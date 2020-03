Le régime iranien n’échappera pas au coronavirus

L’opposition iranienne, a annoncé, le dimanche 1er mars 2020 à 20h, (heure iranienne), que le nombre de morts causés par le coronavirus a dépassé les 650.

Le COVID-19 se répand rapidement dans tout le pays alors que le régime iranien cherche à le dissimuler. Si l'on dénombre les personnes infectées et mortes en Iran avec le taux de mortalité de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) (2 %), le bilan des décès s'élève à 59 morts jusqu'à présent en Iran et cela signifie qu'au moins 2950 personnes sont infectées. Si l'on compare la population iranienne à celle de la Chine, ce chiffre indique une situation plus grave que celle de la Chine. Cependant, la nouvelle de l'épidémie du Coronavirus en Iran a été rendue publique il y a moins d'une semaine, alors qu'elle l'est en Chine depuis plus d'un mois. Ainsi, même en termes de coefficient de temps, l'apparition du virus en Iran a été beaucoup plus rapide qu'en Chine.

Avec la révélation du député de Qom, Amir Abadi, sur le nombre de personnes infectées et mortes dans la ville, cela est devenu un chaos dans le régime. Dans son tweet, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Shamkhani, a exhorté le Procureur général du régime à vérifier les déclarations d'Amir Abadi, ce qui est un acte menaçant à son encontre.

Un porte-parole de l'agence de l'aviation civile a déclaré : « Aucune mesure n'a été prise à ce jour pour suspendre les vols vers et en provenance de la Chine. » (Journal indépendant, 25 février)

Un autre aspect de la sécrétion criminelle du régime des mollahs sur l'épidémie du Coronavirus, en plus de maintenir les citoyens de Qom dans l'ignorance, est le refus de mettre la ville en quarantaine comme centre de concentration du virus. Il a été rapporté le 24 février que Khamenei et le commandant des Gardiens de la révolution (pasdaran) ont empêché de la divulgation d’informations sur le COVID-19. Tout comme le régime n'a imposé aucune restriction à l'entrée des avions chinois en Iran, il n'y a aucune restriction en Iran sur la prévalence de ce virus mortel.

Toutes les heures les ambulances amènent des cadavres au cimetière Baghé Rezvan de Racht nord Iran témoigne ce citoyen : "le nombre des morts et bien plus terrible que ce que nous croyons" #coronavirus #Covid_19 #COVID en #Iran pic.twitter.com/YQpPtklN7g — Afchine Alavi (@afchine_alavi) March 1, 2020

Le secret criminel

Selon le député, les hauts dirigeants du régime savaient le 13 février que les « premières morts » présumées avaient été causées par le coronavirus. L'aveu d'Amir Abadi selon lequel « Corona est à Qom depuis trois semaines » indique que les dirigeants du régime ont refusé de déclarer qu'ils maintenaient le rassemblement anniversaire de la révolution islamique et les élections parlementaires de manière « favorable », indépendamment de la vie du peuple et de la détérioration de la situation. Dans son communiqué du 23 février, Khamenei a également utilisé le coronavirus pour attribuer l'échec désastreux de la campagne électorale aux « ennemis de la révolution » et à leur utilisation de la maladie.

Dans son discours public du 23 février, Khamenei s'est même abstenu d'exprimer nominalement sa sympathie aux victimes du virus. Sans même mentionner COVID-19, il a déclaré que les rapports sur la propagation du virus étaient une excuse pour inciter les gens à boycotter l'élection. « Au cours des deux derniers jours, le prétexte d'une maladie et d'un virus a été utilisé, et leurs médias n'ont pas manqué la moindre occasion de décourager les gens de voter, même pas pendant plusieurs heures", a déclaré Khamenei.

