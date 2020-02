Le réchauffement climatique fait chauffer vos cartes bleues

Au G 20 d'Osaka, le 8 juillet 2019, le conducator inspiré a dit :

« On ne peut prétendre lutter efficacement contre le terrorisme si on n’a pas une action résolue contre le réchauffement climatique »

Il ne reste plus qu'à offrir aux djihadistes des clims, des ventilos et des brumisateurs, et le choc des civilisations sera gelé. Mais pourquoi n'y a-t-on pas pensé avant ?

En outre, ce serait excellent pour relancer un marché en légère déprime malgré une profusion d'inventions géniales.

La voiture qui dépollue

L'imagination des escrocs est sans limite, autant que la crédulité de leurs pigeons. Ainsi un individu dont les photos sont des retouches extraites de banques d'images, se présente comme un ancien ingénieur d'un grand constructeur automobile français. Viré parce qu'il aurait inventé un réducteur de carburant, dépolluant de l'atmosphère en prime. Or tout complotiste sait que les fabricants de voitures travaillent main dans la main avec les pétroliers. L'affaire tient la route.

Personne ne semble troublé par le fait que le soi-disant ingénieur commercialise sa géniale invention destinée à « réduire les émissions de CO2 et autres gaz toxiques qui réchauffent la planète au point de la rendre bientôt inhabitable » (sic) via une société inscrite au Royaume Uni, avec son siège à Malte, et un PDG portugais habitant en Estonie. Les effets de la mondialisation heureuse sont vraiment extraordinaires !

Quand l'objet est livré, c'est un bitonio à 3 euros à raccorder au durit d'arrivée d'essence, sans effet notable bien entendu, mais que les acheteurs ont payé 60 à 80 fois sa valeur réelle (modèle standard ou tip top)

Le soufflant qui rend intelligent

Dans le même ordre d'idée, un pseudo scientifique aurait découvert que la hausse de la teneur en CO2 dans l’atmosphère ne ferait pas que réchauffer le climat, mais détériorerait gravement la qualité de l’air.

L'air de rien, ce mauvais air aurait des répercussions nocives sur votre santé. Parmi celles-ci une augmentation des maladies cardio-vasculaires et des cancers, sans parler des troubles de la libido.

En outre, d'après ce grand savant fort discret sur ses références (encore un génie autodidacte !) "si la teneur en CO2 atteint 1 000 ppm (partie par million) vos capacités cognitives vont baisser de 21 % ". Pas 20 ou 22. Non 21. Pile poil. Ça c'est de la science !

Vous pouvez bien entendu échapper à tous ces désagréments en lui achetant pour quelques centaines d'euros son ionisateur dépolluant universel conforme à la norme internationale CEI 61000, ce qui signifie simplement que l'objet en question ne perturbe pas les appareils électromagnétiques. Une boîte vide ou une mécanique farfelue « à la Dubout » est donc juridiquement conforme à cette norme !

Vos oreilles vont chauffer aussi

Lorsque les beaux jours arrivent, la température augmente. Il en a toujours été ainsi. Mais des médias qui doivent aider les annonceurs à vendre leurs produits miracle, présentent la transpiration et la diminution d'appétit quand il fait chaud comme des conséquences dramatiques du réchauffement climatique !

Personne n'a expliqué aux victimes d'un coup de chaud qu'une bonne douche froide rétablit l'équilibre des échanges thermiques au niveau cutané ? Et qu'on a moins faim quand il fait chaud que quand il fait froid, parce qu'on a besoin de moins de calories ?

Il est donc urgent d'acheter des ventilateurs, humidificateurs, climatiseurs et rafraîchisseurs « spécialement étudiés pour contrer les effets nocifs du réchauffement climatique » !

D'après des études et tests effectués par des organisations de défense des consommateurs, ces produits n'ont de neuf que le design. Leur technologie n'est pas nouvelle et ils ne rafraîchissent pas mieux que ceux d'avant . La seule différence est dans le prix.

Certains de ces artefacts de « haute technologie » (sic) n'ont même pas eu l'occasion de rafraîchir ceux qui ne réfléchissent plus. Car vu le nombre d'acheteurs qui frissonnent à l'idée que Mamie ou Bébé va mourir d'hyperthermie, les commandes ont plu et les fabricants et les distributeurs ont vite été en rupture de stocks. Le conditionneur d'air miraculeux commandé début mai sera livré en novembre !

Parce qu'on a l'impression de faire une bonne affaire et la fainéantise de se rendre dans un vrai magasin, l'e-commerce truste les 4/5 de ces achats. D'autant que les promesses de « service rapide sans supplément » incitent à faire chauffer sa carte, bleue comme la boîte noire est orange.

