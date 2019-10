Le ras le bol des scientifiques : ils dénoncent le mensonge de l’urgence climatique

Les scientifiques interpellent l’Onu et dénoncent la tyrannie du politique et du médiatique

Ils sont 500, ils enseignent dans les institutions les plus prestigieuses du monde et ils sont très en colère. Ils dénoncent les fausses informations de pseudos experts et demandent à l’Onu un travail sérieux.

Pour la France, le CNRS et l’Académie des sciences se mobilisent . Difficile de les présenter comme d’obscurs crétins ; parmi eux Sylvie Brunel ,Jean-Louis Butré, Philippe Colomban, Vincent Courtillot, Pierre Darriulat, Bruno Durieux, Philippe de Larminat,

https://mythesmanciesetmathematiques.files.wordpress.com/2019/09/ecd-letter-to-un.pdf

https://mythesmanciesetmathematiques.files.wordpress.com/2019/09/ed-brochureversienwa4.pdf

Les modèles de circulation générale du climat sur lesquels la politique internationale est actuellement fondée sont inadaptés. Il est donc cruel aussi bien qu’imprudent de préconiser le gaspillage de milliers de milliards de dollars sur la base des résultats de modèles aussi imparfaits. Les politiques climatiques actuelles affaiblissent inutilement le système économique, mettant des vies en danger dans les pays à qui est refusé l’accès à une énergie électrique permanente et bon marché.

Nous vous exhortons à suivre une politique climatique fondée sur une science solide, sur le réalisme économique et sur une attention réelle vis-à-vis de ceux qui sont frappés par des politiques d’atténuation coûteuses et inutiles.

Nous vous demandons d’inscrire cette Déclaration à l’ordre du jour de votre prochaine session à New York.

Nous vous invitons également à organiser avec nous début 2020 une réunion de haut niveau, constructive, entre des scientifiques de réputation mondiale des deux côtés du débat sur le climat. Cette réunion rendra effective l’application du juste et ancien principe, aussi bien de bonne science que de justice naturelle, selon lequel les deux parties doivent pouvoir être pleinement et équitablement entendues. Audiatur et altera pars !

Les modèles « scientifiques » du Giec se sont plantés !

Les prévisions faites il y a trente ans se sont-elles révélées justes ? Eh bien non…

Directeur du Earth System Science Center, John R. Christy est professeur distingué en sciences de l’atmosphère et climatologue de l’État de l’Alabama à l’Université de l’Alabama

L’étude portant sur le CANADA montre les tendances au réchauffement des 102 modèles climatiques dont la moyenne est de 0,44°C par décennie. C’est assez rapide : sur 40 ans, cela fait presque 2°C, bien que certains modèles aient un réchauffement plus lent et d’autres plus rapide. Cependant, le réchauffement du monde réel est beaucoup plus faible : il est environ un tiers de la moyenne du réchauffement des modèles.

La figure ci-dessus montre en rose les projections des modèles et les différents ensembles de données d’observation dans diverses nuances de bleu. Etude sur la Troposphère subtropicale. Vous voyez facilement la différence des pentes des approximations linéaires ou tendance du réchauffement : les modèles chauffent trop vite.

Des informations bidons ont été publiées

Même la revue Nature s’est faite avoir : https://www.nature.com/articles/s41586-019-1585-5 Un article démontrait que les océans se réchauffent bien plus rapidement qu’on ne le pensait. Malgré les démentis » les fausses information sont reprises et exploitées par le Giec

Silence absolu sur les erreurs du Giec et les informations biaisées :

https://www.theguardian.com/environment/2010/jul/07/hacked-climate-emails-analysis

Mensonges sur l’Amazonie

Emmanuel Macron en date du 22 aout 2019 : « L’Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20 % de notre oxygène, est en feu »

