Le RIC, l’extrême-gauche et le peuple

Je tiens à faire un avant-propos à cet article dans la mesure où ce que je vais essayer d'expliquer ne va pas de soi. C'est pourquoi je demande, aux jeunes en particulier, de faire preuve de discernement en le lisant. La jeunesse déborde de générosité et est sensible aux oripeaux que développe la gauche. Je fais appel ici à la lucidité en demandant de remettre en cause les évidences d'un discours en apparence généreux par lequel il me semble que l'extrême-gauche dissimule en réalité intolérance et détestation du peuple. En ce sens, l'extrême-gauche est un rouage du fascisme ambiant. Telle est la démonstration que je vais tenter dans cet article. Enfin, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas ici d'affirmer que la droite est meilleure que la gauche mais bien plutôt que les deux tendent vers le même point. Contrairement aux apparences...

Ce qu'il y a d'intéressant à notre époque, c'est que plus le capitalisme se contracte sous l'effet de ses contradictions, plus la situation devient radicale et plus les masques tombent. Ainsi le mouvement des Gilets Jaunes a-t-il révélé la haine du peuple qui régie la mentalité de plusieurs groupes sociaux. On pourrait citer des métiers comme les professeurs (il faudra quand même un jour s'intéresser sérieusement à ce que les professeurs ont dans la tête et questionner les motivations de cette « belle vocation »), grands absents du mouvement, mais aussi les gauchistes, eux aussi aux abonnés absents. Et c'est bien de ce dernier groupe dont il va ici être question.

Penchons-nous sur la littérature internet de groupuscules tels que Rebellyon, la Horde, la Rotative, Paris-Lutte.info, etc. Nous sommes-là dans la mouvance antifa, donc qui se veut « anti-fasciste ». Mais nous allons voir que, en matière de fascisme, rien n'est simple et qu'il ne suffit pas de proclamer être son contraire pour ne pas l'être... Huey Pierce Long, gouverneur autoritaire et corrompu de Louisiane avant-guerre, aurait déclaré : « Quand le fascisme arrivera aux États-Unis, on l'appellera antifascisme ! » (notez que la phrase n'est pas de cet escroc de Churchill). J'ai bien peur que les antifas soient la concrétisation de cette triste sentence. Ils se disent anti-capitalistes mais sont pour les migrations, pour la PMA et la GPA (voir ici par exemple), etc. À quoi l'on peut répondre que soit ils n'ont pas compris que les migrations actuelles sont le résultat de la destruction de l'Afrique et du Proche-Orient par le capitalisme et que l'oligarchie les promeut parce qu'elles sont un moyen de destruction des identités au profit de la création d'une identité mondialisée de consommateur, soit ils l'ont compris et ce sont des collaborateurs de l'ordre fasciste en place . Soit ils n'ont pas compris que la PMA et la GPA représentent la mise en place d'un marché mondialisé de la fabrication d'enfants par des multinationales, soit ce sont des collaborateurs de l'ordre fasciste en place. La liste de leurs prises de position qui font d'eux des fascistes est trop longue pour être ici égrainée. C'est pourquoi nous allons ici nous concentrer sur une seule d'entre elles : leur opposition au Referendum d'Initiative Citoyenne (RIC) que l'on peut lire ici ou encore là article repris là et là , etc.). Ces groupuscules qui volent l'appellation d'extrême-gauche au champ politique considèrent que le RIC est une porte de sortie pour le pouvoir bourgeois. « Le RIC est alors apparu, comme un moyen de s’épargner la révolution » écrivent-ils. Il y a, dans ce propos, une telle inculture de ce qu'est l'histoire que les bras m'en tombent. Mais qu'est-ce qu'une révolution pour eux ? Croient-ils qu'elle se décrète ? Ils n'ont tout simplement pas compris que le RIC est profondément révolutionnaire en lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il représente une remise en cause de la représentation. Or la représentation politique est l'outil principal de la domination politique aujourd'hui. Il est d'ailleurs tout à fait frappant d'observer qu'un des articles les plus repris sur ces sites d'extrême-gauche méconnaît la différence entre le vote pour un représentant (caractéristique de l'oligarchie) et le vote pour une décision (caractéristique de la démocratie ) : « Le RIC, comme les élections de représentants, c’est avant tout un bulletin de vote dans une urne. C’est-à-dire l’abandon d’une puissance collective au profit d’une démarche individuelle. » Justement non, c'est là que réside la différence : la souveraineté consiste dans la volonté générale, comme le disait Rousseau, et la volonté ne se représente point. Elle est ou elle n'est pas. La souveraineté est prise de décision et non abandon de ce pouvoir au profit de représentants. Les débats qui mènent à cette prise de décision sont la démocratie en exercice. En ce sens, le RIC doit être une tentative de formalisation de cette volonté générale. Je pèse mes mots : il faut vraiment ne rien avoir compris à ce qu'est la démocratie pour affirmer, comme le fait la Rotative, que le vote pour une décision équivaut au vote pour un représentant.

