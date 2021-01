Le retour des bons et de la guerre juste

Peu importe les faits,

peu importe la vérité !

La fraude, le mensonge, la diffamation ont gagné avec une facilité déconcertante.

Eh oui ! La propagande fut l'arme fatale [1] contre Donald Trump.

En propagande il suffit de « dire avec fermeté » [1] et hop ! Le tour est joué.

Il suffisait de dire que la fraude était "impossible" tout en refusant de considérer les preuves pourtant nombreuses et flagrantes.

Suite à la regrettable et orchestrée invasion du Capitol, il a suffi de dire que les partisans de Donald Trump étaient des sauvages. L'utilisation de casseurs infiltrés dans cette marche pacifique du 6 janvier a servi à cimenter la victoire de la fraude.

Oui, en propagande il suffit de dire, nul besoin de prouver ou de démontrer, il suffit simplement de dire avec assurance et fermeté. Et hop ! La lutte est gagnée.

L'investiture masquée fut une cérémonie hypocrite meublée d'allusions au mensonge. Cet odieux mensonge disant que Donald Trump et ses partisans sont de vulgaires racistes ! Comme si l'administration Trump ne marchait pas main dans la main avec plusieurs représentants de tous les groupes "raciaux".

Pendant cette investiture masquée, pratiquement tous les intervenants jouaient la carte du "racisé" comme si on venait de se libérer d'un gouvernement raciste. Des allusions odieuses !

Bien qu'on puisse voir partout des partisans noirs de Donald Trump, bien que le pourcentage des électeurs noirs et latinos ait augmenté de façon très remarquable il leur suffit de dire avec fermeté et de répéter et faire répéter par un maximum de propagandistes médiatiques que Donald Trump est un suprémaciste blanc pour que celui-ci devienne dans la tête des gens un raciste de la pire espèce.

Quel odieux mensonge [2] répété et répété et encore répété par les menteurs du bataillon médiatique !

On a assassiné JFK et aujourd'hui on assassine Donald Trump. La méthode a changé, mais elle demeure tout aussi efficace. Aujourd'hui, nul besoin d'éliminer physiquement les gens pour les assassiner, il suffit de les diffamer efficacement pour les détruire.

L'art de l'accusation est totalement maîtrisé. On peut opérer des assassinats de masse simplement en utilisant l'arme de manipulation massive que sont les médias pour accuser ou étiqueter un groupe d'individus à détruire. Il suffit de dire que les "trumpistes", sont des racistes et de dangereux extrémistes de "droite" et hop on peut lever, en moins de deux, une armée de bons samaritains prêts à aller débusquer et éliminer leurs concitoyens dits "indésirables".

Le frauduleux clan mondialiste est de retour au pouvoir aux États-Unis. Ce clan pro-guerre, pro-Made in China et anti nationaliste, anti-Made in USA (aussi anti-Made in France, anti-Fabriqué au Québec et anti « Made in » de tous les pays où les salaires sont décents). Des hypocrites qui font de beaux discours d'unité tout en disant que leurs opposants sont des terroristes domestiques [3].

L'hypocrisie dans toute sa splendeur [4] est donc de retour au pouvoir. Biden a répété plusieurs fois sa volonté d'unifier le pays tout en disant devoir éliminer cette supposée suprématie blanche terroriste que sont les partisans de Donald Trump.

Avec le retour de ce clan dévoué au Deep State manipulant la marionnette sénile qu'est creepy Joe Biden, ce sera le retour de la guerre.

Dans peu de temps on verra resurgir le fameux ISIS en Syrie pour enfin reprendre la guerre pour éliminer Bachar el Assad, le dernier président arabe à la tête d'un gouvernement laïc.

Nous allons voir le retour du fameux groupe terroriste Al-Qaeda, cette fois en Iran. On pourra ainsi enclencher la fabrication du consentement à une nouvelle guerre juste contre l'Iran.

Il y aura retour des troupes d'occupation de l'Irak sous le prétexte que les terroristes d'Al-Qaeda de l'Iran voisin s'infiltrent en Irak.

Il y aura une recrudescence des tueries en Afghanistan pour justifier un retour des troupes d'occupation.

Nous allons assister à un « retour médiatique » des envahisseurs russes en Ukraine et les autoproclamés justes iront appuyer les Ukrainiens pour combattre ce Poutine de malheur.

