Le propriétaire de Facebook admet devant le Congrès qu’il censure les informations relatives à la sécurité des vaccins

Avec Google



initiative citoyenne be ça ne donne rien que des sites citoyens ou européens,...



initiativecitoyenne be donne le site belge en deuxième résultat

initiativecitoyenne.be donne le site belge en premier résultat

Avec Bing et Yahoo



initiative citoyenne be - initiativecitoyenne be - initiativecitoyenne.be les trois donnent le site belge en premier résultat

la censure se fait donc sur Google

Google, Facebook and others pressed to stop spread of anti-vax information

The American Medical Association (AMA) worries misinformation could lead to the spread of preventable diseases.

March 13, 2019

https://www.cnet.com/news/google-facebook-and-others-pressed-to-stop-spread-of-anti-vaccination-information/

Il faut ajouter aussi Pinterest, Twitter, YouTube qui censurent de plus en plus