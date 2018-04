Oui tout à fait, le respect doit être un devoir pour ceux qui ont en charge la gestion du pays.

Quand Macron traite les travailleurs en lutte, qui manifestent leur mécontentement, de fainéants, de preneurs d’otages, des gens qui ne sont rien, il ne fait pas preuve de respect !!

Où est le respect :

Quand pendant des mois des salariés luttent pour la sauvegarde de leurs emplois, que des patrons délocalisent la production et que l'état français continue à les exonérer des charges, à leur verser des milliards que devient le respect des travailleurs ?

Avant de parader de vouloir donner des leçons de comportement, ces adeptes de l’obéissance devraient réfléchir à la manière avec laquelle ils agissent ; le "nous ne céderons pas " est un appel à la provocation !!

Est-ce une marque de respect si :

A force de privilégier la rentabilité aux dépens des services rendus, l'Etat Français est en train de sacrifier l'avenir de nos jeunes, la santé, nos retraités et la vie sociale de notre pays.

Dans l'hypothèse où les services de l'éducation nationale, les services de santé, et autres entreprises de la fonction publique deviendraient rentables alors pourquoi continuerions-nous à payer des impôts ??

Pour être respectueux :

Le Président et son Gouvernement devrait réfléchir aux cadeaux concédés au grand patronat qui malgré des bénéfices scandaleux continue à racketter les fonds de l'Etat !!

Avec Macron et ses ministres nous n'avons guère avancé en 4 ans. Aujourd'hui les patrons et les arrivistes ont pris le pouvoir. Ces opportunistes et politiciens carriéristes disposent du pouvoir politique et économique. A la négociation ces politiciens répondent par le mépris, de manière irrespectueuse, ils misent sur l’épuisement de la grève.

La stratégie des tous patrons est de rigueur. Les travailleurs vont souffrir, les commerçants et les artisans vont de plus en plus fermer boutique, les chômeurs vont connaitre la STO, les retraités vont payer plus de taxes, les étudiants vont être confrontés au tri sélectif et les malades devront payer plus cher pour être soignés.

19/04/2018