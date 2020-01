Le retour de la grippe aviaire ?

@njama

Quand on fait du poulet en 35 jours

c’est plutôt 30 jours avec des os tous mous qui se détachent quand on attrape le poulet cuit par un pilon ...et le poulet fermier c’est 110-140 jours pour les meilleurs ... et au lieu d’un poulet de 1-1.2 kg on a un poulet de 3.5-4 kg à chair bien ferme avec des os durs ... rien à voir, en effet