Appel à l'OMS

Suite à un appel de la dirigeante de l'opposition iranienne Maryam Radjavi, les délégations de l'Organisation mondiale de la santé devaient arriver à Téhéran le mardi 25 février, mais le voyage a été reporté. Il est clair que le régime craint d'ouvrir sa frontière aux observateurs internationaux. Parce qu'il sait que sa dissimulation délibérée et son secret seront révélés et que les observateurs internationaux reconnaîtront comment ce régime médiéval a détruit toutes les infrastructures et que cette tragédie se reflétera dans le monde.

A cet égard, Maryam Radjavi a exhorté le Secrétaire général des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé à ne pas retarder l'aide à la visite du peuple iranien, car c'est la volonté du peuple iranien et des Nations Unies qui ne doit pas succomber à l'obstruction des mollahs.

L’opposition iranienne, par la voix de l’Organisation des Moudjahidines du peuple d’Iran a annoncé, le dimanche 1er mars 2020 à 20h, (heure iranienne), que le nombre de morts causés par le coronavirus a dépassé les 650.

La même source détaille comme suit ce chiffre : quelque 150 victimes à Téhéran, 46 à Ispahan, 23 dans la province de Guilan, 18 dans celle de Lorestan et 45 dans les provinces de Kermanchah sont mortes jusqu’à présent. En outre, 14 à Machad, 11 à Sorkh-Hessar, 116 à Shahsavar et au moins 150 à Qom ont également perdu la vie. Dans d’autres villes, dont Ahwaz, Karadj, Andimeshk, Iranshahr, Bandar-Abbas, Saqqez, Oroumieh, Ilam, Tabriz, Saveh, Arak, Yassouj, Hamedan, Nichapour, Semnan, Yazd, Qazvine et Kashmar, une ou plusieurs personnes sont mortes.

Encours les mensonges des dirigeants du régime

Le journal officiel Jahan-e San'at a reconnu le 23 février cette perversion et les mensonges des dirigeants du régime : « Il semble maintenant que les autorités aient d'abord voulu dissimuler l'apparition du coronavirus dans le pays, ou du moins jusqu'au 21 février, date des élections législatives. Mais la mort des deux personnes a perturbé les plans du gouvernement. Le comportement des responsables au cours des dernières décennies a sapé la confiance des citoyens à leur égard. Ce qui est plus dangereux qu'un Coronavirus pour une société, c'est la méfiance des citoyens envers les autorités. »

Le même jour, un autre journal officiel, Hamdeli, a rappelé les mensonges du régime à la suite de l’abattage intentionnel de l'avion de ligne ukrainien et l'a décrite comme une attaque contre la confiance du public et a averti les dirigeants du régime des conséquences désagréables du secret sur le coronavirus : « La crise est encore plus grave que ne le prétendent les autorités et les médias nationaux. Après quelques jours où les responsables seront contraints de déclarer l'état d'urgence, elle fait une fois de plus prendre conscience de quelque chose qui ne plairait pas au gouvernement de la République islamique. »

Révolution de la douloureuse tragédie de l'avion de ligne ukrainien

Le secret du régime des mollahs sur le Coronavirus est un prolongement de sa politique sur les statistiques du soulèvement des Martyrs de novembre 2019 et de l’abattage de l'avion ukrainien. En raison de la nature cruelle et scandaleuse de cette politique du secret, certains journaux et médias iraniens ont même commencé à la comparer à des tirs intentionnels sur l'avion de ligne ukrainien ou à la non-publication des statistiques sur les martyrs lors du soulèvement de novembre.

Et maintenant, le Coronavirus a été ajouté à l'exportation des mollahs. Le début de ce régime a été marqué par l'exportation du fondamentalisme et a conduit à l'exportation du terrorisme, de la guerre et de la mort. Aujourd'hui, le coronavirus est devenu un outil d'exportation de la crise.

Il ne fait aucun doute que le régime des mollahs ne sera pas exempt des conséquences politiques et sociales du Coronavirus. La perspective de cette réalité a inévitablement déjà fait surface dans les médias proches du régime : « Le résultat final sera la méfiance populaire et une horreur paralysante dans les mois à venir. » (Journal indépendant, 25 février)