Normalement, selon les art. L. 216-1 à L. 216-3 et L. 241-4 du Code de la Consommation, le délai de livraison est de 30 jours sauf stipulation contraire. Au-delà commence une procédure amiable classique (qui décourage déjà la moitié des dupes) Mise en demeure LRAR pour résiliation du contrat (mais la plupart des consommateurs floués acceptent un nouveau délai) puis exigence du remboursement dans les 14 jours, puis majoration si le remboursement est tardif... Puis signalement à la DGCCRF, puis saisine du tribunal de proximité qui a remplacé le tribunal d'instance au premier janvier... Avant d'en arriver là, 80% des « couillonnés » ont baissé les bras.

Et pour ceux, assez pugnaces pour faire rendre gorge aux mercantis, se pose le principal problème de l'e-commerce : Bien souvent, on ne sait pas à qui s'adresser.

Un schéma classique : le vendeur des conditionneurs d'atmosphère qui, lui, ne manque pas d'air, exerce depuis Singapour. Il dispose d'une succursale au Luxembourg, mais renseignement pris, c'est une boîte postale. Sur son magnifique site, il précise que les produits viennent de Chine. Et en pattes de mouche qu'il faut une loupe pour décrypter, surtout sur un smartphone, il est précisé que les frais de retour éventuels seront à la charge du client. Avec un numéro de téléphone-enregistreur basé dans un business center lyonnais laissant supposer que la société a une filiale basée en France. Ce n'est que sur la facture qu'on découvre que le renvoi doit se faire en Chine aux frais du consommateur insatisfait.

Les catastrophistes copient Crozemarie

Qui a oublié cet électricien promu professeur de cancérologie qui récoltait des fonds importants destinés à la recherche scientifique, mais dont bien peu atteignaient les labos destinataires ? Son arme fatale : des publi-reportages où des enfants maigrichons prétendument cancéreux imploraient votre aide. C'était pathétique. Il fallait être le dernier des salauds pour ne pas se laisser attendrir. Nos réchauffards se sont inspirés de la même technique de conditionnement psychique : impressionner, susciter de la pitié, et réclamer vos contributions.

Ainsi matraque-t-on des slogans simplistes mais qui troublent :« Le monde va s'écrouler dans douze ans », ou bien « L'effondrement de la civilisation a déjà commencé » et le plus porteur : « Vos enfants vont mourir jeunes. Est-ce vraiment ce que vous voulez ? » Si Greta n'existait pas avec ses pleurnicheries et ses petites colères, il faudrait l'inventer !

Pour faire plus savant, on précise que le cytoplasme humain se dégrade définitivement à des températures supérieures à 41° C. Or demain, c'est la température qu'il fera dans les zones tempérées aujourd'hui, rendues dès lors inhabitables. Plus d'arbres, plus de fleurs, plus d'herbe, plus d'oiseaux ni de papillons, les rivières, les ruisseaux et les lacs seront à sec et les humains tomberont comme des mouches. Mais on peut vous arranger ça !

Par ici la monnaie !

Dans les années 1950, 1960, la crainte d'un conflit atomique perçu comme imminent avait permis à des fabricants d'abris anti-nucléaires de s'enrichir rapidement. Des catastrophistes réchauffards vont s'inspirer du concept, tout en récoltant des fonds à la manière d'une ONG crapuleuse.

Plutôt que de proposer des abris familiaux, dont l'avancement et la réalisation des travaux seraient contrôlables, ces aigrefins lancent une campagne de promotion d'abris collectifs, véritables petites villes enterrées et climatisées, dotées de tout le confort moderne et susceptibles de résister aux effets du réchauffement qui va ravager la terre partout ailleurs.

On se croirait dans un vieux film de science fiction avec ces dômes, ces sas, ces tunnels, ces unités de production alimentaire, de recyclage de l'eau et des déchets, ces centres de vie, d'éducation et de distractions, le tout bénéficiant bien sûr de l'énergie inépuisable d'une pile atomique. Présenté en modélisation 3D ou sur papier glacé en quadrichromie, selon le public auquel on s'adresse.

Mais tout ça coûte très cher... Alors, avant de commencer les travaux, il faut récolter des fonds, lesquels donnent droit à des titres de résidents à vie dans le futur sanctuaire. Qu'on ne verra jamais car, à l'issue d'un délai raisonnable, quand les investisseurs se font curieux, puis pressants, puis soupçonneux... Les promoteurs de ce grand projet humaniste, à défaut de sauver le monde, se sauvent en courant.

Au début j'avais peine à croire que des personnes disposant de revenus plus que confortables, donc a priori exerçant des responsabilités importantes dans une société concurrentielle, se laissent prendre à ces balivernes. Et puis je me suis souvenu qu'on comptait parmi les victimes de Stavisky, le chef du Parquet financier, des banquiers et un important agent de change. Il doit arriver un moment où ceux qui se croient infaillibles se font avoir plus facilement que les béotiens. Et la honte d'avouer qu'ils se sont fait arnaquer dans un domaine où ils sont censés être des pointures doit empêcher quelques d'affaires d'être dénoncées.

