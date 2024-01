Le retour en Galilée des Esséniens exilés en Gaule

Sur la carte, Bethsaïde est à placer là ou j'ai mis Capharnaüm et Capharnaüm est à déplacer un peu plus loin sur la gauche.

Je récapitule, suite à mes précédents articles...

En 86 avant JC :... Devenu maître de la ville (Bethsaïde) et de ses habitants (Esséniens de Galilée, pseudo Simon) le roi grand-prêtre Jannée les ramena à Jérusalem ou il les traita de la manière la plus cruelle : dans un banquet qu'il donna à la vue de tous, avec ses concubines, il fit mettre en croix environ huit cents d'entre eux, puis, pendant qu'ils vivaient encore, il fit égorger sous leurs yeux leurs femmes et leurs enfants... La masse des rebelles, au nombre d'environ huit mille, s'enfuirent dans la nuit (en Gaule) et restèrent en exil tant que vécut Alexandre (Antiquités judaïques, XIII, XIV, 2)...

Vers 60 avant JC....ces exilés et leurs descendants peignent les fresques récemment mises au jour dans l'église de Gourdon, au pied de celle de Mont-Saint-Vincent (Bibracte). Ils y annoncent la venue d'un messie sauveur issu d'eux : Cleopas.

54 avant JC....Dumnorix, frère du druide éduen Divitiac, descend du ciel, en armes, dans les fresques de Gourdon, premier messie espéré, venu. Il est tué sur l'ordre de César.

52 avant JC.... Victoire de César sur les Gaulois, à Alésia.

48 avant JC.... César est ami avec Antipater, père d'Hérode (Antepater, celui qui vient avant le Père ?). Antipater, un Iduméen ? Je doute et lis "Antepater, un Eduen". César est en Egypte avec lui et sa légion "éduenne". Il installe sur le trône Cléopâtre (de Cleopas, le messie des fresques de Gourdon).

40 avant JC... Hérode est nommé « roi de Judée et des Juifs » par le Sénat romain. Hérode est fils d' Antipater. Il est donc éduen. Cela signifie que lui et les descendants des 800 crucifiés exilés en Gaule sont revenus en armes en Palestine pour accomplir la prophétie des fresques de Gourdon. Ainsi s'explique le nom de Cleopas inscrit sur des tombes retrouvées en Palestine.

an 4 avant JC...mort d'Hérode surnommé le Grand. « Comme les troubles avaient éclaté à Jérusalem, à la mort d'Hérode, je me retirai dans le désert (Chalon-sur-Saône ?), et là, dans l'attente que les événements se calment, j'ai écrit cette histoire, rendant gloire au Seigneur Dieu qui me l'a inspirée, en me donnant sa grâce et sa sagesse. » (Protévangile de Jacques)...

Les récits dits "de l'enfance de Jésus" sont des textes pesher.

Cela signifie qu’ils ont été rédigés et qu’ils doivent être lus suivant deux sens : un sens littéral dit de surface et un sens caché, profond, qui relate la réalité historique.

Évangile de l’Enfance selon Thomas : "Livre de Thomas l’Israélite, philosophe, sur les choses qu’a faites le Seigneur, encore enfant".

An 1... Bethsaïde est sous l'autorité de Nazareth. Elle est comme une colonie/fille dont la mère est Nazareth. Le conseil de Nazareth est un conseil de prêtres. Ce conseil s'inscrivant dans l'histoire glorieuse du Joseph d'Egypte, son nom ne peut être que Joseph. Jésus est le conseil essénien de Bethsaïde/Gamala. Il siège sur la hauteur de Gamala. Il est fils de Joseph qui siège à Nazareth.

An 5...Jésus enfant avait cinq ans. Il jouait au bord d'une rivière (le Jourdain ou plutôt le Yarmouk). Il traçait des rigoles pour recueillir les eaux et celles-ci obéissaient à sa voix (Gamala entreprend en Batanée de grands travaux d'irrigation). Avec de la boue, il façonna douze oiseaux au milieu des enfants qui jouaient avec lui, et frappant dans ses mains, il les fit s'envoler (Gamala devenue maison-mère établit dans la région douze maisons-filles ?).

Or, un Juif qui se trouvait là (des opposants Juifs) alla dire à Joseph (Nazareth) que Jésus travaillait le jour du Sabbat (il prêchait alors qu'il n'en avait pas le droit). Aussitôt alerté par Joseph, le fils d'Anne (les prêtres de Jérusalem) se rendit sur les lieux ; et (sous le prétexte probable que Jésus ne lui reversait pas les dîmes perçues) il fit écouler les eaux avec une baguette de saule (il ouvrit une brèche dans les digues pour que la bonne parole de Gamala s'échappe et se perde).

