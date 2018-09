Le ratissage

Comme toujours en période près électorale, les ténors de la politique business, s’en donnent à cœur joie. Comme par hasard ceux qui sont responsables de la chasse aux centimes chez les retraités, les chômeurs, les étudiants, se présentent comme les sauveurs contre la pauvreté.

Quel culot, ceux là même qui décident d’aggraver la pauvreté pour les plus défavorisés, qui préfèrent soutenir les ventrus du fric, se présentent comme des Robins des bois volant au secours des opprimés.

Les élections européennes approchent et comme à leur habitude, les professionnels de la politique ratissent large. Macron et sa cohorte sont aux taquets, les sondages ne leurs sont pas favorables, aussi pour tenter d’assurer leur majorité en voix tous les moyens sont bons. Macron n’arrête plus de bonimenter dans des prises de paroles, la femme du Président envisage de jouer dans une série télévisée. Ils pratiquent un populisme à tout va. Macron veut éradiquer la pauvreté dans les mots, mais dans les faits, il persiste et signe en maintenant le cap, il va même jusqu'à reconnaître la responsabilité de l’Etat français dans la torture et l’assassina en 1957 du jeune Maurice Audin militant communiste. Que ne ferait-il pas pour gagner des voix !!

Macron c’est bien lui qui à dit « les Français qui sont pauvres seront toujours pauvres ». Qui est responsable de la situation économique et sociale actuelle, qui gère la France ?

Son plan de pauvreté est une obole comparativement aux cadeaux fait aux gens du capital. Macron promet 8 milliards€ sur 4 ans alors que le CICE a reçu en 4 ans environs 77 milliards €.

Une vraie politique contre la pauvreté passe par la création d'emplois pour tous, par une revalorisation des petites rentes des retraités, par une aide significative aux étudiants qui doivent se loger et se nourrir n'ayant pas reçu à la naissance les bienfaits du compte en banque de papa et maman.

L’enjeu des européennes c’est le pouvoir, c’est coûte que coûte garder la majorité au Parlement européen pour continuer à enrichir les banques et les entreprises multinationales et pressurer les peuples qui travaillent.

Depuis sa création l’Europe était le moyen d’enrichir les banques, les multinationales et les spéculateurs. Devenue supranationale elle décide de tout, impose aux états son diktat et ruine les peuples en vidant les caisses et les économies des états. En ce qui concerne notre pays, cette Europe du capital à permis de niveler nos droits vers le bas, de taxer les plus démunis tout en supprimant l’impôt sur la fortune.

Au nom de la dette, les gouvernements successifs n’ont eu de cesse que de justifier leur politique d’austérité pour son remboursement. Ce n’est pas la dette des plus démunis, c’est celle des spéculateurs, des exploiteurs et des profiteurs.

Les députés européens perçoivent 12 826 € par mois. Pour la France cela représente 949 124 € par an pour 74 élus. Pour l’ensemble des députés européens cela représente un budget de 9 824 716.00 € par an pour 766 élus.

On comprend mieux l’attachement de certains à ces élections !!

Pour que les choses s’améliorent tant sur le social que sur l’économique il faut mettre fin au règne sans partage du Capital que ce soit en France ou en Europe. Commençons par mettre de l’ordre dans notre maison. Il faut mettre fin à la dictature de l’Europe sur les états. Revenir décisionnaire de nos choix et de notre avenir. Ne les laissons pas décider pour nous. Agissons

.

15/09/ 2018