Le régime iranien réprime les manifestations déclenchées par l’effondrement de la tour Métropole

Pour le septième jour consécutif, des milliers de personnes sont descendues dans les rues d’Abadan, dans la province du Khouzistan, riche en pétrole, dans le sud-ouest de l'Iran, lundi soir 31 mai, lors de manifestations anti-régime déclenchées par l'effondrement de la tour Métropole le 23 mai. Les habitants de Shadegan et d'Izeh dans la province du Khouzistan, de Bushehr dans la province d'Hormozgan, de Téhéran, de Zavareh dans la province d'Ispahan et de Kazerun dans la province de Fars sont descendus dans la rue en signe de solidarité avec les habitants d'Abadan et ont manifesté contre le régime des mollahs.

31 mai 2022

Les manifestations ont éclaté deux jours après la catastrophe meurtrière, alors que des foules de manifestants en colère ont protesté et scandé des slogans contre le régime, les responsables locaux et l'entrepreneur corrompu responsable du projet de construction défectueux qui a conduit à l'effondrement de la tour, faisant au moins 33 morts, de nombreux blessés et des dizaines toujours piégés sous les décombres. Mercredi soir, les manifestants ont scandé des slogans contre les hauts responsables du régime et les responsables locaux des provinces d'Abadan et du Khouzistan au sujet de leurs politiques destructrices et de la corruption qui ont conduit à la catastrophe, ainsi que de leur récente incapacité à fournir l'assistance nécessaire aux efforts de sauvetage.

L'importance des protestations

Les manifestations d'une semaine se sont rapidement étendues à différentes provinces, où les gens ont manifesté leur solidarité avec les habitants d'Abadan et ont exprimé leur colère et leur mépris pour le régime dans son ensemble. L'ampleur et la propagation géographique des manifestations ont démontré l'état explosif de la société iranienne.

Une semaine plus tôt à peine, des manifestations anti-régime avaient éclaté dans plusieurs villes contre la cherté du pain et des denrées de base. Comme à Abadan, ailleurs, les manifestations ont rapidement pris un caractère politique, des citoyens en colère ont ciblé les dirigeants du régime, en particulier le Guide suprême Ali Khamenei, et son président, Ebrahim Raisi, et appelaitent au renversement du régime.

Malgré la forte présence des forces de sécurité, la population, notamment les jeunes, a résisté aux tentatives de répression des manifestations et s'est heurté aux forces répressives.

Les manifestants se distinguaient par des slogans uniformes et le rôle prépondérant des femmes. Comme lors de précédentes manifestations de ce type, les unités de résistance du MEK ont pris une part active et ont aidé à organiser les manifestations et la politiser leurs slogans.

Les efforts du régime pour acquitter les responsables de la catastrophe de la tour Métropole et ses larmes de crocodile pour les victimes n'ont pas réussi à endiguer la vague de protestations alors que les habitants de plusieurs villes ont exprimé leur solidarité avec les habitants d'Abadan, y compris les fans de football lors d'un match au stade Azadi à Téhéran.

La méfiance du public à l'égard des allégations du régime s'est accrue que le représentant de la province du Khouzistan a déclaré au Conseil provincial suprême que l'ancien maire d'Abadan, qui a supervisé l'inauguration de la tour Métropole, occupe désormais un poste au sein de l'Organisation d'investissement de la municipalité d'Abadan.

Jeudi soir, les villes de Khorramshahr, Abadan, Bandar Abbas et d'autres ont été des scènes de protestations similaires.

Les participants à ces manifestations ont été vus scandant des slogans tels que "Les mollahs doivent quitter !", "Je tuerai ceux qui ont tué mon frère ! " et "[Khamenei !] La ville est sous les décombres !" en référence à la tour Métropole de 10 étages.

Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de plusieurs villes d'Iran, dans la soirée du vendredi 27 mai, en solidarité avec les habitants d'Abadan, organisant des manifestations et criant des slogans anti-régime. Selon des vidéos mises en ligne de ces manifestations, les villes de Bushehr, Mahshahr, Shahin Shahr, Ahvaz, Omidiyeh et Abadan ont été le théâtre de ces manifestations anti-régime.

