Le quart d’heure de célébrité de Claire Hedon

Des fois, j’entends aux infos des trucs qui me sapent le moral et m’enragent.

Ainsi, une personne n’ayant absolument aucune utilité publique, sans aucune compétence avérée pour le job hormis un carnet d’adresses utiles, peut ainsi percevoir pas loin de 200 000 euros par an (plus sans doute la prise en charge de tous les menus faux frais) pour glander pendant six ans ferme sans souci, sans pression, le tout avec les compliments du contribuable. Son poste est irrévocable, elle peut donc proférer toutes les nocceries qu’elle veut sans être inquiétée outre mesure pendant qu’elle remplit son bas de laine. Oui, vraiment, un poste en or ! Et non, pas envie de faire de l’humour là-dessus...

Et je n’ai rien contre Mme Hedon en particulier, qu’elle soit sotte et ignorante après tout pourquoi pas, mais fallait-il la nommer elle, et pire encore, fallait-il créer ce poste ?