La Corée du Nord reprendra ses essais de missiles. Les tensions en Asie reprendront. L'armée US fera des exercices provocateurs avec ses alliés japonais et sud-coréens.

La Chine devra montrer ses muscles. Les autoproclamés justes du clan de la marionnette Biden diront être obligés de consolider leur présence militaire en Asie pour lutter contre ces méchants Chinois.

Bref, ce sera le retour des bons contre les méchants. L'Amérique sera prête de nouveau à faire couler le sang pour sauver "le monde libre" (sic) et abattre les dictateurs.

Au niveau des politiques intérieures, les problèmes sociaux liés au racisme et à la pauvreté seront rapidement balayés sous le tapis pour laisser place aux discours et sourires bienveillants.

Toute l'oligarchie néolibérale mondialiste qui se réunit à Davos et au Bilderberg respire maintenant mieux. Le nationaliste anti-guerre Trump a été éliminé. Il leur faut maintenant faire en sorte qu'il ne revienne jamais au pouvoir et que jamais personne de cette nature ne puisse réapparaître. De toute façon, il n'existe qu'un seul Donald Trump. Il est impossible de trouver une autre personne véritablement dévouée dans le milieu des milliardaires. Personne dans ce milieu de l'aisance n'a le goût de sacrifier sa vie et sa fortune pour rendre service à son Pays et à ses concitoyens démunis. De plus, ces milliardaires adorent tous le cheap labor qu'il soit chinois ou de tout autre pays. Ils préfèrent tous le Made in China, Tawain, India, Mexico plutôt que la fabrication locale trop coûteuse. Ils adorent la marchandise bon marché, fabriquée par les sans salaire étrangers, pour ensuite la vendre avec un maximum de profit.

Joe ou sa bande d'hypocrites va nous parler de création d'emplois "verts" tout en REdélocalisant les emplois rapatriés laborieusement par Donald Trump. Il suffira de quelques semaines pour détruire les quatre années de lutte de l'administration Trump pour reconstruire l'économie locale qui a fait diminuer le chômage [5] et augmenter les plus bas salaires [6].

COVID !

Maintenant que Trump est éliminé, va-t-on poursuivre la folie covid ?

Le covid était en bonne partie pour faciliter l'élimination de Trump. La magistrale mascarade de l'investiture Biden nous le soulignait éloquemment. En plus du masque de l'hypocrisie, le double masque était à l'honneur. Le frôlement du poing ou du coude remplaçait la poignée de main. Que voulez-vous, frime oblige !

Trump maintenant hors-jeu, nous verrons donc bientôt quelle est ou était la principale fonction du covid. Le covid a-t-il été créé pour éliminer Trump ou s'il a été créé pour détruire l'économie des petites et moyennes entreprises et ainsi installer une nouvelle économie pour les « Bigs » tout en installant une nouvelle "normalité" dictatoriale ?

L'investiture de la fraude fut un triste événement. Ce fut un jour sombre. Comme si, en quelques heures, on avait éteint la faible lumière que nous pouvions entrevoir au bout du tunnel de l'espoir.

Serge Charbonneau

Québec

Liste des liens :

[1] La propagande : l’arme fatale contre Trump de Serge Charbonneau

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-propagande-l-arme-fatale-contre-228594

[2] Ben Carson introduces President Trump at 'Black Voices for Trump' rally in Atlanta

https://www.youtube.com/watch?v=U2XO-gpv6xE

[3] Joe Biden slams pro-Trump mob as 'domestic terrorists'

https://www.dw.com/en/joe-biden-slams-pro-trump-mob-as-domestic-terrorists/a-56163969

[4] Survol éloquent de Sean Hannity du discours du clan démocrate contre les partisans de Donald Trump

Hannity : Democrats, media 'don't give a rip' about unity

https://www.youtube.com/watch?v=19N43o2peOI

[5] Aux États-Unis, le chômage au plus bas depuis 50 ans

https://www.huffingtonpost.fr/entry/chomage-etats-unis-record-1969-donald-trump_fr_5ccc499ee4b0548b73590905

[6] La hausse des bas salaires américains, une promesse tenue par Donald Trump

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-hausse-des-bas-salaires-americains-une-promesse-tenue-par-donald-trump-840602.html