Pour les scientifiques la réalité est différente, cela correspond à environ 5 % de l’oxygène produits (et consommés) sur Terre. C’est 4 fois moins que les 20 % “présidentiels”. Le président Macron et/ou ses conseillers n’ont certainement pas inventé ce chiffre de 20 %. Ils l’on lu ou entendu quelque part. Cela montre qu’il faut toujours vérifier-recouper ses sources, qu’il faut toujours faire des “calculs de coin de table” pour voir si les ordres de grandeurs sont raisonnables…

https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/oxygene-Amazonie-poumon-Terre.xml

Martine DROULERS, géographe, chercheuse émérite au CNRS, responsable de l’équipe « Brésil » au Centre de recherche et de documentation sur l’Amérique Latine (CREDAL)

« Il y a vingt ans, on observait beaucoup plus de feux qu’aujourd’hui. Vingt mille kilomètres carrés brûlaient en moyenne chaque année. (…) La tendance était toutefois à la baisse depuis dix ans, avant que le nombre de feux n’augmente de nouveau depuis deux ans. Les incendies qui ravagent l’Amazonie aujourd’hui constituent une alerte qui appelle à la vigilance, mais il est important de rappeler que ces feux sont tout sauf nouveaux et que beaucoup d’entre eux sont des opérations de nettoyage de zones déjà déboisées. (…) Lula [président du Brésil de 2003 à 2010, NDLR] avait mis en place au début de son mandat une politique « environnementaliste ». (…) Il l’a cependant beaucoup nuancée pendant la deuxième moitié de son mandat. La crise économique de 2008 a encore accentué le retour à une politique développementaliste d’exploitation à court terme des ressources de l’Amazonie.

Quant à Dilma Rousseff [présidente de 2011 à 2016, considérée comme l’héritière de Lula, NDLR], c’est elle qui, en tant que ministre des Mines et de l’Energie, a relancé la construction d’usines hydroélectriques en Amazonie.(…) Environ 50 % de la forêt est désormais sous un statut de protection nationale. Cette surface est partagée entre réserves indiennes et écologiques. Donc la moitié de l’Amazonie ne sera pas, ou très peu, sujette à la déforestation. Certains s’y risquent, mais les amendes sont sévères ».

Les scientifiques sont désespérés par la pression des politiques et des média :

« D’une part, en tant que scientifiques, nous sommes éthiquement liés à la méthode scientifique, promettant en fait de dire la vérité, toute la vérité et rien d’autre – ce qui signifie que nous devons inclure tous les doutes, les mises en garde, les si et les autres. . D’autre part, nous ne sommes pas seulement des scientifiques mais aussi des êtres humains. Et, comme la plupart des gens, nous aimerions voir le monde meilleur, ce qui, dans ce contexte, signifie que nous travaillons à réduire le risque de changement climatique potentiellement désastreux. Pour ce faire, nous devons obtenir un large soutien afin de capter l’imagination du public. Cela implique bien sûr d’obtenir une couverture médiatique abondante. Nous devons donc proposer des scénarios effrayants, faire des déclarations simplifiées et dramatiques et faire peu de place aux doutes que nous pourrions avoir. Cette « double contrainte éthique » dans laquelle nous nous trouvons fréquemment ne peut être résolue par aucune formule. Chacun de nous doit décider quel est le bon équilibre entre l’efficacité et l’honnêteté. J’espère que cela signifie être les deux. »

DR SCHNEIDER (Stanford)

En tant que scientifique qui a travaillé sur les problèmes des sciences de l’atmosphère, climat compris, pendant plus de 50 ans, je doute que la science soit en mesure de contribuer au discours actuel sur un changement climatique catastrophique qui serait provoqué par l’homme. Ce que je veux dire, c’est qu’il s’agit d’un problème politique et que, de ce fait, il est entre les mains du public, et plus particulièrement de la classe dirigeante. Pour l’essentiel, ces groupes ignorent tout des sciences du climat, et même de la science tout court. Confrontés à des informations contradictoires, ils peuvent choisir ce qu’ils veulent croire — ou se servir de la fausse affirmation selon laquelle « 97% des scientifiques sont d’accord » comme d’une béquille.