Le RIC est le premier pas vers l'instauration d'une démocratie en France. Le peuple de France tente de prendre du pouvoir à l'oligarchie qui le domine outrageusement depuis l'instauration des dictatures bourgeoises en occident au XVIIIème siècle, ceci est une première pour le XXIème siècle ! Soyons clairs : le RIC est législatif, abrogatoire, constituant et révocatoire. Qui pense sérieusement qu'une telle mesure pourrait être entérinée par l'oligarchie fasciste qui règne actuellement en France ? C'est bien simple : jamais elle n'acceptera ce qui signerait la fin de son hégémonie. Bien sûr, pour que le RIC existe, il ne faut pas demander aux juristes bourgeois de le dessiner pour nous. Non, eux ça suffit aussi : ces incultes arrogants ont fait suffisamment de mal au peuple. Il faut que le peuple donne sa forme au RIC. Pour ça, il faut mettre en place un deuxième temps du mouvement Gilets Jaunes, c'est-à-dire installer partout des ateliers pour mutualiser les idées qui donneront naissance et légitimité au RIC, cela sans abandonner les manifestations. Car disons le franchement : si le mouvement a eu un tel impact, si le monde entier nous regarde aujourd'hui avec admiration , c'est du fait de notre capacité à nous comporter comme un peuple face au pouvoir et à répondre de façon virile à sa violence . On voit ici le potentiel révolutionnaire !

Cependant, Paris-Luttes.info écrit : « Pour autant, et en réalité nous le savons tous, rentrer chez nous avec le RIC, c’est retourner au chagrin, sans rien de plus dans le frigo ». Si on les écoute, cela signifie qu'il faut repartir avec des mots d'ordre de type syndical, ceux-là même qui ont si bien marché pour nous mener là où nous sommes aujourd'hui, au bord du gouffre... Avec des revendications de type syndical, on réclame des droits à nos maîtres. Par là, nous reconnaissons leur domination et ne nous attaquons pas aux racines du mal, aux causes qui font que la situation du peuple est intenable. Ce que ces militants de gauche doivent comprendre, c'est que si nous demandons du pain à l'oligarchie, nous n'aurons jamais que des miettes ; or, avec le RIC, ce que nous demandons, c'est la boulangerie . La position de ces pseudo-intello de gauche est absolument intenable : d'un coté, ils nous parlent sans cesse de révolution, mais quand le mouvement est là, ils s'en tiennent à des revendications de droits (tel est d'ailleurs le piège que le féminisme tend au peuple, piège que Hannah Arendt avait pourtant déjà décrit en son temps : quémander des droits est l'inverse de la démocratie). Nous n'avons plus envie de revendiquer des droits : nous voulons instaurer une démocratie – enfin – pour que cesse notre oppression.

Pour nous désespérer quant à l'avènement d'une telle démocratie, c'est-à-dire un régime dans lequel le peuple serait souverain, Paris-luttes.info donne l'exemple de pays comme la Grèce et l'Argentine où, comme en France, le résultats des referendums ont été annulés par la bourgeoisie. Mais il est fallacieux d'utiliser de telles comparaisons ! Dans ces pays, le RIC n'existe pas ! L'oligarchie dessine encore la vie institutionnelle de ces pays. Rien à voir avec ce que nous demandons. Le RIC étant révocatoire, les politiciens n'obéissent pas aux ordres du peuple ? Ils dégagent ! On est loin de « l’appel à la pitié » dont Paris-luttes.info affuble le RIC. Encore une fois, il faut vraiment ne rien avoir compris pour écrire une chose pareille !

