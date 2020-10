Le retour des néonicotinoides dissimule un autre problème fondamental.

« Le retour des néonicotinoïdes dissimule un autre problème fondamental »

On est aussi en droit de penser que l’agriculture productiviste à outrance (ou agro-industrielle) qui se soucie comme d’une guigne du vivant court droit dans le mur depuis depuis des années en mettant tous ses espoirs dans les « solutions miracles » des multinationales chimiques…

En passant, l’usage des néonicotinoïdes détruit non seulement les abeilles mais aussi l’ensemble des insectes sur place, qu’ils soient considérés comme utiles ou nuisibles !

Sur ce sujet, on nage en pleine désinformation : on parle de souveraineté alimentaire alors que 50 % de la production betteravière est exportée et que sur les 50 % restants une partie est employée à produire des agro-carburants. Si des exploitations verront une importante perte de production, de l’ordre de 40 %, on parle en moyenne d’une perte nationale de 15 % beaucoup plus gérable au plan d’une indemnisation éventuelle qui permettrait de ne pas remettre en cause l’ abandon des produits de synthèse les plus nocifs.

La littérature scientifique est abondante sur le sujet et proscrit l’usage des néonicotinoïdes en raison de ses multiples conséquentes néfastes pour l’humanité (outre la destruction indifférenciée des insectes et des sols) : comment peut-on encore parler de « néonicotinoïdes plus propres » !

Alors repenser la PAC ne serait pas suffisant sans remettre en question le mode productif (monoculture dévastatrice), amplifier la conversion vers l’agroécologie et abandonner la ridicule focalisation sur l’export dérégulé (« l’agriculture française doit nourrir le monde » quel slogan absurde) que la multiplication des traités de libre-échange vient de surcroît amplifier.





La France paysanne a disparu (d’ailleurs le terme « paysan » n’est plus employé remplacé par le roboratif « chef » d’exploitation ou « chef » d’entreprise agricole même lorsque l’on est seul) depuis que les industriels investissent ce secteur (ferme des mille vaches). Son retour serait effectivement une excellente chose !