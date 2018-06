Le Qatar et l’Adhésion à l’OTAN

Le ministre de la Défense qatarien a annoncé que son pays pourrait être membre à part entière de l'OTAN. Sa déclaration exprime l'ignorance de l'information la plus simple qu'un ministre de la Défense est censé savoir. La déclaration peut être une ambition sans fondement.

La semaine dernière, le ministre qatarien de la Défense, Khalid al-Attiyah, a déclaré que son pays espérait une adhésion complète à l'OTAN et pourrait accueillir certaines de ses forces. Dans une interview avec Altalaya, le magazine officiel du ministère qatari de la Défense, il a déclaré que les relations entre Doha et l'OTAN évoluent, qualifiant cette coopération de réelle et efficace. Al-Attiyah a déclaré que les relations entre le Qatar et l'OTAN pourraient conduire à « accueillir l'une des unités de l'OTAN ou l'un de ses centres spécialisés ». « En ce qui concerne l'adhésion, nous sommes un allié principal de l'OTAN… L'ambition est la pleine adhésion si notre partenariat avec l'OTAN se développe et notre vision est claire, » La déclaration a embarrassé les responsables de l'OTAN et les a contraints à rappeler les règles d'adhésion aux membres de l'OTAN. Le secrétaire de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a exclu la possibilité que le Qatar puisse devenir membre à part entière de l'Alliance, Stoltenberg a déclaré que l'OTAN est une alliance de pays d'Amérique du Nord et d'Europe et que les Etats-Unis, le Canada et les pays européens ont le droit d'adhérer à l'OTAN.

Le ministre de la Défense du Qatar n'est pas conscient des différences dans les modes de coopération stratégiques qui prévalent dans le monde. Il mélange les formules de coopération et de partenariat avec l'ambition d'obtenir la pleine adhésion d'un autre côté. Les affirmations d'Al-Attiyah n'ont rien à voir avec la base de l'adhésion de l'OTAN. Il estime que l'alliance « apprécie la contribution du Qatar à la lutte contre le terrorisme et au tarissement de son financement » et son rôle positif dans le maintien de la sécurité et de la stabilité régionales. Mais cela ne signifie pas que Doha ait une ambition de pleine adhésion.

En tant que chercheur, je comprends que les responsables qatariens sont à la recherche de la sécurité dans un environnement qu'ils ont réussi à rendre plein d'animosités. Cela ne reflète pas les politiques rationnelles d'un pays de la taille du Qatar. Doha cherche une protection indépendamment de la compatibilité avec ses partenaires, du moins du point de vue politique. Sans parler des nécessités du consensus dans la pensée militaire, les systèmes d'armes et d'autres exigences de la coopération militaire conjointe.

La décision politique et stratégique du Qatar a été aléatoire. Les décideurs de Doha continuent à jouer sur les cordes. Ils ont d'abord utilisé des éléments de l'Iran pour protéger le régime Hamdeen, puis sont passés à demander une protection turque, faisant des concessions souveraines. La Turquie est présente sur le territoire qatari avec environ trente mille hommes. Doha a ensuite accepté d'établir le premier escadron aérien avec le Royaume-Uni.

Le Qatar accueille la base aérienne américaine al-Udeid avec environ 11 000 soldats américains. La base représente le centre d'opérations le plus important établi par les États-Unis au Moyen-Orient. Doha cherche à élargir cette base, rendant la présence militaire américaine permanente. « Nous avons un grand plan pour étendre al-Udeid pour le rendre permanent », a déclaré Al Attiyah lors d'une visite à la Heritage Foundation à Washington en janvier dernier. Il a poursuivi : « Nos collègues du département de la Défense des États-Unis hésitent à mentionner le mot permanent, mais nous travaillons de notre côté pour le rendre permanent Nous prévoyons une Vision 2040 dans la coopération militaire avec les États-Unis dans tous les aspects, que ce soit dans l'armée de l'air, la marine ou la force terrestre. » Dans le cadre de la Vision 2040, le Qatar prévoit d'étendre la coopération militaire dans tous les domaines, y compris les forces terrestres, l'armée de l'air et les navires de guerre, a-t-il ajouté.

En plus de la base al-Udeid, il y a la protection iranienne, la présence militaire turque et britannique et les accords d’armes. Doha a récemment eu des pourparlers avec Moscou pour acheter des missiles russes S-400 de défense aérienne Le Qatar semble éviter la nécessité d'un équilibre entre les systèmes d'armes défensifs et offensifs. Doha cherche à devenir membre de l'OTAN afin d'obtenir la protection de l'alliance.

Cet effort d’apporter des troupes, des adhésions et des armes vise à atteindre un objectif qui peut être atteint à moindre coût sans perdre la souveraineté du Qatar.

L'entêtement et la persistance ont conduit à la perte de souveraineté et au gaspillage d'argent. La sécurité du Qatar dépend de sa décision de couper les relations avec les organisations terroristes, d'arrêter le financement et la conspiration contre les intérêts des pays et des peuples arabes. Respecter les droits des autres est moins coûteux que de mettre la souveraineté de Doha en danger et de mendier pour la protection.

La survie des régimes ne devrait être à tout prix. La souveraineté et la dignité sont indivisibles. Mais les slogans commerciaux sont une pratique des régimes qui ont perdu leur identité. De tels régimes agissent contre les intérêts de leurs peuples.