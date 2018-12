LE RIC C’EST BON, MANGEZ-EN ?

Alors, qu’en fin du mois de novembre les gilets jaunes, grisés par la réussite de leur mouvement laissaient exploser leurs revendications dans un florilège de propositions disparates telles que une nette revalorisation des salaires, le rétablissement de l’ISF, la démission de Macron, l’abrogation de la CSG pour les petites retraites,la baisse des taxes… ils n’ont plus aujourd’hui qu’un mot à la bouche : RIC référendum d’initiative citoyenne, outil démocratique pour révoquer des élus, modifier la constitution, voter des lois ou les abroger.

Comment un mouvement de revendications sociales concrètes au départ s’est peu à peu mué en référendum auto-organisé pour cet outil législatif, relégant au second plan les autres attentes ?

Est-il un moyen vraiment efficace de l’expression du peuple en toute circonstance ?

Est-il sans danger pour les valeurs de la France ?

A qui profiterait cet outil ?

Ce concept semble avoir été en partie théorisé (ou remis au goût du jour ) par Etienne Chouard enseignant en eco-gestion au lycée marcel pagnol de Marseille.

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, il tient un blog « plan c pour instaurer une vraie démocratie par une constitution d’origine citoyenne » (1) où il fustige les grands élus, qu’il qualifie de voleurs et de lâches. Il n’apprecie pas plus les corps intermédiaires syndicats, partis politiques.

Certains sites lui confèrent des affinités et des pensées que je vous laisse découvrir par vous même afin de ne pas avoir un procès d’intention et parce qu’on est jamais mieux servi que par soi-même.

Le RIC s’est ensuite répandu comme une traînée de poudre sur FaceBook, notamment par Maxime Nicolle alias Fly rider, des recherches sur internet le concernant laissent croire de sa proximité avec un mouvement politique mais je laisserai le lecteur se faire sa propre opinion et ses propres recherches, un peu de curiosité que diable !

Cette revendication est vite devenue virale au point d’étouffer les autres et aujourd’hui cet effet de foule numérique fonctionne a plein. On peut même s'interroger sur la possibilité que le RIC soit une manipulation de plus.

Je passe également sur les modalités de déclenchement du RIC, on en parle partout, mais je veux parler du système analogue qui existe déjà chez nos voisins Suisses « la votation ».

Etant frontalier de naissance j’ai déjà pu aborder le sujet avec eux et ces derniers jours, nombre d’entres eux commentent les fils facebook traitant du Ric.

Voilà ce qu’il ressort de mes discussions avec eux :

-dans un pays a majorité germanophone écrasante, l’avis des suisses francophones et italophones est inaudible.

-dans un pays aux médias analogues aux nôtres, l’information « orientée » fausse le jugement des électeurs et ils votent souvent contre leurs intérêts

-l’actualité (donc la passion) biaise le jugement (la raison) des électeurs.

Appliqué à notre pays, la première remarque pourrait rendre muettes certaines catégories de la population:les ruraux de moins en moins nombreux, les jeunes au détriments des retraités, les populations d’origines étrangères, les chômeurs….

Le système représentatif actuel malgré tous ses défauts estompe tout de même ces rapports de forces statistiques par l’effet d’un rapport de force partisan (basé sur les idéologies des partis) assurant une représentation au moins partielle de ces minorités (je pense ici aux ruraux par ex).

S’agissant de l’information donnée aux électeurs, force est de constater que dans l’état actuel des choses, on ne ferait pas mieux que les Suisses. Sans une indépendance médiatique totale et un accès total et impartial de toutes informations pour se forger un jugement propre, il est certain que l’électeur voterait majoritairement pour ce que les médias appuieraient (comme aujourd’hui) au gré de ce que leurs propriétaire mettrait en avant.

Même remarque pour le troisième point, où il serait nécessaire (à l’instar de la justice) de laisser passer « l’orage » afin que le vote soit nourrit par un raisonnement plutôt que par une passion.

Si l’on désire que le RIC redonne la parole à tous les francais,il faudra également réformer le droit de vote.

Aujourd’hui, voter n’est pas une obligation et le vote blanc ou nul ne sont pas pris en compte.

Cette situation produit depuis quelques décennies, des élus de plus en plus mal élus, 50 % de 20 %, parfois moins,parfois un peu plus ;ce n’est pas tenable !et encore plus si c’étaient des lois qui étaient votées directement de cette manière.

