs, il les combat au nom de l'obscurantisme sacré qu'il véhicule, quand il invoque l'illicite, le sacrilège jusqu'à l'apostasie qui légitime la mise à mort de ses ennemis !

Les tunisiens ont découvert le wahhabisme et son fascisme depuis l'arrivée au pouvoir des Frères musulmans. Malheureusement leur combat contre Ghannouchi était inaudible par la France qui a fait le choix de soutenir les Frères musulmans pour, nous dit-on, leur islamisme modéré et compatible avec la démocratie !

On se souvient des responsables politiques français de droite comme de gauche, qui se rendaient en Tunisie pour vendre ce discours aux tunisiens qui manifestaient des mois durant pour dégager Ghannouchi et ses Frères !

Combien de Samuel Paty faudra-t-il encore aux français pour que leurs responsables politiques cessent cette honteuse hypocrisie de déclarer la guerre à l'islamisme sans nommer le wahhabisme le véritable ennemi et sans mettre un terme à l'activisme des pétromonarques qui le diffusent dans le monde à travers les centres culturels/cultuels qu'ils font pousser comme des champignons partout et à travers leurs TV "nationales/personnelles" qui le diffusent par voie satellitaire qui ignore les frontières ?

Emmanuel Macron aura-t-il enfin l'intelligence politique de soutenir Abir Moussi qui combat les Frères musulmans en Tunisie, pays devenu premier exportateur de jihadistes/terroristes dans le monde et qui se trouve aux portes de l'Europe, c'est à dire à 2h de Paris ?

Avec la chute du mur de Berlin, commençait le déclin du communisme. La nature ayant horreur du vide, les pays "musulmans" de l'ex-URSS, après 70 ans d'athéisme imposé par la Russie Soviétique, sont devenus le nouveau berceau du wahhabisme que se sont empressés d'y implanter les Ibn Saoud. La Tchétchénie en est le parfait exemple. Et les tchétchènes contents de recouvrer leur islam, ne savent pas qu'à la place de leur soufisme ancestral, les Ibn Saoud leur ont exporté un autre islam, celui de l'obscurantisme et de la violence : le wahhabisme !

La France ainsi que l'UE sont désormais cernées par le wahhabisme : au nord, celui des tchétchènes et au sud, celui des Frères musulmans Erdogan & Ghannouchi !!

La France tout comme l’UE ont choisi de soutenir les Frères musulmans et leur islamisme. Ils paient dans leur chair le prix de ce choix. Faut-il rappeler le rôle de la France dans l’expansion de l’islamisme ? Cela avait commencé avec Valéry Giscard d'Estaing, qui avait soutenu Khomeiny avec le résultat qu'on sait : une dictature théologique inspirée du wahhabisme s'est abattue sur l'Iran dont les iraniennes ne savent plus à quel saint se vouer pour s'en débarrasser. Puis les présidents qui l'ont suivi, de droite comme de gauche, se sont acoquinés avec les pétromonarques : Chirac ayant pour « grand ami » le roi Ibn Saoud et Sarkozy ayant fait de l'émir du Qatar le « grand ami de la France » !!

Les pétromonarques pour mieux exporter leur wahhabisme, ayant compris qu'il suffisait de corrompre les hommes politiques de droite comme de gauche, sensibles à l'argent et au mirage des bédouins, n'hésitaient pas à jouer la politique du chéquier, déversant des milliards de leurs pétrodollars pour tout acheter jusqu'à la conscience des responsables politiques en faisant tourner l'industrie de l'armement, faisant de la France une des premières exportatrices d'armes !

Et si l'islamisme s'implante en France , c'est bien la faute aux responsables politiques de tous bords, de droite comme de gauche, qui le soutiennent par populisme électoraliste ; les couvrent en minimisant leur activisme dans la fonction publique ; cèdent à leurs revendications communautaristes ; acceptent leurs coups de butoirs incessants dans la laïcité, cette règle du vivre ensemble française ; ne veulent pas faire de vague à chacune de leurs actions terroristes et trouvent toujours des excuses droit-de-l'hommistes aux islamistes, qui se foutent royalement des droits de l'homme, décrivant le terroriste de loup isolé ou de détraqué mental pour ne pas stigmatiser les musulmans de France. Résultat : les français voient de jour en jour leur mode de vie menacé par les islamistes et leurs espaces publics envahis de leurs étendards que sont les idiotes utiles voilées et burqatées. Pourquoi tout ce laxisme ? Pourquoi refusent-ils de nommer le mal qu'ils prétendent combattre, en jouant sur les mots "islamisme", "rigorisme", "salafisme", "intégrisme", "islam politique", "jihadisme", ... alors que la doctrine de tous les islamisme est le wahhabisme ? La réalité est qu'ils ne veulent pas froisser leurs "amis" pétromonarques qui diffusent leur poison wahhabite en France, sans parler de ceux qui se sont laissés corrompre par des pétromonarques qui achètent tout, leur conscience politique comprise !



Le plus étonnant, est d'entendre ces responsables politiques de tous bords, se rejeter la responsabilité du laxisme qui a permis l'installation et l'expansion du wahhabisme en France, pour accabler Emmanuel Macron de toutes leurs bêtises ; alors que chacun a sa part de responsabilité dans sa diffusion, ne voyant pas plus loin que le bout de leurs intérêts électoralistes !

Les français ne diront pas merci à ces responsables, tout comme les tunisiens, pour leur avoir imposé Ghannouchi et ses Frères musulmans. Naïveté ou manque de clairvoyance, que les iraniens et les tunisiens n'ont pas fini de payer. Il aura fallu un retour de bâton et que le wahhabisme qu'ils ont soutenu leur revienne comme un boomerang, pour qu'ils se réveillent.



Les Ibn Saoud, ces bédouins qui veulent ramener la terre entière au moyen âge, après avoir répandu le wahhabisme dans toute la péninsule arabique grâce aux "Frères wahhabites", que le roi Ibn Saoud a fini par dissoudre et massacrer leurs chefs qui commençaient à menacer son trône. Et depuis que les américains se sont servis de ce monarque et de son wahhabisme pour contrer la progression du communisme en Afghanistan, les Ibn Saoud cherchent à conquérir le monde en diffusant par tous les moyens leur wahhabisme.

Le wahhabisme leur ayant réussi, d'autres vont s'en inspirer comme Hassan El Banna (grand-père maternel de Tariq Ramadan) qui va l’adopter pour prendre le pouvoir.

L'émir du Qatar, ce pays minuscule dont l'émir est le crapaud de la fable, qui veut être aussi gros qu'un bœuf, en manque de reconnaissance internationale, va se servir lui aussi du wahhabisme en s'achetant les Frères musulmans, pour exister sur la scène internationale !

Et voilà comment des bédouins à peine sortis de leur âge de pierre grâce aux hydrocarbures, comme tout nouveau riche, veulent acheter le monde entier pour y répandre leur wahhabisme et le model sociétal qui va avec. Malheureusement pour les peuples, les pétromonarques surfent sur la foi des hommes pour l'implanter ; et grâce à leurs pétrodollars, ils arrivent à diffuser leur poison aussi bien chez les "arabes" qu'en Occident.

Mais comment combattre l'islamisme et faire des affaires avec les pétromonarques qui diffusent le wahhabisme qui le fonde ? Il faut aux responsables politiques français faire un choix et avoir le courage politique de leur choix !

A Dieu Monsieur le professeur ...

Blog de l'auteur : https://latroisiemerepubliquetunisienne.blogspot.com/2020/10/le-professeur-samuel-paty-le-sacrifie.html