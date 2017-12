’ Le régionalisme, dernier rempart contre le mondialisme ? ’

Face à la machine à 'désidentifier' qu'est devenue l'Europe, en marche vers le mondialisme, des régions se mobilisent dans une lutte pour une autonomie plus grande premier pas vers une possible indépendance. Quand pour ces régions, la nation n'est plus la nation et que l'allégeance devient double, à l'état où ce qu'il en reste et à l'Union Européenne, la contrainte devient insupportable pour ces régions au fort particularisme, et la cause indépendantiste grandit dans la population.

Les séparatistes Corses, les Basques, qui hier ont revendiqué l'indépendance, par les armes, mais dont la violence effrayait la majorité silencieuse, ont déposé les armes et savent aujourd’hui rallier la population sur des problèmes partagés par une part grandissante de la population. Ils vont opter calmement et dans la négociation pour obtenir un statut d'autonomie qui leur permettra d'asseoir leurs revendications économiques et identitaires, et leur refus du diktât Européen. Et si cela ne suffisait pas, chercheront à aller vers l'indépendance qui les libérera définitivement du joug de l'union Européenne. Les autonomistes Corses ont déjà clairement annoncé la couleur.

Ce phénomène régionaliste et indépendantiste grandit dans toute l'Europe.

Catalogne, Écosse, Flandres, Padanie, Corse, Pays Basque, tous ces pays sont en ébullition autonomiste et indépendantiste depuis des années, mais ne ralliaient pas une majorité suffisante.

Le résultat des élections en Catalogne serait un élément déclencheur si les séparatistes l'emportaient.

https://www.lesechos.fr/monde/europe/030665392732-ces-autres-mouvements-independantistes-qui-mettent-lue-a-lepreuve-2119859.php

Pour la plupart de ces régions qui veulent prendre leur destinée en mains, s'ajoutent à ces revendications économiques et identitaires, des arguments de poids, le communautarisme, le multiculturalisme, l'immigration incontrôlé et ressentie comme invasive.

Quand on parle de revendication identitaire, comme l'explique Jacques Sapir, il ne faut surtout pas réduire l'identité à l'ethnie ou à la religion.

http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/05/19/31001-20170519ARTFIG00300-jacques-sapir-souverainisme-social-politique-et-identitaire-peuvent-se-reconcilier.php

Ces régions dont les populations sont très attachées à leurs traditions, leurs coutumes, leur art de vivre séculaire, leur langue, au premier rang les Basques et les Corses vivent déjà très mal ne serait ce que le le tourisme invasif, et l'exploitation immobilière.

Un exemple de ce que les Corses ne supportent plus et qui les pousse à réclamer l'autonomie.

Les Corses demandent que soit appliqué dès maintenant une disposition votée chez eux en 2014 qui indique que ne pourront devenir propriétaires que les résidents ayant vécu en Corse depuis 5 ans minimum.

Véto de l'état Français et de l'Union Européennepour les motifs suivants.

"le statut de résident étant discriminatoire et contraire au principe d'égalité et au droit à la propriété (relevant de la Constitution française), ainsi que de la liberté d'établissement (garantie par le droit européen), cette loi est inapplicable et donc inappliquée en Corse. "

Quand on sait que 40% des logements en Corse sont des résidences secondaires appartenant généralement à des continentaux ou à des étrangers et ouvertes quelques mois par an seulement, et que les Corses ne peuvent plus accéder à la propriété à cause de la flambée des prix, on peut comprendre leur colère.

L'Europe qui est considérée comme le tremplin de la mondialisation, est soumise aux marchés internationaux, elle ne peut tenir compte des populations, de leur particularisme, et des identités.

La diversité culturelle est inséparable et conséquence de ses options économiques, et l'indépendantisme qu'elle redoute devient le dernier rempart au multiculturalisme et au communautarisme qu'elle veut et doit imposer.

Aucune région d'Europe n'est membre de l'UE de manière directe, et l’union européenne pèse de tout son poids pour freiner ces revendications indépendantistes qui sonneraient le glas de son hégémonie.

Alors de nombreux observateurs et la majorité silencieuse qui étaient réfractaires aux revendications autonomistes ou indépendantistes surtout exprimées au cours des années précedentes dans la violence par des minorités, se trouvent devant ce dilemme

Accepter la mondialisation, la disparition des états nations et de ses identités culturelles

Ou accepter ces îlots souverainistes que vont sûrement devenir ces régions autonomes et pour certaines indépendantes, qui contribueront à l'effondrement de l'Union Européenne dans ses habits actuels.

Aucune région d'Europe n'est membre de l'UE de manière directe, ce sont les États qui le sont et rien n'est prévu dans les textes européens pour gérer ce genre de situation.

Les indépendantistes feront donc sécession d'avec l'union Européenne.