Le Retour d’al-Baghdadi

Est-il possible qu'un jour nous nous réveillions sur une nouvelle annonce d'Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de Daech, déclarant une nouvelle entité terroriste dans une nouvelle région ?

Le Washington Post a récemment rapporté que l'agence de renseignement américaine est convaincue qu'Al-Baghdadi est vivant et travaille sur une nouvelle stratégie à long terme pour l'organisation.

Selon le journal, des responsables du renseignement américain ont déclaré qu'al-Baghdadi cherchait une stratégie à long terme qui permettrait à son organisation de survivre, malgré sa défaite militaire en Syrie et en Irak.

Selon des sources de renseignement, al-Baghdadi a concentré ses efforts ces derniers mois sur l'établissement de bases idéologiques solides pour protéger Daech de l'effondrement total. Il y a eu une destruction du prétendu califat en Syrie et en Irak. Mais al-Baghdadi est susceptible d'être derrière une série de messages visant à régler les controverses au sein de Daech.

Les agents du renseignement ont averti d'un retrait tactique de l'organisation de la scène. Ils ont également averti d'un changement stratégique dans l'action organisationnelle de la succession à une guerre secrète sous un nouveau réseau terroriste mondial.

Le Washington Post a contacté un membre de l'organisation de Daech. Selon le journal, ce membre a rapporté que les dirigeants de l'organisation ont décidé dès le début de s'appuyer sur l'endoctrinement idéologique des enfants et des jeunes. L'importance de ces efforts s'est accrue après les défaites récurrentes de l'organisation au Moyen-Orient. Il a également exprimé la conviction de l'organisation que l'idée de la succession restera même si Daech s'effondre.

Les renseignements américains ont indiqué qu'al-Baghdadi est toujours vivant et coordonne le travail de l'organisation depuis l'une des dernières zones sous son contrôle en Syrie. D'autres experts estiment que la disparition d'al-Baghdadi depuis la fin septembre ne signifie pas sa mort mais ses efforts pour que Daech se débarrasse de sa dépendance de certains chefs spécifiques.

Le rapport soulève de nombreuses questions. Premièrement, est-ce que toutes les agences de renseignement internationales, actives en Syrie et en Irak ces dernières années, n'ont pas suivi al-Baghdadi ? Y a-t-il une sorte d’accord pour le garder en vie jusqu'à la fin du plan de partage d'intérêts et d'influence en Syrie ? Les services de renseignement ont-ils appris de l'assassinat de Ben Laden ? Al-Qaïda s'est désintégré et s'est effondré après la mort et la disparition de son chef spirituel de l'arène.

Daech a été défait après avoir prétendu établir son califat présumé. Il y avait des accords entre le régime syrien et l'organisation pour permettre le déplacement de ses éléments des zones entourant Damas à d'autres secteurs. Auparavant, des accords avaient été conclus avec les forces turques, les milices iraniennes et le Hezbollah libanais pour aider les éléments de Daech à fuir.

Beaucoup de milices et de forces ont affirmé avoir fait des efforts pour éradiquer le terrorisme afin de justifier leur présence en Syrie. Tous ces faits soulèvent des questions sur ce qui se passe. Là-bas, les parties qui prétendent combattre le terrorisme entretiennent des relations mystérieuses et suspectes avec des organisations terroristes.

Il est naïf d'exclure les liens organisationnels entre le terrorisme et les services de renseignement dans de nombreux pays et régions. Ces terroristes ne cherchent pas à défendre l'islam et les musulmans. L'histoire et les relations internationales à travers les âges montrent clairement que ces organisations ne sont que des outils pour atteindre les intérêts stratégiques des États. Ces intérêts doivent être menés sous les slogans d'une idéologie brillante telle que l'État islamique, la défense de l'islam, le soutien des musulmans et la libération des lieux sacrés. Cette propagande est utilisée pour tromper les gens ordinaires, les personnes semi-éduquées et ceux qui courent après l’argent et une prétendue gloire.

Al-Baghdadi est susceptible de sortir en déclarant une nouvelle intrigue visant un nouveau pays. Le monde arabe et islamique doit se débarrasser de l'idéologie extrémiste utilisée pour détruire les États. C'est la manière de combattre le terrorisme une fois pour toutes.