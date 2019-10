Le retour de la grammaire ?

Bonjour, Rosemar

« Il bien évident que la grammaire est fondamentale dans l’apprentissage de la langue »

Je n’en suis pas si sûr, ou plus exactement pas certain que ce soit indispensable à tous les élèves. Personnellement, j’ai toujours été nul en grammaire (je trouvais cela particulièrement ennuyeux) mais excellent en orthographe et en rédaction dès mon jeune âge. Sans doute grâce à la lecture et à une bonne mémoire photographique des mots et des accords.

Moralité : oui à la grammaire — comment être contre ? —, mais surtout oui à la lecture qui doit être encouragée le plus tôt possible dans l’enseignement. J’observe à cet égard que mes deux petits-fils (10 et 7 ans, et grands lecteurs pour leur âge) sont eux aussi excellents en orthographe, comme leur père avant eux.