Toujours dans la critique du RIC, on a aussi ce type d'arguments : « il faut aussi noter que les partis d’extrême-droite ont une forte tendance à utiliser les outils référendaires pour avancer un agenda politique raciste ». Bon alors il ne reste plus qu'à mettre l'extrême-gauche au pouvoir pour être sûr que seules les idées compatibles avec notre bonheur seront adoptées. Blague à part, on voit ici l'absence totale de confiance dans le peuple : comme l'extrême-gauche possède la vérité, il est normal qu'elle sache mieux que nous ce qui est bon pour nous. C'est déjà ce que disaient Karl Marx ou Pierre Bourdieu : le scandale des scandales pour la petite-bourgeoisie – et l'extrême-gauche est désormais un mouvement petit-bourgeois – est de ne pas être reconnue pour ce qu'elle s'imagine être, ne pas pouvoir concrétiser en terme de pouvoir la domination éthique qu'elle fait peser sur les classes populaires. La petite-bourgeoisie gauchiste reste impuissante politiquement et n'est bonne qu'à râler parce que ses valeurs (qu'elle partage bien souvent avec la bourgeoisie fasciste à l'image de sa haine de l'identité ou encore son dégoût de la nature que, en accord avec les multinationales, elle veut modifier au nom, par exemple, d'un supposé droit à l'enfant, etc.) ne sont pas reconnues par ce satané peuple qu'il faudra bien changer tôt ou tard en l'éduquant. La posture de l'extrême-gauche face au RIC est révélatrice de sa haine du peuple .

Des humains de qualité ne peuvent apparaître que dans un contexte où règne la confiance, où tout n'est pas formalisé, où l'on s'autorise à explorer. Faire confiance, c'est, par exemple, écouter l'autre sérieusement et avec bienveillance, pas comme un imbécile qu'on veut réformer. C'est dans la confiance que la beauté se révèle, pas dans la surveillance et le soupçon. Ceux qui prétendent sans cesse « qu'on n'y arrivera pas sans éduquer le peuple » se trompent complètement. On n'éduque pas un peuple, on le met en confiance en lui faisant confiance. À mort toutes les écoles et tous les éducateurs, vive la confiance et le partage, seul terreau de toutes les qualités humaines.

Bien sûr, avec le RIC, l'appareil médiatique actuel devra être démantelé : il n'est pas possible de mener un débat sérieux avec l'intervention de journalistes. Toute cette clique de fainéants aux ordres de l'oligarchie n'a d'autre fonction que de nous faire douter de nous, de nous rapetisser, de tirer tout débat vers le bas. Eux sont capables de tenir le RIC en échec, de le frelater et de faire en sorte que nous soyons déçus de nous-mêmes. C'est dans un tel contexte que les idées les plus nocives collectivement risquent de passer, du fait de ce complexe journalistique qui ne fait que jouer sur nos peurs.

Il y a enfin le cas extrêmement grave d'Étienne Chouard, que la Rotative présente comme « Blogueur très apprécié de différentes tendances d’extrême-droite avec qui il partage régulièrement l’estrade. » Comme le RIC qu'il promeut d'ailleurs de toutes ses forces, Chouard est un révélateur. On se frotte les yeux quand on lit ce qui lui est reproché : avoir discuté sur Internet avec des gens d'extrême-droite, avoir osé dire qu'ils n'avaient pas tort sur tout. Voilà les réflexes idéologiques qui font office de réflexion à l'extrême-gauche : si on est pas d'accord avec toi et que quelqu'un te parle, il devient par là notre ennemi. Plus encore : comme vous êtes d'extrême-droite et que pour nous, l'extrême-droite c'est le fascisme, vous avez tort sur tout. Hitler a dit que l'Angleterre était une île ? Alors c'est faux, elle ne peut pas être une île ! Pourquoi ? Parce que Hitler est très très méchant ! Comme il est très très méchant et qu'on veut que tout le monde sache qu'on est contre lui, on contredit tout ce qu'il dit. Cela semble caricatural mais en observant précisément le contenu des critiques adressées à Chouard, on s'aperçoit qu'elles sont pourtant de ce tonneau.