Donner des assurances aux inquiets

La cause est entendue. Le courage n'est plus ce qu'il était. Dans notre monde d'assistés, chacun veut être materné. Câliné. Et surtout assuré. Contre les météorites, les fourmis rouges et les femmes fatales. Alors que dire des risques climatiques ?

Il y a de deux sortes d'assurances : celles qui ont pignon sur rue et dont certaines prétendent garantir les risques liés au soi-disant réchauffement planétaire... Et celles, plus ou moins légales, qui se présentent comme des associations de mutualisation des risques propres au climat. Dans les deux cas, il s'agit d’esbroufes monumentales.

Très peu de compagnies acceptaient de garantir les risques de perte de vies ou de dommages aux biens du fait de cyclones, ras-de-marée, tremblements de terre ou éruptions volcaniques. Même en France avec la possibilité de se déporter sur l’État au nom des risques naturels, c'était trop compliqué et parfois aléatoire du fait de considérations politico-administratives.

Elles refusent désormais d'assurer ce genre d'aléa, et résilient les contrats en cours. Sauf peut-être dans les zones où le risque est proche de zéro. Ce qui n'est pas le cas des Antilles, de La Réunion, de la Nouvelle Calédonie et, dans une moindre fréquence, de Tahiti. Il a toujours été très difficile de trouver un assureur, même quand on réside près d'un « trou à cyclones » c'est-à-dire un endroit abrité des vents dominants des ouragans et dont la topographie bloque ou dévie les rafales les plus violentes. Aujourd'hui c'est mission impossible. Sinon à des tarifs prohibitifs.

Par contre, on veut bien vous assurer contre les coups de chaud ! À savoir le dépérissement de vos arbres fruitiers, les pulvérisations d'insecticides contre les moustiques et les nonos dont le nombre devrait décupler, l'asséchement ou le débordement du lagon, on ne fait pas de détail, le remplacement des climatiseurs avec une grosse décote, et les troubles de santé déjà couverts par la sécu. Il ne manque que les morsures de crocodiles dans cet inventaire à la Prévert.

Or pour quelqu'un qui se donne la peine de réfléchir un peu, il est patent que les assureurs et leurs pools de réassurances mondiales ne sont ni des naïfs ni des philanthropes. Il évaluent les probabilités de sinistres, et ajustent le montant des polices aux débours prévisibles, en fonction de données statistiques très pointues établies par des experts.

S'ils ne demandent qu'à vous assurer contre les effets bénins d'un prétendu réchauffement climatique, et même vous sollicitent pour vous faire signer sans que vous ayez rien demandé, c'est qu'ils jugent le risque négligeable. CQFD. Mais les inquiets de nature doivent se sentir mieux après...

Des opportunistes au bon endroit au bon moment

Les associations de mutualisation des risques climatiques sont plus suspectes dans leurs finalités et plus opaques dans leur fonctionnement. Évidemment il serait injuste de leur faire des procès d'intention tant qu'on ne les a pas vues à l’œuvre. Mais je pense à deux exemples : Le premier, un petit hameau de pseudos-farés traditionnels sur une des îles sous le vent. Habité par des Popaa qui ignorent que cette portion du littoral a toujours été fragile. Bien avant qu'on parle de réchauffement global, les anciens renforçaient le trait de cote à l'aide de blocs de corail liés par de la « soupe ».

Le porte-parole des résidents (déjà condamné en justice mais tout le monde a oublié) a fait signer aux proprios un engagement de solidarité, en vertu duquel lorsque la mer envahira la terre, entraînant une partie du rivage dans ses débordements, ceux qui sont dans les farés en hauteur (les moins prisés donc les moins chers) devront casquer pour ceux qui se prélassent au bord de l'eau. Un compte a été ouvert et provisionné à cet effet. Au nom du porte-parole. Accessoirement, son gendre est entrepreneur de génie civil. Mais c'est sûrement une coïncidence.

L'autre exemple est celui d'un petit malin qui vivait sur son voilier et que j'ai connu aux Antilles. Dénoncé sur les forums nautiques pour ses pratiques commerciales inélégantes (trop de suppléments indus pour des prestations contractuelles) il a perdu ses clients de charter. Du coup, il s'est reconverti en président d'un pompeux groupe d'anticipation des risques naturels, en fait une association loi de 1901 tout à fait classique. Les « adhérents » contribuaient, par leurs cotisations à abonder un fonds de garantie destiné à secourir les yachties subissant des avaries ou des fortunes de mer liés à des événements climatiques exceptionnels.

Installé à Saint Martin, jouant de la double souveraineté franco-hollandaise sur l'île et le fait qu'économiquement la partie française est dans la zone dollar, il a trouvé plus d'Américains que d'Européens pour devenir membres de sa « non profit organization »

Mais depuis le cyclone Irma qui a ravagé la petite île en septembre 2017, notre apprenti assureur serait aux abonnés absents. Lui au moins, avec la caisse de son assoce, il pourra se racheter un autre bateau. Quand même il a eu chaud !