Le Québec fera-t-il enfin des excuses à Taillibert ?

Aujourd'hui je serai bref. Je n'ai qu'un message simple à passer. Je crois que nous, Québécois, nous devons des excuses à l'architecte qui a réussi, contre vents et marées, à doter Montréal de ce qui est peut-être le plus beau stade du monde. Il est désormais trop tard pour les lui faire de son vivant, mais le Québec se grandirait en faisant amende honorable à sa mémoire.

Je ne me suis pas gêné pour dire quelque fois que je n'étais pas toujours fier d'être Québécois ; la mort de Talibert m'a rappelé l'un des moments où j'en ai été le plus honteux.

Je me souviens de la fierté que j'ai éprouvée, comme Québécois, quand a été relevé le défi d'accueillir sans retard les Jeux Olympiques de ''96, confirmant le statut de ville-phare à échelle mondiale que Montreal s'était acquis plus tôt en organisant magistralement l'Exposition universelle de 1967. L'ouverture des J.O a été un grand moment de fierté. Une victoire du "Québec des innovateurs" sur le "Québec des culs-terreux" avec lesquels il faut toujours composer, comme il y a aux USA une Amérique à la fine pointe du progrès... toujours encombrée d'une Amerique crassement rétrograde qui la retient.

C'est pour une bonne part grâce à Taillibert que nous avons pu connaitre cette fierté, même si cette fierté sur l'essentiel a été ensuite mitigée par tant de choses que nous n'avons pas menées à terme comme elles auraient dû l'étre. Car hélas, après le succes du grand défi de l'échéance relevé, est venue l'heure des minables et des corrompus, le retour des ineptes et des magouilleurs. On a gaspillé des centaines de millions pendant des décennies... mais ON N'A JAMAIS TERMINÉ LE PLAN DE TAILLIBERT. On n'a jamais voulu battre notre coulpe et VOULU le terminer.

On a été incapable de trouver au Québec la compétence technique requise pour y parvenir... du moins pas entre les mains de gens ayant l'habilté de "convaincre" les décideurs qu'il serait opportun de terminer ce projet. ... Il serait pourtant honorable de le faire, comme il serait honorable que des primitifs, découvrant en piéces détachées "quelque chose" dont ils ne comprennent pas l'utiité, fassent acte de foi et d'humilité et tentent de l'assembler..

Peut-être que le mânes de Taillibert accepteraient nos excuses...