Il y a chez les gauchistes aujourd'hui un fantasme de destruction de l'Autre, de ce qui est différent. Si on parle avec l'extrême-droite, c'est qu'on est d'accord avec elle, c'est qu'on est contaminé, c'est comme une maladie. Il est inadmissible qu'une sorte de police de la pensée naisse ainsi chez ceux qui prétendent être le parti de l'émancipation. Le refus du dialogue avec l'Autre, le fantasme de sa destruction me semble bien plus proche du fascisme que tout ce que je vois à l'extrême-droite. L'attitude qu'il faut avoir dans ces temps difficiles est au contraire une posture de dialogue avec tout le monde, dire nos peurs, écouter celles de l'Autre, essayer de les comprendre, c'est-à-dire considérer l'Autre comme aussi intelligent que soi et dialoguer pour fonder un monde commun comme dirait Arendt.

Malheureusement, Chouard s'est excusé pour avoir dialogué avec l'extrême-droite. Il a reconnu que Soral, par exemple, avait eu des paroles inadmissibles. Ce qui est vrai mais ne veut pas dire qu'il ait tort tout le temps ! Et ça, ça n'est pas négociable quelque soit la violence de la police de la pensée gauchiste car c'est de la logique, et la logique n'a que faire de la police de la pensée, n'en déplaise à un Frédéric Lordon ou un François Ruffin . Et voici donc ces quelques paroles échangées sur le net qui transforment Chouard en blogueur qui « partage régulièrement l’estrade » avec l'extrême-droite. Il n'y aura jamais de pardon mon pauvre Étienne, pas avec ces gens ; tu n'auras jamais de pardon pour une faute qui, de toute manière, n'existe que dans les esprits embrigadés de tes accusateurs. Du coup, on obtient le syllogisme suivant : Chouard = extrême-droite ; Chouard = RIC ; donc RIC = extrême-droite. Exemple tiré de La Horde : « C’est donc sans surprise qu’on voit ressurgir des personnalités comme Étienne Chouard, qui refuse de reconnaitre le danger que représente l’extrême droite parce que cela rentre en contradiction avec son projet de démocratie intégrale. De même, présenter le référendum d’initiative citoyenne (RIC) comme la solution miracle à tous les problèmes est en soi un problème. » CQFD. Au passage, j'aimerais bien que la Horde nous explique ce qu'est la « démocratie intégrale ». Elle s'opposerait, j'imagine, à une « démocratie partielle » ? De quoi s'agirait-il ?

En fait, ces individus endoctrinés veulent infiltrer le mouvement des Gilets Jaunes pour en exclure les franges du peuple qui ne leur conviennent pas et faire correspondre le mouvement à leurs obsessions. Ils veulent le rationaliser . Ils n'ont aucune légitimité pour faire cela. Ce mouvement ne leur appartient pas : ils peuvent y venir mais pas y imposer leurs buts ou leur mono-obsession de l'extrême-droite. Plus encore, en empêchant le dialogue entre des strates du peuple que les stratégies de l'oligarchie sont parvenues à opposer, ils l'affaiblissent face à l'unité de la classe dominante et, par conséquent, sont des traîtres au peuple. Ils sont des mécanismes du maintien de l'ordre fasciste qui règne en occident. Ils ont beau s'appeler « antifa », ces petits-bourgeois sont les nouveaux fascistes : intolérants, persuadés de détenir la vérité, imperméables au doute. Ce n'est pas parce qu'ils se sont achetés des drapeaux rouges et noirs qu'ils sont à l'abri de l'accusation d'être des fascistes. Ils me rappellent ces paroles du chansonnier Pierre Selos dans sa chanson « Les cons sont là » :

« ceux qui n'ont pas compris l'histoire,

les fossoyeurs de la mémoire,

et qui refont tous les faux-pas :

les cons sont là. »

La question qui se pose alors me paraît être celle-ci : comment fait-on quand on est contre le progrès (défendu par la gauche) et contre l'autoritarisme et la hiérarchie (défendus par la droite) ? Il n'y a nul part où aller sur l'échiquier politique. Hé bien tant mieux car heureusement, une alternative populaire vient de naître : le mouvement des Gilets Jaunes.

Christophe Hamelin