Le racisme ordinaire… aux temps du coronavirus

"Nous avons 56 nouveaux cas en 24 heures dans le pays, dont 20 proviennent du camp des Roms de Larissa. Si nous enlevions ces cas, nous n’en aurions que 36 aujourd’hui, un très bon chiffre"

C’est pas en France que ça arriverait...

Ah ben si, hier j’ai entendu David Pujadas dire la même chose sur LCI. Il faisait la distinction entre le chiffre global avec les Ehpads, qui était mauvais, et le chiffre des seules morts hospitalières, qui était bon, heureusement. Chez nous, les vieux en Ehpad ont même droit à classement à part, comme des citoyens de seconde zone. Il faudrait parler aussi des morts à domicile à cause du coronavirus, les médecins signalent un surcroit de crises cardiaques provoquées par la maladie mais ils sont complètement zappés des statistiques.

Bon, enfin, Petinos, tout ça ce ne sont que des paroles de journalistes, à l’occasion vous pourrez aussi nous parler des millions de crimes et délits causés par les roms et les immigrés en Europe, du simple deal dans la rue à l’attaque au couteau « gratuite », c’est tout de même plus important et on pourrait croire que vous vous en fichez complètement.