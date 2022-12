Le réparateur de l’ordinateur portable de Hunter Biden révèle l’avertissement « effrayant » d’un agent du FBI !

Le fameux réparateur dévoile les menaces reçues de l’agent gouvernemental

John Paul Mac Isaac, le réparateur d’ordinateur portable qui aurait trouvé l’ordinateur portable de Hunter Biden, a révélé lundi qu’il travaillait avec les législateurs républicains se préparant à enquêter sur le jeune Biden après avoir obtenu la majorité à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat de ce mois-ci.

Dans une interview accordée lundi à Fox News, Mac Isaac a affirmé qu’un agent du FBI lui avait donné un avertissement « effrayant » lors de son premier contact avec le bureau après avoir trouvé l’ordinateur portable.

Le réparateur d’ordinateurs portables basé dans le Delaware a déclaré qu’il se souvenait avoir dit à un agent qu’il changerait leurs noms lorsqu’il publierait son livre.

« C’est alors que l’agent Mike s’est retourné et m’a dit que, d’après son expérience, rien n’arrive jamais aux personnes qui ne parlent pas de ces choses », a déclaré Mac Isaac, affirmant qu’il s’agissait d’une menace voilée de garder le silence.



« Je fais face à des représailles sur de multiples fronts depuis deux ans, lorsque ce que j’ai fait a été divulgué au pays. Je m’y attends, et je m’attends à ce que cela continue », a-t-il ajouté à Fox News alors qu’il faisait la promotion de son livre.

Les républicains, a-t-il ajouté, devraient tenir « le FBI responsable de sa collusion avec les médias grand public et sociaux pour bloquer une histoire, une vraie histoire avec de vraies conséquences », et ils devraient « faire toute la lumière sur ce que la famille Biden faisait lorsque Joe Biden était vice-président ».

Lundi, un avocat de Hunter Biden, Chris Clark, a déclaré à CBS News que Mac Isaac n’avait pas le « consentement de Hunter pour accéder à ses données informatiques ou les partager avec d’autres «

Selon certains analystes, c’est peut-être la première fois que l’un des avocats de Hunter Biden confirme qu’il a laissé l’ordinateur portable chez le réparateur d’ordinateurs du Delaware.

Plus tôt cette année, Mac Isaac a rappelé au New York Post comment Hunter Biden était arrivé dans son atelier de Wilmington, dans le Delaware, en avril 2019.

« Je suis content que vous soyez encore ouvert », lui aurait dit Hunter Biden. « Je viens du bar à cigares, et on m’a parlé de votre boutique, mais je devais me dépêcher parce que vous fermez à sept heures ».

« J’ai besoin de récupérer les données de ces appareils, mais ils sont tous endommagés par des liquides et ne s’allument pas », se souvient Mac Isaac.

Le président américain Joe Biden (à gauche) salue son fils Hunter Biden après avoir assisté à une messe à l’église catholique Holy Spirit à Johns Island, en Caroline du Sud, le 13 août 2022. (Nicholas Kamm/AFP via Getty Images)

Des enquêtes bientôt ouvertes par les Républicains au sujet d’Hunter Biden, mais surtout de son père

CBS a cité un expert indépendant affirmant que les données provenant de l’ordinateur portable de Hunter Biden sont authentiques, deux ans après que le New York Post et d’autres médias, dont The Epoch Times, en aient parlé.

La raison pour laquelle CBS a décidé de publier son rapport lundi n’est pas claire. The Epoch Times a contacté le service de presse du FBI pour obtenir des commentaires.

NYP, édition du 19 Mars 2022 : Des espions qui mentent –

Les « experts » du renseignement qui ont faussement discrédité l’ordinateur portable de Hunter Biden – et ne s’excusent oujours pas.

Après que les républicains ont repris la majorité à la Chambre, les principaux législateurs du GOP [« Grand Old Party »- Grand Vieux Parti ou Parti Républicain] ont indiqué qu’ils allaient enquêter sur les dossiers bancaires et les affirmations des dénonciateurs qui montrent des liens entre Hunter Biden et le président Joe Biden.

À quelques semaines de l’élection générale de 2020, le New York Post a publié des informations provenant de l’ordinateur portable, montrant ce que les républicains et d’autres critiques disent être des transactions commerciales louches entre la famille Biden et des individus liés au Parti communiste chinois et à des entreprises énergétiques ukrainiennes.

Dans une interview de 2019, le plus jeune des Biden a nié avoir fait quoi que ce soit de mal, mais a reconnu que ces transactions avaient créé une impression extérieure négative.

Le représentant James Comer (Kentucky.), qui devrait présider le comité de surveillance et de réforme de la Chambre, a déclaré aux journalistes la semaine dernière que le comité enquêtera non seulement sur Hunter Biden, mais aussi sur le président Biden.

James Richardson Comer Jr. Républicain élu à la Chambre des représentants des États-Unis pour le Kentucky.

« Je veux être clair. Il s’agit d’une enquête sur Joe Biden. C’est sur ce point que la commission se concentrera au cours du prochain Congrès », a déclaré M. Comer aux journalistes.



« Cette commission évaluera l’état des relations de Joe Biden avec les partenaires étrangers de sa famille et la question de savoir si le président est compromis ou influencé par des fonds et des influences étrangères », a-t-il déclaré, ajoutant que sa commission a acquis des rapports d’activités suspectes déposés par de grandes banques.

Les réponses de la Maison Blanche

En réponse, la Maison-Blanche a déclaré la semaine dernière dans un communiqué que les républicains de la Chambre des représentants se livraient à des attaques partisanes contre les membres de la famille de M. Biden.

L’administration a accusé le GOP de trafiquer des « théories de conspiration démenties depuis longtemps », sans donner plus de détails.

« Le président Biden ne va pas laisser ces attaques politiques le distraire de la nécessité de se concentrer sur les priorités des Américains », a déclaré aux médias Ian Sams, porte-parole du bureau du conseiller de la Maison Blanche.

Quelques semaines après l’élection de 2020, le jeune Biden a déclaré que les procureurs du Delaware enquêtaient sur ses affaires fiscales, bien qu’il n’ait pas été accusé d’un crime. Depuis lors, peu de détails ont été divulgués publiquement sur cette enquête.

Alors que les républicains mènent leur enquête, on ne sait pas combien d’Américains la considéreront comme une priorité absolue.

Moins de 30 % des électeurs ont déclaré dans un récent sondage que Hunter Biden devrait être une priorité absolue pour le prochain Congrès, tandis qu’environ 52 % des républicains ont exprimé leur intérêt pour une enquête sur lui.

Depuis plusieurs mois, d’autres sondages ont montré que la cote de popularité du président Biden est restée largement inférieure à la réalité dans un contexte d’inflation élevée, de craintes de récession et de recrudescence des crimes violents dans tout le pays.

Pour comprendre les enjeux des récents midterms américains, leurs résultats et leurs conséquences possibles, visionnez notre entretien avec Terrence d’Araucanie !

Source : Zero Hedge

https://geopolitique-profonde.com/