Richard Lindzen, professeur émérite en sciences de l’atmosphère, Massachusetts Institute of Technology.

Pour les scientifiques l’augmentation des températures s’inscrit dans une logique cyclique

A l’échelle des millénaires rien d’anormal ; des variations cycliques pour les températures et le gaz carbonique

A l’échelle du siècle ?

Pourquoi ne nous parle-t-on jamais des températures d’avant 1880 ?

Regardez les figures ci-dessous pour le Groenland et la Finlande

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277379118309107

Les variations cycliques des températures sont connues :

Depuis 1910 les températures ont bien augmenté personne ne le nie mais …elles avaient fortement baissé au 19eme siècle, période froide, après un 17ème froid et un seizième plus chaud. Les cycles s’expliquent surtout par l’inclinaison de la terre et en toute logique vers 2100 nous aurons une température inférieure à l’actuelle. Pour faire peur, il suffit d’oublier les cycles et de montrer une évolution linéaire.

La connaissance de l’évolution des températures est bien inégale sur la planète sauf pour le Groenland (pays vert des Vikings) qui interpelle les scientifiques.

Les données scientifiques fournies par le National Climatic Data Center-noaa, résultant des différents sondages GISP de la glace au sommet du Groenland, décrivent les variations de la température moyenne au centre du Groenland par la mesure de la variation de concentration d’un isotope de l’oxygène. La reconstitution donnée sur la figure ci-dessous montre les variations de température au Groenland durant les 4000 Les données scientifiques fournies par le National Climatic Data Center-noaa, résultant des différents sondages GISP de la glace au sommet du Groenland, décrivent les variations de la température moyenne au centre du Groenland par la mesure de la variation de concentration d’un isotope de l’oxygène. La reconstitution donnée sur la figure ci-dessous montre les variations de température au Groenland durant les 4000 dernières années.

Le « petit âge glaciaire » des 16 et 17 ème siècle ainsi que l’optimum climatique de l’an mille ( Vikings au Groenland ) sont ici bien visibles ainsi que d’autres optima encore plus chauds.

Cette courbe montre surtout que la température moyenne actuelle au centre du Groenland est particulièrement froide ! La température moyenne a été dans les 4000 dernières années, en général, plus élevée qu’aujourd’hui et jusqu’à environ 3°C !

L’évolution cyclique des glaciers confirme la thèse des scientifiques comme en dessous le glacier des Bossons

http://www.science-climat-energie.be/2019/07/24/climate-about-which-temperature-are-we-talking-about/

L’augmentation actuelle est-elle anormale ?

Pour certains scientifiques la réponse est oui et serait due au gaz carbonique et à l’activité humaine

C’est la thèse officielle contre laquelle les 500 scientifiques se révoltent en attendant des études sérieuses

https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/variations-climatiques-bases.xml

Pour d’autres, rien d’anormal et si les températures augmentent les causes sont complexes

Pour Roy Spencer (University of Wisconsin) la moitié de l’augmentation serait dû au phénomène El Nino

http://www.drroyspencer.com/2019/05/half-of-21st-century-warming-due-to-el-nino/

Evénement climatique naturel survenant tous les deux à sept ans, El Niño affecte le climat mondial provoquant des événements naturels extrêmes et une hausse de la température globale. Après le super El Niño de 2015-2016, l’événement La Niña qui s’est manifesté à partir de mai 2016 n’a pas eu la force ni la durée suffisante pour dissiper la chaleur laissée par le El Niño. De plus, selon le dernier rapport de l’agence américaine NOAA, un nouvel El Niño est installé depuis septembre 2018 qui pourrait pour quelques mois encore pousser vers le haut la température du globe.

Et la position de la terre ?

Pour les 500 signataires la science manque de recul et le discours alarmiste est exagéré