L'enfant Jésus fut très contrarié ; il dit au fils d'Anne : « Juif impie et méchant ! que te faisait cette eau ? Malheur à toi ! car tu deviendras comme un arbre que la sécheresse a frappé et tu ne donneras plus de feuilles ni de fruits (parce que nous ferons la grève des impôts) ». Et aussitôt le fils d'Anne se dessécha (la caisse de la dîme était vide). Alors, ses parents (Anne était grand-prêtre à Jérusalem de l'an 6 à 15) se rendirent auprès de Joseph (les notables galiléens de Nazareth) pour se plaindre de Jésus.

An 8... Jésus (conseil de prêtres de Gamala/Bethsaïde) a huit ans, 8 ans après le Protévangile de Jacques qui l'a fait naître en - 4, lorsqu'il se rendit avec Joseph (conseil de prêtres de Nazareth/Sephoris) dans le pays pour semer du blé. Alors que son père semait (suivant les anciennes méthodes et sans foi) Jésus prit un grain de froment (avec sa foi et son intelligence) et l'ayant placé en terre, celui-ci produisit cent mesures de blé (sélection des semences, amélioration de la production). Jésus rassembla les pauvres (la communauté essénienne) et les nourrit des produits de la récolte (et de sa parole). Le reste, Joseph l'emporta (1/10ème de la production suivant la Loi).

Une autre fois, Jésus traversait un village (en Batanée ?) lorsqu'un autre enfant qui courait le heurta à l'épaule (révolte de la population locale). Aussitôt, l'enfant tomba à terre et mourut (Gamala réprime la révolte). Joseph convoqua Jésus (à Nazareth) et lui dit : « Pourquoi as-tu fait cela ? Voilà que maintenant on va susciter de la haine contre nous, et nous serons persécutés. » Mais Jésus, qui avait deviné qu'on avait monté Joseph contre lui, rendit aveugles ses accusateurs, et à Joseph qui lui avait tiré l'oreille, il dit : « Tu t'es trompé. Je suis à toi certes (dans la dépendance de Nazareth), mais à condition que tu ne me tourmentes et ne me molestes pas (crise pubertaire : la colonie galiléenne de Gamala prend son indépendance vis-à-vis de la cité-mère de Nazareth).

Profitant de cette dissension, Zachée (l'administration romaine d'occupation) intervint etc ...

Tout cela, je l'ai écrit dans mon Histoire du Christ, tome II, chapitre 20, publié en 1996, ainsi que dans plusieurs articles d'Agoravox.

An 38. Evangile de Luc, traduction Claude Tresmontant :

...et il est entré et il a traversé iericho, et voici un homme par son nom appelé Zakkaï, et lui il était le chef des percepteurs de taxes, et lui [il était] riche, et il cherchait à voir Ieschoua [pour savoir] qui c'est, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule du peuple, parce que par la taille il était petit ; alors il s'est mis à courir en avant et il a grimpé dans un sycomore pour le voir, parce que c'était par cette [route-là] qu'il allait passer ; et lorsqu'il est arrivé à l'endroit [en question], alors il a levé les yeux, Ieschoua, et il lui a dit, à Zakkaï, hâte-toi de descendre car aujourd'hui dans ta maison je vais demeurer.

Et alors, il s'est hâté de descendre et il l'a reçu dans la joie, et ils l'ont vu tous les gens [qui étaient là]et ils se sont mis à protester et ils ont dit : "c'est chez un homme coupable qu'il est entré pour passer la nuit".

Alors, il s'est tenu debout, Zakkaï, et il a dit en s'adressant au seigneur : voici que la moitié de ce qui est à moi, Rabbi, c'est aux pauvres que je le donne ; et si à l'encontre de quelqu'un, j'ai commis une escroquerie, je rendrais quatre fois [ce que j'ai pris].

et alors il a dit en s'adressant à lui, Ieschoua, aujourd'hui le salut à cette maison est venu, puisque, lui aussi, il est un fils d'Abraham ; car il est venu, le fils de l'homme, pour rechercher et sauver ce qui est perdu.

Mon interprétation : situation classique : le nouveau pouvoir des exilés esséniens revenus d'exil promet l'allégement fiscal et la surimposition des riches qui fraudent.

Emile Mourey, Chalon-sur-Saône, le 28 janvier 2024

tour antique, anciennement crénnelée, dominant la ville de Chalon et la Saône.