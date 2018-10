L'indicateur DP/PIB est utilisé par la comission Européenne pour tuer la croissance et paupériser les citoyens Européens alors qu'il eu pu être le meilleur garant de leurs bien être.

Le rapport Dette Publique / Produit Intérieur Brut est un indicateur qui met les citoyens Européens à mal pourquoi ?

Parce que pour le diminuer il n’y a que deux possibilités exclusives c’est-à-dire :

Plan 1. Soit on agit sur le numérateur (DP) en le diminuant, c’est-à-dire agir sur les paramètres tel diminution des salaires, augmentation des taxes accises, TVA, diminution des droits sociaux et solidarité mutuelle, allongement des délais de mise à la retraite en imposant des programmes d’austérités sévères et toujours dommageable pour les citoyens non rentier.

Plan 2. Soit on agit sur le dénominateur (PIB) en l’augmentant et pour ce faire agir sur les paramètres relatifs à l’augmentation de la consommation, la production, les exportations en consentant des plans d’investissements dynamique qui se doivent d’être financés.

Donc normalement en appliquant les recettes du plan (1), ce que la commission Européenne a décidé d’imposer aux états membres par le traité de Lisbonne en 2008, le ratio devrait diminuer … mais que constate-t-on depuis la sortie de € ?

Une augmentation soutenue dans tous les pays depuis la crise de 2008. Il y a donc un drainage évident des richesses nationales vers le système financier et ses actionnaires. Avec pour conséquence un appauvrissement général des citoyens à l’exclusion des rentiers et fraudeurs fiscaux.

Donc il est clair que cette recette ne fonctionne pas et qu’une autre logique doit être testée c’est-à-dire l’augmentation du PIB (plan 2) et c’est la voie que les Italiens ont choisie. On comprend mieux dans ce contexte les réticences de la troïka de la commission Européenne qui ne veut en aucun cas être désavouée car cela, si la formule Italienne réussit, montrerait aux yeux de tous l’imposture des actions de la commission Européenne et BCE depuis 10 ans.

Devant de telles évidences il serait légitime de se demander :

Pourquoi avoir choisi la voie de l’austérité alors que de toute évidence elle ne fonctionne pas, à qui cela profite-t-il ?

Pourquoi la dette continue-t-elle à augmenter et donc le remboursement des intérêts aussi, à qui cela profite-t-il ?

Quel l’intérêt de précariser et paupériser une partie de plus en plus grande de la population, à qui cela profite-t-il ?

Pourquoi ne pas considérer l’ensemble des dettes du pays (Dette publique +dette privée+dette entreprise) plutôt que seulement la dette publique ?

Pourquoi maintenir une inflation basse alors qu’il serait facile de diminuer les charges de la dette et créer de la croissance en laissant l’inflation augmenter raisonnablement, à qui le fait de contenir l'inflation à un taux proche de zéro profite-t-il ?

….Rappel .... en période d’inflation, la demande est supérieur à l’offre, il faut donc produire plus pour satisfaire la demande et donc relancer l’économie, les investissements, l’emploi, les salaires augmentent également puisque pénurie de talents, donc plus de consommation potentielle, plus de profit pour les entreprises….. Donc un cercle vertueux qui est compatible avec le plan 2… qui a intérêt à éviter ce scénario ?