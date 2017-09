LE QUIZ LOI TRAVAIL : le nouveau contrat de projet

@Clocel

Je partage ce point de vue... Nous allons vers une économie de l’usage, à la demande, en mode coopératif de la conception à la consommation au recyclage, sans entreprise. On retrouve ces constats dans les divers rapports (- rapport au premier ministre - http://www.lpa.fr/wp-content/uploads/2016/02/Rapport-Pascal-Terrasse-conomie-collaborative2016.pdf, - Sénat -https://www.senat.fr/rap/r16-481/r16-4811.pdf, - Inspection des affaires sociales - http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-121R.pdf, etc. ) sur l’économie collaborative et son impact économique, fiscal et social. Le député Terrasse n’a pas manque de noter que certains ont déjà dans l’idée de se passer de l’entreprise...... autrement que sous sa forme coopérative avec le « coopérativisme de plateformes » voir Trebor Scholz, « Platform Cooperativism vs. the Sharing Economy”, décembre 2014. https://medium.com/@trebors/platform-cooperativism-vs-the-sharing-economy-2ea737f1b5ad. La convergence entre technologies et ce type de modèle peut donner naissance à un transformation virale... un pointe de ’libre’ et le coup partira... même si on ne sait pas encore d’où.... Dans le milieu des années 90, les plus grandes entreprises ont tremblé avec l’émergence du WWW. Cette fois, elles anticipent avec l’handicap de devoir prolonger leur propre modèle sur un marché qui au final n’aura plus besoin d’elles... et surtout ne pas laisser à certains la possibilité de confisquer à la GAFA ce qui va émerger... Evidemment, il faudra 15 ans...