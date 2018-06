Le Régime des Mollahs ... Des Paris ratés

Le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vasily Nipinzia, a récemment annoncé un accord sur le retrait des forces iraniennes des zones du sud-ouest de la Syrie près des frontières avec Israël. Il s'attendait à ce que la mise en œuvre de cet accord ait lieu dans les prochains jours. Une question importante se pose quant aux implications de cet accord et à ce que cela signifie pour la présence iranienne en Syrie.

La présence du Corps des Gardes de la Révolution islamique dans le sud de la Syrie a été la principale préoccupation des services secrets israéliens au cours des dernières semaines. Sans aucun doute, le sujet a été le point culminant des discussions entre les responsables israéliens et les dirigeants des pays concernés par la crise syrienne. Netanyahou a peut-être discuté de ce sujet avec Poutine lors de sa récente visite en Russie.

L'annonce d'un accord avec l'Iran et Israël concernant le retrait des forces iraniennes du sud-ouest de la Syrie est intervenue après que la Russie a pris la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU en juin. Les médias israéliens ont confirmé que le gouvernement Netanyahu avait accepté de déployer les forces syriennes à la frontière sud du pays après le retrait des milices iraniennes. Il a été rapporté que le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, s'est rendu en Russie jeudi et a rencontré son homologue russe pour discuter de cette question. L'ambassadeur israélien à Moscou, Gary Koren, a déclaré à l'agence de presse TASS qu'Israël était satisfait de la position de la Russie sur la présence militaire iranienne à la frontière israélo-syrienne. Cela implique qu'Israël a réalisé ce qu'il cherchait lors de ses pourparlers avec la partie russe, l'acteur le plus influent en Syrie. Le Kremlin aurait pu comprendre le point de vue d'Israël et cherché à le rassurer en faisant pression sur l'Iran pour qu'il retire ses milices du sud de la Syrie. Moscou a dit au régime d'Assad d'envoyer ses troupes pour remplacer les milices iraniennes.

La Russie n'a agi sous aucune pression ou dictat israélien. Le Kremlin s'est conformé à l'accord de cessez-le-feu de 2017 entre la Russie, les États-Unis et la Jordanie. L'accord a été signé pour assurer le retrait de toutes les troupes étrangères de la zone de réduction de la tension, y compris le sud de la Syrie. Respectant l'accord, la Russie a fait ce qu'elle devait faire pour mettre fin aux excès iraniens en Syrie.

Moscou est conscient que ses intérêts en Syrie doivent envoyer des messages de ses bonnes intentions à certaines parties, y compris Israël. Il est illogique que la Russie soutienne les ambitions de l'Iran en Syrie au détriment de ses intérêts stratégiques. Sans parler du fait que Moscou ne risque pas ses relations avec Israël. Les opportunités de dialogue restantes entre les Etats-Unis et la Russie pourraient être minées par l'intensification des tensions entre les deux pays.

Après avoir conclu cet accord, on ne peut pas dire que la Russie ait sacrifié les intérêts de l'Iran en Syrie. Ce qui se passe sur le terrain dans le sud de la Syrie est une transgression iranienne de ce qui est permis. Moscou a précisé que le rôle de Téhéran ne devrait pas être excessif, rassurant Israël.

Les mollahs ne rejetteront aucune demande russe concernant leur présence en Syrie. Il existe un consensus international sur le fait que la paix ne peut être rétablie que si l'Iran retire ses milices de la Syrie.

Le Kremlin vise à assurer un partenariat continu dans la gestion du dossier syrien. Les preuves confirment que la Russie utilise l'Iran comme une carte pour extraire des concessions et faire pression sur les Etats-Unis. Moscou pourrait complètement sacrifier Téhéran s'il y avait un accord sur le partage des intérêts en Syrie lors du prochain sommet Poutine-Trump.

La Russie a toujours besoin de la présence continue des milices iraniennes en Syrie pour soutenir le contrôle du régime d'Assad sur les zones libérées. Mais cette présence n'est pas durable à moyen terme. Le régime des mollahs est très préoccupé par ce fait. L'Iran pourrait se permettre de rester passif et d'oublier ses demandes de redéploiement et de concentration en Syrie. Téhéran peut fermer les yeux sur les accords annoncés qui semblent être au détriment du rôle de l'Iran en Syrie.

Certes, les mollahs sont en colère contre la position russe. L'Iran ne peut rien faire dans le contexte actuel, mais se montre satisfait des exigences de la Russie. Téhéran n'est pas prêt à perdre le soutien de Moscou face à la pression des Etats-Unis.