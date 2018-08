Le revenu de base universel devrait profiter d’abord aux mères qui allaitent

Il n'y a pas de controverse sur les bienfaits du lait maternel, mais sa politisation nous donne matière à réflexion. Le New York Times a affirmé que le gouvernement américain a menacé sans succès de riposter contre les nations qui soutiennent l'allaitement maternel pour favoriser l'industrie des préparations pour nourrissons de 70 milliards de dollars, une accusation démentie avec ferveur par l'administration actuelle. Au-delà des manchettes sensationnelles, le facteur clé est qu'un sujet aussi important pour la santé des mères et des enfants a été remis sur la table. Il est également temps d'ouvrir le débat sur les mesures pratiques visant à encourager l'allaitement maternel au profit de la société.

Le lait maternel est riche en nutriments et contient des anticorps pour combattre les virus et les bactéries qui protègent le bébé des infections et des allergies. Il stimule le système immunitaire, réduit la mortalité infantile et aide à se rétablir plus rapidement des maladies infantiles courantes. Une étude de Harvard en 2016 a estimé que 3 340 décès prématurés par an, tant chez les mères que chez les bébés, pourraient être évités aux États-Unis seulement si l'allaitement maternel était adéquat. Elle réduit également le risque de cancer du sein et de l'ovaire et d'ostéoporose chez la mère.

Outre les avantages physiques et les résultats des expériences de laboratoire, l'allaitement maternel est l'une des meilleures façons de créer des liens avec un bébé. Il libère l'ocytocine, qui est l'hormone responsable d'autres comportements amoureux qui nous font nous sentir bien avec une personne.

Selon une étude de l'American Psychological Association, l'allaitement maternel prolongé pendant les deux premières années de la vie permet à l'enfant de se développer correctement, et les femmes expriment une plus grande sensibilité maternelle bien au-delà de l'âge du nourrisson et du tout-petit. Au-delà de ces constatations, il existe également une connexion intérieure naturelle entre la mère et l'enfant qui permet un développement biologique et interne positif, qui commence à l'intérieur de l'utérus.

La nécessité de soutenir les mères au foyer

Compte tenu du rôle vital que les mères jouent dans le développement de chaque individu dès le plus jeune âge, il va de soi que les mères au foyer devraient recevoir tout le soutien possible pour élever la prochaine génération. Elles doivent avoir droit à une aide financière qui leur permettra de s'acquitter de leurs tâches remarquables sans se soucier de savoir comment joindre les deux bouts, ce qui leur donnera un sentiment de liberté et de contrôle sur leur vie.

Dans le monde d'aujourd'hui, cependant, ce n'est pas le cas. La majeure partie du fardeau incombe à la mère, qui est généralement censée donner la priorité à sa carrière plutôt qu'à sa famille, jongler avec les tâches et devenir de plus en plus épuisée et insatisfaite. Avec l'augmentation massive du coût de la vie, les mères, dans la plupart des sociétés, luttent pour gérer une vie équilibrée, considérant le travail comme une nécessité économique plutôt que comme une libération et un progrès et une réalisation personnelle. Les mères sont prises dans un enchevêtrement de plus en plus serré d'engagements au travail et à la maison avec très peu de restitution à quelque niveau que ce soit. Dans des cas extrêmes, il y a eu des situations où des mères stressées au travail ont abandonné leurs enfants pendant qu'elles se précipitaient au travail, par exemple, un directeur général d'hôpital oubliant son enfant dans une voiture chaude où l'enfant est mort, ou une employée de McDonald's laissant son enfant seul dans un parc public pendant qu'elle travaillait toute sa journée de travail de 9 heures.

De plus, les services de garde d'enfants peuvent être extrêmement coûteux et de nombreuses femmes ne travaillent habituellement que pour en couvrir les coûts, ce qui remet en question l'objectif d'aller sur le lieu de travail. La soi-disant promotion du droit des femmes à choisir est dans la pratique un oxymore. En fin de compte, les femmes qui décident de remplir un rôle traditionnel de mère au foyer ne reçoivent pas suffisamment de reconnaissance, de valeur et de soutien économique de la société, comme si l'éducation d'une nouvelle génération n'était pas l'entreprise la plus importante de toutes.

De la même manière que la science a été incapable de créer un utérus artificiel qui donne vie à un embryon, le rôle de la mère de nourrir et d'éduquer l'enfant est irremplaçable. Nous ne pouvons pas prétendre être plus sages que la nature. Si nous voulons vraiment autonomiser et favoriser l'autodétermination des femmes, la société devrait créer les conditions d'une maternité confortable.

Pourquoi le revenu de base universel devrait être donné en priorité aux mères

C'est précisément là où le revenu de base universel peut entrer pour encourager les mères au foyer. Le revenu de base universel devrait profiter en premier lieu aux femmes, en particulier aux mères qui décident de quitter le lieu de travail pour élever leurs enfants. Le revenu de base devrait être fourni aux mères sans condition préalable : non pas en tant qu'aide sociale ou charité, mais en tant que rémunération pour un travail crucial dans la société.

Prioriser le revenu de base universel pour les mères serait une situation gagnant-gagnant : non seulement cela aiderait les mères, mais cela renforcerait directement le soutien à toute la prochaine génération de la société que les mères élèvent. De nombreux problèmes personnels et sociaux, comme la dépression, l'anxiété et la maladie mentale plus tard dans la vie, peuvent être attribués à des phénomènes tels que la négligence infantile, le stress et les traumatismes. Par conséquent, le revenu de base universel devrait permettre aux mères de vivre avec moins de stress économique, ce qui les libère pour qu'elles puissent se concentrer sur les soins, les liens avec leurs enfants et l'éducation de leurs enfants.

De même, comme je l'ai déjà mentionné, le revenu de base des mères devrait être combiné avec leur participation à des activités prosociales et enrichissantes, comme des groupes pour les femmes enceintes, le rôle parental et l'économie domestique, entre autres, afin d'améliorer leurs capacités maternelles dans un climat social favorable. Naturellement, un tel engagement de la société aurait aussi une influence positive sur leurs enfants.

Au lieu de traiter les mères comme des citoyennes de seconde classe, elles devraient être reconnues comme les « PDG de la société » – la force dirigeante de la création, les seules capables de donner naissance et de nourrir toute une nouvelle génération. Gardez à l'esprit que le monde est notre toit, que l'humanité est notre maison et que les femmes sont le pilier de cette structure. La maternité joue un rôle critique dans la naissance d'une nouvelle humanité. Par conséquent, faire un pas en avant dans la promotion du revenu de base universel pour les mères est une décision de la plus haute importance pour un avenir plus prometteur pour tous.