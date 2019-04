Le PSG va-t-il vendre Neymar pour financer la reconstruction de Notre Dame de Paris ?

Nasser El Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, l'a annoncé : le club de football de la capitale va participer à la reconstruction de Notre Dame de Paris, ainsi qu'à l'indemnisation des pompiers blessés. Merci Monsieur, pour ce geste de bonté, mais vous nous permettrez quelques remarques à ce sujet...

D'abord, comment allez-vous financer votre générosité ? En vendant votre joueur vedette Neymar au Real Madrid et en adressant les surplus de commissions à l'église de France ? En prenant sur le compte-courant de l'Emir du Qatar ? Cette deuxième option serait une révolution culturelle. Cet émirat christianophobe, connu pour avoir financé des organisations terroristes, mis à l'index par ses propres voisins pour ces raisons, peu soucieux de l'humanisme judéo-chrétien, adepte d'une charia intégrale médiévale, est mal placé pour oeuvrer à reconstruire des lieux de cultes chrétiens. Mais après tout, les temps peuvent changer...

Coup de pub ou soumission au conformisme ambiant, voire volonté de s'aligner sur les milliardaires occidentaux (Pinault et compagnie), il est difficile d'imaginer que nos partenaires de la péninsule arabique se convertissent à la christianophilie après l'incendie de Notre Dame. Plus concrètement, c'est le côté touristique, aimant pour les visiteurs, dans une capital largement acquise aux capitaux qataris. D'ailleurs, d'une manière générale, les réseaux sociaux témoignent des moqueries de certains "musulmans" de nos quartiers populaires à l'égard du drame, associé par certains plaisantins à l'oeuvre d'Allah pour punir les blasphèmes d'un jeune internaute dénommé Hugo contre La Mecque. "Musulmans" entre guillemets, car il est vrai que le piètre niveau culturel de certains lascars de "quartiers" les placent à mille lieues de l'islam des lumières, et des lumières cérébrales tout court.

On peut se féliciter du communiqué de l'UOIF (musulmans de France) et l'appel à soutenir financièrement la reconstruction, mais on regrettera l'absence de mahométans aux veillées de prières et d'une façon générale dans les premières promesses de dons. Atteints d'amnésie historique, galvanisés par le rap salafiste (Médine, Maghreb united et autres joyeux drilles) et les rancoeurs post-coloniales qui pourtant ne les concernent pas, nos "citoyens musulmans" semblent davantage préoccupés par la protection de leurs mosquées de quartiers que par nos monuments historiques, et surtout par un patriotisme dans lequel ils ne se reconnnaissent pas. Pourtant, leur religion doit tout au christianisme. Rappelons-leur que si le roi chrétien d'Abyssinie n'avait pas hébergé et caché Mohammed et ses disciples, il n'y aurait pas eu d'Islam par la suite : c'est l'Histoire, et non une vue de l'esprit. De nos jours, l'église catholique protège également des migrants "musulmans", dont la volonté d'intégration laisse à désirer par ailleurs. Donc un peu de gratitude serait bienvenue de la part des adeptes "prolétaires" du Coran à l'égard du christianisme.

Attendons de voir si l'Afrique du Nord, dont nos amis algériens, participeront à la reconstruction du monument phare de la culture parisienne. Après tout, il parait que c'est à l'occasion des incendies que les villageois se retrouvent pour éteindre le feu et reconstruire. Puisque d'après M.Mélenchon la Méditerranée est un "village", que la solidarité se fasse dans tous les sens, et pas seulement dans celui du nord vers le sud. D'ailleurs, côté musulman oriental, plutôt que de participer à la reconstruction de Notre Dame de Paris, pourquoi ne pas faire preuve d'oecuménisme en construisant Notre Dame de la Mecque et quelques églises au Qatar ? Voilà d'ailleurs qui clouerait le bec au jeune blasphémateur Hugo, et qui permettrait de réinvestir utilement le produit de la vente des footballeurs des équipes appartenant aux milliardaires du Golfe Persique. Puisque l'ouverture aux autres et que le vivre-ensemble sont à la mode, laissons nos amis musulmans nous montrer l'exemple de leur générosité et de leur esprit de tolérance !

PS : j'étais à Paris ce 19 avril 2019 et je suis allé observer ce qui reste de Notre Dame de Paris. En l'occurence, la structure est intacte, hormis la toiture effondrée et l'arrière noirci... N'a-t-on pas un peu exagéré l'affaire côté médiatique ? A disserter...