Pour que le RIC soit représentatif, il faut que plus de 50 % des inscrits et non pas des votes exprimés l’approuve ou le réfute. Qui a envie de voire une loi votée par 51 % de 40 % de votants ? (ou d’une reforme constitutionnelle ou d’une révocation d’élu) ce serait pire encore qu’aujourd’hui puisque ce serait l’expression directe du peuple qui s’appliquerait, coupant court à toute manifestation comme celle des gilets jaunes.

Le RIC impose la prise en compte des votes blancs ou nuls et de l’abstention (ou l’obligation de voter comme en Belgique)

Enfin le RIC peut-il présenter un danger pour la démocratie Française (au sens du peuple Français) ?

Si certaines modalités ne sont pas respectées OUI :

-comme vu plus haut, le mode de scrutin et d’acceptation du contenu du référendum ; une minorité pouvant imposer ses vues au plus grand nombre à son détriment.

-Comme vu plus haut par la manipulation des esprits par des diffuseurs d’informations orientées (medias classiques mais aussi certains médias de « ré-information » dont certains, ne nous voilons pas la face, sont des organes de propagande à la solde de partis ou d’entités extérieures à notre pays dont la seule prérogative est de nous rallier à leurs desseins.

-comme vu plus haut, par une aspiration individuelle, à vouloir faire passer son intérêt personnel au dessus de l’intérêt général en imposant à des minorités son point de vue sans leur laisser la possibilité de faire entendre leurs voix.

-en votant sous le coup d’une passion, une loi contraire aux fondamentaux de notre république sur les droits de l’homme (je n’ose imaginer les lois qui auraient pu passer après les attentats de Paris)

-en paralysant le pays par l’abrogation de lois à effet sur long terme ou en révoquant à tout va des élus.

-en simplifiant à l’extrême le parcours législatif supprimant les nombreux garde-fous que sont les amendements, la constitutionnalité, les corps intermédiaires dont l’action, s’ils sont véritablement honnêtes, est indispensable (pensez 49.3, pensez à ce qu’a fait macron en court-circuitant ces corps intermédiaires).

-en pouvant conforter des leaders charismatiques et grands orateurs a des mandats indéfinis.

Il y a quelques semaines j’étais enthousiasmé par cette idée de RIC, rendre le pouvoir directement aux gens, quelle idée magnifique ! Mais petit à petit, en y réfléchissant, j’ai peu à peu tempéré cet enthousiasme, le RIC seul n’est pas la solution, d’abord parce que notre maturité politique et notre sens de l’intérêt général ne sont pas aboutis (la faute à l’éducation et au modèle de société individualiste qu’on nous martèle depuis des lustres) et parce qu’il faut des institutions sur le chemin de la loi pour nous protéger de nos instincts parfois destructeurs.

Un systeme n’oubliant personne sur le chemin doit comporter des représentant de tous les territoires,de toutes les sensibilités ; cela passe par une assemblée élue, représentative (proportionnelle), appliquant ce pourquoi elle a été élue (révocabilité) et par une plus grande autonomie régionale, la seule à même d’apporter des réponses en tenant compte des disparités géographiques.

Un système protégeant l’individu doit comporter des garde-fous contre des dérives corporatistes au sens large du terme et contre des possibles attaques envers un groupe d’individu.

Un système protégeant l’institution doit posséder des gardes-fou contre des tentations totalitaires. A ce titre le poste de président de la république doit disparaître, tant de pouvoir pour un seul homme n’est pas souhaitable, ni pour le peuple, ni pour la propre santé mentale de celui qui détient ce pouvoir !

Enfin je ne peux m’empêcher de me demander a qui profite cette idée de RIC ?

Si nos élus avaient été honnêtes dans leurs programmes (et pas de vagues idées sans méthodes ni chiffrage ni calendrier dans leurs professions de fois) et si les élections législatives de mi-mandat avaient été maintenues à l’époque de Chirac (sorte d’examen de la politique appliquée), peut-être n’en serions nous pas là.

Aujourd’hui une VIe république semble inéluctable, le RIC doit-il en être le seul pilier ?

(1) https://chouard.org/blog/tag/constitution-dorigine-citoyenne/

(2) https://www.egaliteetreconciliation.fr/Etienne-Chouard-sur-Alain-Soral-le-Front-national-et-la-menace-fasciste-28424.html

(3) https://www.conspiracywatch.info/finalement-etienne-chouard-dit-oui-a-la-theorie-du-complot_a515.html

