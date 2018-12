Le réveil est brutal

« La tâche de la propagande n’est pas d’être intelligente, elle est de conduire au succès. »

Joseph Goebbels

Nous y sommes. Il n’y a presque plus rien à pervertir ou à instrumentaliser dans l’optique de diviser pour régner. Bienvenue dans notre société « progressiste » et « libérale » . Le pinacle de la « modernité ». Le parangon des « valeurs » à géométrie variable. J’utilise bien entendu ces termes à dessein, car ils sont les exemples parfaits de ce nébuleux langage technocratique qui vise à nous faire prendre des vessies pour des lanternes et obtenir notre consentement par un constant émotionnalisme et une distorsion qui court-circuite la réflexion.

Supprimons ces artifices et appelons un chat un chat. C’est une propagande de guerre. Un instrument de destruction. Les dictatures par la force seule n’ont pas fonctionné. Le rêve des mondialistes s’est alors tourné vers la recherche du consentement des populations par une propagande plus sophistiquée. Ils se sont donc appropriés les mots. Ils en ont perverti beaucoup et en ont supprimé d’autres. Ils ont acheté la presse pour diffuser ces mots, afin de nous imposer leur vision du monde par un voile pervers constamment déployé. Ils ont acheté les politiques, les journalistes, et les vedettes égocentriques se sont couchées. Ils ont réécrit l’Histoire. Ils nous ont encerclés et étouffés.

Mais nous sommes un éléphant encerclé par des fourmis. D'une espèce très venimeuse, certes, mais néanmoins des fourmis.

Dans ce conte pour enfant, BHL serait « philosophe ». Macron serait « président ». Tout est à l’avenant. Rien que du vent. Le reste n’est que divertissement zombifiant. Le problème pour ces gens est que le voile à tellement été tendu que l’on commence à bien voir les ressorts de la mécanique au travers, et que de notre côté il n’y a plus que de la fatigue et de la colère.

Les évènements récents et l’avènement des Gilets Jaunes m’ont à nouveau rendu fier d’être Français. On nous écrase sous une chape de propagande totale depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, nous avons subi une occupation culturelle et financière américaine vicieuse et brutale durant soixante-dix ans, et nous sommes maintenant dépecés vivants par cette incroyable construction technocratique mortifère qu’est l’Union Européenne. La corruption y est totale et elle répand en retour une corruption physique et spirituelle sans précédent sur 500 millions de gens.

Et pourtant. Ce pays s’est réveillé au moment où j’avais perdu tout espoir depuis longtemps. Je ne dis pas que nous avons gagné. Pour le moment rien n’est fait, et le combat ne fait que commencer. Mais, quoiqu’il arrive, vive le Peuple Français. Le coup des gilets et des rond points, chapeau bas, chers Concitoyens. C’est beau et ça fait du bien.

C’est aussi simple qu’efficace car nous avions avant tout un grand besoin de nous retrouver tous ensemble, de manière conviviale. Il nous fallait de nouveau dialoguer. Le fameux Génie Français, que l’on croyait disparu, fait un retour impromptu. Nous avons été morcelés par une odieuse propagande visant à nous individualiser, nous ignorer, nous craindre ou nous haïr nous-mêmes. Le tout dans des conditions économiques drastiques savamment organisées, assaisonnées d’une constante « menace terroriste » qui ne prêtait guère à la jovialité. Mais ça n’a pas marché. La cerise sur le gâteau est que nous avons enfin pu nous rendre compte que le pouvoir qui nous maintient dans l’impuissance individuelle est un pouvoir en papier. Nous l’avons touché, et c’est une illusion. Un théâtre d’ombres chinoises. La bêtise crasse et l’ego surdimensionné de nos actuels « dirigeants » et autres « élites » a simplement achevé de rompre le charme qui nous masquait la réalité.

On me dit à l’oreillette que finalement, après enquête, tout est la faute des Russes. On me demande de rectifier mes propos, puis de m’excuser à genoux en implorant la pitié.

Il est certain que si vous venez emmerder les russkoffs avec vos « valeurs progressistes » ou avec une armée vous allez être bien reçus. Dans ces conditions, les ours sont très dangereux. Pour le reste, permettez-moi de douter. Quant à m’agenouiller…

Un ancien ministre de la Défense, dix généraux, un amiral et un colonel français viennent d’accuser Macron de « trahison », après la signature du Pacte de Marrakech. Voilà un terme que l’on avait pas entendu depuis très longtemps. Comment le gouvernement peut-il nous promettre un débat sur l’immigration alors qu’il vient de signer un tel document sans aucune concertation populaire ? Comment peuvent-ils nous promettre un grand débat national en ignorant ce qui nous importe vraiment ? Le RIC. Une nouvelle Constitution. La sortie de l’UE, de l’Euro, de l’OTAN. Et bien sûr leur propre destitution et de nouvelles élections ? Comment ce gouvernement pourrait-il avoir encore une once de crédibilité ?

Alors, ils préparent bien entendu déjà un nouveau plan de bataille d'urgence. Et ils vont tenter de nous envoyer vers Marine Le Pen. Car Marine fait désormais intégralement partie du Système. Elle s’est vue sauvée in extremis d’une lente mort politique programmée pour accommoder les évènements. Vous aurez le choix entre un excellent tribun revanchard franc-maçon à gauche (« franc comme un âne qui recule », dit-on chez moi, en Bourgogne), et une fausse nationaliste pro-frexit verbalement handicapée à droite. Les deux bras de récupération du Système en crise se mettent en place. Encore une fois, nous n’aurons d'autre choix que le leur si nous nous laissons une fois de plus bercer par des sirènes empoisonnées.

À mon sens, la colère couve depuis l'insultante négation du référendum de 2005. Pour ma part, je suis en deuil de mon pays depuis bien plus longtemps. Il est temps pour un vrai changement, car du temps, nous n’en avons plus tellement.

Chers Compatriotes, merci pour cette bouffée d’air frais inespérée. Souhaitons-nous bonne chance pour la suite. Nous allons en avoir besoin. Nos adversaires sont dangereux et ils ont de gros moyens. La différence est qu’ils sont très peu et que nous les voyons maintenant venir de loin.