Les manifestants scandaient : "Mort au dictateur !" en référence au Guide suprême du régime, Ali Khamenei, "Notre ennemi est ici ! Ils mentent en disant que c'est l'Amérique !" "Toutes ces années de crimes ! Mort au Guide suprême" en ciblant Khamenei, "Ni Gaza ! Ni le Liban ! Ma vie pour Abadan !" et "Lâchez la Syrie ! Pensez à nous !"

Tirs directs

Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent que les forces de sécurité du régime ont commencé à tirer à balles réelles directement sur les manifestants et à utiliser des gaz lacrymogènes contre eux.

Des rapports font également état de scènes dans d'autres villes de la province du Khouzistan, dans le sud-ouest, dont Izeh, où les autorités du régime ont envoyé un grand nombre d'unités de sécurité pour empêcher les gens d'organiser des cérémonies de deuil et des manifestations.

Selon les médias sociaux, les autorités du régime ont été occupées à envoyer des forces de sécurité et des unités anti-émeute d'Ahvaz et d'autres villes à Abadan. Les militants continuent de signaler des perturbations d'Internet dans les villes témoins de manifestations et les autorités utilisent également des drones pour surveiller les manifestants qui défilent d'en haut. Des vidéos mises en ligne montrent les forces de sécurité de l'État dans différentes villes attaquant les manifestants pacifiques.

Les autorités ont coupé l'accès à Internet dans de nombreuses villes pour empêcher la diffusion des informations sur les manifestations et en prélude à la répression. Des informations circulant sur les médias sociaux indiquent que les forces de sécurité du régime ont utilisé des fusils à plomb anti-émeute contre des manifestants à Shahin Shahr, dans la province d'Ispahan.

Samedi soir, des manifestations similaires ont éclaté à Téhéran, Shahr-e Rey, Andimeshk, Behbahan, Qom, Minoo Island et Susangerd.

Les forces de sécurité ont également forcé des magasins à fermer, arrêté leurs propriétaires et les ont transféré ans des lieux inconnus. Malgré les mesures intenses prises par les autorités du régime, les habitants de la capitale Téhéran ont tenu une veillée pour les habitants d'Abadan et ont organisé des rassemblements où les gens ont commencé à scander "Mort au dictateur !" en référence au Guide suprême, Ali Khamenei. Les gens scandaient également : "Khamenei est un meurtrier, son règne est invalide ! "

À Andimeshk, les manifestants ont résisté aux forces de sécurité envoyées pour les réprimer. Depuis l'incident, au lieu de déployer des efforts de secours, le régime a dépêché des forces de sécurité dans différentes villes pour empêcher et réprimer les manifestations.

Les gens sont également descendus dans la rue dimanche. Les villes d'Abadan, Masjed Soleyman et Kazerun ont été témoins de rassemblements anti-régime.

Des rapports du Khouzistan et d'autres provinces indiquent que les autorités perturbent fortement l'accès à Internet. À Téhéran, les autorités ont dépêché des unités anti-émeutes au théâtre de la ville pour empêcher les habitants d'organiser même une veillée de solidarité avec les habitants d'Abadan. Les habitants d'Abadan ont également raillé et perturbé un rassemblement organisé par les autorités et les forces de sécurité du régime, exprimant leur haine totale envers le régime des mollahs.

Les gens d'Abadan scandaient : "Je tuerai ceux qui ont tué mon frère !", "Nous sommes prêts pour la guerre et nous nous battrons jusqu'au bout !", "Basiji, perds-toi !" en référence aux membres des forces paramilitaires Basij du régime.

Maryam Radjavi, présidente élue du Conseil National de la Résistance Iranienne (CNRI), a salué le peuple et les manifestants qui se sont levés pour soutenir les habitants d'Abadan et ses protestations.

"Des manifestations qui ont suivi l'effondrement de la Métropole d'Abadan, à la rébellion populaire et aux protestations contre la hausse des prix, cette misère généralisée résonne partout avec le même message : la révolution est en marche", a déclaré Mme Radjavi, en référence aux troubles qui se sont propagés dans les villes du sud la semaine dernière après une forte hausse des prix des denrées alimentaires de base.

Mme Radjavi a également souligné que la tragédie d'Abadan est une manifestation du règne de 43 ans des mollahs, qui n'a apporté au peuple iranien que le crime, la corruption et le vol.

"Ces protestations et ces slogans anti-régime reflètent le désir de tous les Iraniens de renverser le régime sinistre des mollahs. "