Le retour des heures supplémentaires défiscalisées : une très mauvaise idée...

Hélas le raisonnement est faux.

Le travail n’est pas un jeu à somme nulle, qui fait que le travail de l’un remplace celui de l’autre. Cette mesure crée de l’emploi, offert du pouvoir d’achat très important bien au contraire.

Dans une économie de marché, c’est l’offre et la demande (le client) qui crée le travail. Plus de travail, c’est une offre plus grande, plus de clients et donc vertueux pour plus de travail pour tous.

« n’est-il pas normal de payer des impôts sur l’ensemble de son salaire ? »

Savez vous que 100% des primes sont cotisées dans le secteur privé sans aucune exception comme pour vous dans le secteur public ?

De la part d’une statutaire qui cotise moins, aux primes faiblement cotisées, exonéré de cotisation chômage et reçois plus par les avantages et régimes spéciaux

C’est hypocrite et malvenu comme question pour les gens du secteur marchand a qui vous critiquez les heures sup défiscalisée alors que cela fait partie de vos avantages corporatistes. Le miroir est déformant.

Les heures supplémentaires commencent au delà de 35h, la majorité des pays sont entre 38 à 42h et les gens ne sont pas dans une souffrance horrible.

Permettre a des gens de travailler plus pour gagner plus est très bien. C’est vouloir les limiter qui est mal. C’est liberticide.