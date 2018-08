Le retour du scorbut !!

Le scorbut est de retour : mais qu'est-ce que cette bestiole ?

Le scorbut est, en fait, une maladie due à une carence en vitamine C... On avait oublié jusqu'à son nom...

Et pourtant, le scorbut est en pleine recrudescence... Au fond, ce n'est pas étonnant, car de plus de plus en plus les gens se nourrissent de plats préparés, de gâteaux, au lieu de consommer des fruits et des légumes.

Le prêt-à-manger a du succès... La vie moderne, le travail font que les gens se tournent vers des préparations ou des aliments ultra-transformés...

Les supermarchés regorgent de ces produits sophistiqués emplis de sucre, de gras et de sel... l'obésité, les maladies chroniques progressent...

Certains en oublient le goût des fruits et des légumes frais bénéfiques pour la santé.

Un gâteau paraît souvent plus appétissant qu'un fruit : ne nous a-t-on pas inculqué le goût du sucre ? Et ne nous a-t-on pas fait croire que le sucre était bon pour la santé, l'énergie vitale ?

Autrefois, les marins, qui partaient en mer pendant plusieurs mois, étaient les principales victimes du scorbut.

Désormais, chacun d'entre nous peut être touché par cette maladie et elle se développe plus particulièrement dans les milieux défavorisés, mal informés...

Les symptômes sont faciles à repérer : déchaussement des dents, fatigue, saignement des gencives...

On ne le dira jamais assez : il convient de privilégier une alimentation naturelle et variée...



Refusons ces produits sucrés, gras que l'on nous incite à consommer : les chips, les sodas, les biscuits, les gâteaux, les jus de fruits, les desserts à base de lait.



Notre goût a été, depuis longtemps, formaté, habitué à des aliments très sucrés ou très salés...



En consommant régulièrement des fruits et des légumes, on revient à une nourriture de base, naturelle.



Les produits que l'on nous vend dans les supermarchés ont perdu leur authenticité : il suffit de regarder la composition de certains biscuits pour prendre conscience de cette réalité, colorants, conservateurs, arômes artificiels, substances chimiques.

La nature nous offre ses bienfaits : des fruits, des légumes, il convient de ne plus céder à la tentation de ce prêt à manger artificiel...

Il en va de notre santé...

