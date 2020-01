Le régime de la médiocratie

Un entretien avec Paul Jorion et Alain Dénéault :







https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/gouvernance-et-mediocratie-187344

Extrait :





’’ AD : on est en rupture complète avec les principes de la pensée politique moderne.



GE : Un mot de conclusion Paul Jorion ?



PJ : c'est un programme non démocratique et même antidémocratique et ça été dit ouvertement par des gens comme Von Hayeck qui nous ont inventé cet ultralibéralisme et non seulement ça mais qui nous ont créé aussi par l'école de Chicago une pensée unique en économie qu'on appelle la science économique et qui parvient en France en particulier à faire le vide autour d'elle.''









« Rangez ces ouvrages compliqués, les livres comptables feront l’affaire. Ne soyez ni spirituel, ni même à l’aise, vous risqueriez de paraître arrogant. Atténuez vos passions, elles font peur. Surtout, aucune ’bonne idée’, la déchiqueteuse en est pleines. Ce regard perçant qui inquiète, dilatez le, et décontractez vos lèvres - il faut penser mou et le montrer, parler de son moi en le réduisant à peu de chose : on doit pouvoir vous caser. Les temps ont changé. Il n’y a eu aucune prise de la Bastille, rien de comparable à l’incendie du Reichstag, et l’Aurore n’a encore tiré aucun coup de feu. Pourtant l’assaut a bel et bien été lancé et couronné de succès : les médiocres ont pris le pouvoir. » (Alain Deneault est docteur en philosophie de l’Université Paris VIII, auteur nombreux ouvrages et chroniqueur à la revue Liberté).